Карта олигархов Украины и их влияние на власть Каковы основные группы украинских олигархов, за что они борются и на какие политические процессы влияют и влияли.

После отставки с поста губернатора Днепропетровской области известного бизнесмена Игоря Коломойского в Украине заговорили о наступлении власти на позиции мощных олигархов страны, которые управляют львиной долей ее экономики, приватизированной в 2000-х годах.

В коридорах власти говорят о возможности частичного пересмотра результатов приватизации прошлых лет и решают, каким наиболее цивилизованным способом это сделать.

Специальная парламентская комиссия по вопросам приватизации еще в начале марта объявила о намерении проверить законность приватизации в 2000-х годах наиболее лакомых кусков украинской экономики: добывающих активов "Укррудпрома", "Укртелекома", "Киевэнерго" и областных энергогенерирующих компаний.

Эти активы, по мнению парламентариев, могли приватизировать по заниженным ценам путем политического влияния на руководство государства.

Фигурантами по этим делам могут быть известные украинские бизнесмены Ринат Ахметов, Игорь Коломойский и Виктор Пинчук.

ВВС Украина попыталась рассмотреть, какие главные бизнес-группы сложились в Украине после Евромайдана при президенте Петре Порошенко и их влияние на власть.

Ахметов и Новинский

Согласно последнему рейтингу Forbes, Ринат Ахметов продолжает быть самым богатым бизнесменом Украины. Его состояние оценивается в 6,9 млрд долларов.

Г-н Ахметов был одним из самых приближенных бизнесменов к бывшему президенту Виктору Януковичу, а его главный офис располагался в Донецке.

Ринату Ахметову принадлежит холдинг SCM, в который входит ряд украинских бизнес-активов, в частности металлургическая корпорация "Метинвест", энергетический холдинг "ДТЭК" и ряд более мелких.

Ему принадлежит львиная доля шахт на Донбассе и в Днепропетровской области, ряд металлургических комбинатов Донбасса, энергогенерирующие предприятия, "Укртелеком" и "Киевэнерго". Причем две последние компании г-н Ахметов купил при президентстве Виктора Януковича.

Ринат Ахметов владеет футбольным клубом "Шахтер", национальным оператором мобильной связи Life, а также телеканалом "Україна" и медиа-холдингом "Сегодня".

Одним из самых известных бизнес-партнеров Рината Ахметова является Вадим Новинский, контролирующий группу компаний "Смарт-холдинг".

Г-н Новинский в 2012 году сменил российское гражданство на украинское, в прошлом созыве Рады был во фракции Партии регионов, а сейчас избран по списку "Оппозиционного блока".

В этой же партии в парламент прошли несколько бывших топ-менеджеров предприятий Рината Ахметова.

К общему бизнесу г-д Новинского и Ахметова относятся металлургическая компания "Метинвест" и аграрный холдинг HarvEast.

Также г-н Новинский контролирует несколько судостроительных предприятий.

Эксперты Forbes в последнем рейтинге поставили Вадима Новинского в первую десятку - его состояние оценивается в почти 800 млн долларов.

Коломойский и Боголюбов

Второй по мощности группой украинских бизнесменов, на основании рейтинга Forbes, можно назвать днепропетровских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

У них есть общий бизнес, в том числе крупнейший банк Украины "ПриватБанк".

Сам Игорь Коломойский открыто называет г-на Боголюбова "бизнес-партнером".

Эксперты Forbes поставили г-на Коломойского на третье место с 1,4 млрд долларов, а г-на Боголюбова - на четвертое с 1,3 млрд долларов.

Г-н Коломойский контролирует нефтеперерабатывающие активы: "Укртатнафта", "Нефтехимик Прикарпатья" и НПК "Галичина" и сеть автомобильных заправок "Укрнафта" и "Авиас". Также он контролирует ряд горнодобывающих предприятий и металлургические активы.

Есть у него значительные активы и в пищевой промышленности.

Сам он признает, что его структуры контролируют государственные предприятия "Укрнефть" и "Укртрансгаз".

Также г-н Коломойский владеет телеканалами "1+1" и "2+2", а также футбольным клубом "Днепр".

В Верховной Раде близкими к Игорю Коломойскому являются депутаты-мажоритарщики из БПП, которые недавно вышли из фракции после конфликта губернатора с властью.

Также лояльными к нему считают мажоритарщиков из Днепропетровской области, в частности Бориса Филатова и лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша.

Игорь Коломойский еще весной 2014 года начал финансировать несколько добровольческих батальонов, которые воюют в зоне АТО. Самым известным из них является "Днепр-1", командир которого Юрий Береза является депутатом Рады от "Народного фронта" премьера Арсения Яценюка.

По свидетельству депутатов Сергея Лещенко и Мустафы Найема, в конфликте вокруг государственной компании "Укртранснафта" на стороне г-на Коломойского был член парламента Виталий Хомутынник, который является руководителем депутатской группы "Возрождение" численностью в 22 человека.

"Трубный король" Виктор Пинчук

Уже не один месяц в Украине продолжается информационная война между Игорем Коломойским и другим днепропетровским бизнесменом Виктором Пинчуком.

Г-н Пинчук, по данным Forbes, занимает второе место в рейтинге самых богатых с 1,5 млрд долларов.

Самыми большими активами Виктора Пинчука является металлургическая компания, которая преимущественно специализируется на производстве труб - "Интерпайп" и ряд горно-обогатительных комбинатов Днепропетровской области.

Большую часть этих активов г-н Пинчук получил во время приватизации начала 2000-х годов, когда президентом страны был его тесть Леонид Кучма.

Самым известным медиа-активом Виктора Пинчука является группа StarLightMedia, в которую входят каналы СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2 и QTV.

Виктор Пинчук, Игорь Коломойский и Ринат Ахметов участвовали в приватизации горнодобывающего предприятия "Укррудпром" в 2004 году, которую проводил недавно погибший экс-руководитель фонда госимущества Михаил Чечетов.

По одному из объектов этой приватизации, Криворожского железорудного комбината, г-н Пинчук судится с Игорем Коломойским в Лондоне.

В Верховной Раде у Виктора Пинчука нет своей группы депутатов.

В разных фракциях парламента работают некоторые бывшие менеджеры компаний г-на Пинчука, в частности, мажоритарщик от Днепропетровской области Яков Безбах, за которого в 2012 году агитировал лично Виктор Пинчук.

Г-н Пинчук давно занимается благотворительностью через фонд своего имени, организовывал международные конференции Yes в Ялте, а также отдельный обед на международном форуме в Давосе.

Аграрные "соратники" Порошенко

К пятерке самых богатых бизнесменов страны Forbes причислил известного бизнесмена в аграрной сфере, директора "Мироновского хлебокомбината" Юрия Косюка.

Его состояние сейчас оценивается в 1,1 млрд долларов.

Его бизнес ориентирован на производство и переработку сельскохозяйственной продукции, при этом львиная ее доля уже экспортируется в ЕС.

Юрий Косюк является соратником президента Петра Порошенко. Новоизбранный президент сразу после инаугурации назначил его первым заместителем администрации.

На этой должности он работал до декабря 2014 года, а после увольнения стал советником президента.

Самого Петра Порошенко Forbes ставил на 8 место в списке из 750 млн долларов.

Основными активами семьи президента являются предприятия пищевой промышленности, в том числе и корпорация Roshen. На рынке медиа президент контролирует "5 канал".

К фракции президентского блока Петра Порошенко принадлежит депутат Андрей Вадатурский, сын владельца одного из крупнейших в стране аграрных холдингов "Нибулон" Алексея Вадатурского.

По версии Forbes, Андрей Вадатурский занимает четырнадцатую строчку в рейтинге и владеет состоянием в полмиллиарда долларов.

Депутат Жеваго

В десятку самых богатых украинцев входит бывший политический соратник Юлии Тимошенко, бизнесмен Константин Жеваго.

Его состояние, по приблизительным подсчетам Forbes, составляет более 700 млн долларов.

Г-н Жеваго контролирует горнодобывающую корпорацию Ferrexpo и финансово-промышленную группу "Финансы и Кредит", которой принадлежит автомобильный завод "КрАЗ".

С началом конфликта на востоке компания получила значительное количество военных заказов на грузовые и бронеавтомобили для военных.

В Верховной Раде 6-го созыва Константин Жеваго работал во фракции БЮТ, а в 2012 и 2014 годах избирался как самовыдвиженец в округе в Полтавской области и не присоединялся ни к каким группам и фракциям.

Он часто является лидером в рейтингах депутатов, которые больше всех прогуливают заседания парламента. Г-н Жеваго ориентирует свой бизнес на западные рынки и признает, что большую часть времени проводит в Лондоне.

Константин Жеваго контролирует футбольный клуб "Ворскла" из Полтавы.

Фирташ в изгнании

Одним из самых известных бизнесменов Украины является Дмитрий Фирташ, который до недавнего времени считался ключевым игроком на рынке газа в Восточной Европе.

Правда, Forbes дает ему в рейтинге всего 17-е место с состоянием в 270 млн долларов.

Дмитрий Фирташ был одним из участников компании "Росукрэнерго", которая занималась поставками российского газа в Украину.

Сейчас он руководит группой компаний DF Group, которая владеет рядом химических предприятий в Ровно, Черкассах, Сумах, Северодонецке и Горловке. Также у него есть значительные активы в горной промышленности.

Титановый бизнес Фирташа продолжает работать в аннексированном Россией Крыму.

Дмитрий Фирташ владеет рейтинговым телеканалом Украины - "Интером".

Бизнесмен уже год находится под арестом в Австрии и ожидает решения об экстрадиции в США.

В парламенте фракцию "Оппозиционного блока" возглавляет давний соратник г-на Фирташа Юрий Бойко, а также работают несколько депутатов, которые ранее считались его соратниками.

Бензиновая группа Еремеева

В ходе конфликта вокруг "Укрнафты" и "Укртранснафты" Игорь Коломойский неоднократно обвинял в попытках захватить эти компании "группу Еремеева".

Сам бизнесмен пока эти обвинения никак не прокомментировал, хотя его помощники обещали ВВС Украина дать по этому поводу отдельную пресс-конференцию.

Игорь Еремеев, по версии журнала Forbes, входит в шестой десяток самых богатых людей из 60 млн долларов, однако за последние годы он обретает все больший вес в украинской политике.

Волынский бизнесмен занимается энергетическим бизнесом - контролирует сеть заправок WOG и группу компаний "Континиум", которая владеет известными продуктовыми брендами "Комо" и "Галичина".

В последние годы его компании часто выигрывали крупные тендеры на поставку нефтепродуктов государственным структурам.

В 2000-х годах он принадлежал к Народной партии спикера Владимира Литвина, а в парламенты двух последних созывов избирался по мажоритарному округу на Волыни.

Игорь Еремеев в Верховной Раде руководит группой с правами фракции "Воля народа", в которую входит 19 депутатов.

В действующем правительстве Арсения Яценюка должность министра инфраструктуры получил бывший директор группы "Континиум" Андрей Пивоварский, которого назначили по квоте БПП.

Тигипко и Хорошковский в тени

После бегства из Украины Виктора Януковича одним из самых перспективных политиков из команды Партии регионов считался Сергей Тигипко.

Г-н Тигипко был депутатом парламента и владел рядом активов в машиностроении, страховом бизнесе, а также продаже лекарств.

Сейчас Forbes оценивает его состояние в почти 700 млн долларов и причисляет к десятке в рейтинге.

На досрочных выборах в Раду в 2014 году он вел собственную партию "Сильная Украина", по списку которой также баллотировались ряд менеджеров компаний Дмитрия Фирташа, а также еще один участник списка Forbes - Валерий Хорошковский.

Однако партия не преодолела избирательный барьер, а г-да Тигипко и Хорошковский исчезли из публичной политики.

Бизнесмены-депутаты

В Верховной Раде работают еще ряд бизнесменов средней руки, которых журнал Forbes относит к первым пятидесяти самых богатых людей страны.

Один из спикеров "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич контролирует активы в нефтегазовой сфере, занимая двадцатое место в списка самых богатых украинцев.

Его состояние оценивается в 175 млн долларов, а главным его активом является харьковский концерн "АВЭК" и местный рынок "Барабашово".

В группу Игоря Еремеева "Воля народа" входит депутат Вячеслав Богуслаев, избранный в округе Запорожья.

Он руководит машиностроительной компанией "Мотор Сич", а его состояние оценивается в более в 145 млн долларов.

Бывший губернатор Донецкой области и совладелец компании ИСД Сергей Тарута в парламенте не вошел ни в одну фракцию.

По данным Forbes, его состояние составляет более 140 млн долларов.

Внефракционным остается и совладелец сети магазинов "Эпицентр" Александр Герега, состояние которого составляет почти 100 млн долларов.