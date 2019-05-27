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Майк Помпео назвал три базовых условия для бизнеса в любой стране

Если это работает в США, это сработает где-угодно, сказал Секретарь Госдепартамента США.

Секретарь Госдепартамента США Майк Помпео призвал бизнесменов сделать “предпринимательство великим снова”.

Об этом он сказал во время своего выступления на Global Entrepreneur Summit 2019 в Гааге, Нидерланды, передает корреспондент LIGA.net.

Это саммит для предпринимателей инициировало правительство США еще 10 лет назад. В этом году он впервые проходит в Европе и принял 2000 участников из 120 стран, а также 300 инвесторов, чтобы те обменялись опытом ведения бизнеса и договорились о сотрудничестве.

Майк Помпео назвал три условия, необходимых предпринимателям в любой стране:

1. Право на собственность - физическую и интеллектуальную. Без этого фундаментального права нет стимула для создания инноваций, потому что нет награды за них. Стив Джобс сказал, что если защита интеллектуальной собственности прекратится, креативные компании исчезнут, или никогда не появятся. Права на собственность - основа любого успешного становления. 

  • 2. Верховенство закона. Базовая правовая система: предсказуемая, последовательная, создающая признанные законом права и взаимопонимание между поставщиками, потребителями и работодателями - все те вещи, которые позволяют организациям процветать.

До госдолжности у меня была маленькая производственная компания. Было критически важно знать, что государство не собиралось менять бюрократические правила, потому что мы зависели от этого последовательного набора правил. В некоторых частях мира авторитарные государства могут красть идеи. И создавать так свой собственный бизнес. Но вы должны знать, что в конечном итоге они никогда не сравнятся с предпринимательством и инновациями, созданными в свободных и открытых обществах.

3. Правительство должно прекратить душить бизнес. При президенте Трампе мы начали сокращать ненужные нормы в США и снижать налоги для корпораций. Это побуждает компании инвестировать в США. Это создало стимулы для американских компаний инвестировать по всему миру и в родную страну тоже. Эти действия привели к неопровержимым результатам. 
Наш показатель потери работы сегодня самый низкий в США за последние 50 лет. Создание рабочих мест малым бизнесом в Америке недавно побило 45-летний рекорд. Мы считаем, если это работает в США, это сработает везде. Так что давайте повсюду в мире сделаем предпринимательство снова великим.
tech.liga.net

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