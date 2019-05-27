Мобильных абонентов в Украине больше, чем населения - Госстат Абонентов мобильной связи в Украине сейчас насчитывается около 54,7 млн - почти на десять миллионов больше, чем населения страны.

Государственная служба статистики опубликовала данные о количестве абонентов телефонной связи в Украине. Их оказалось на треть больше, чем всего взрослого дееспособного населения, сообщает УНН.

"44,83 миллиона - население Украины за прошлый год. Причем эта цифра учитывает и жителей пожилого возраста вместе с младенцами, жителями аннексированного Крыма и ОРДЛО. В 2013 году нас было 45,426 млн человек - такая динамика", - говорится в сообщении.

В то же время абонентов мобильной связи, по данным Госстата, на сегодняшний день насчитывается около 54,7 млн - почти на десять миллионов больше.

"Главная причина - большинство мобильных операторов предлагает бесплатную связь внутри своей сети и пользователи, как правило, имеют несколько карточек от разных операторов. Три трубки или одна на три карты - дело вкуса", - пишет издание.

korrespondent.net