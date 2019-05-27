Топ-15 трендовых товаров 2019 года по данным Google Trends Несмотря на рост населения Земли сервис Google Trends фиксирует регулярные или фатальные спады популярности тех или иных товаров – а также рост спроса как на свежеизобретенные недорогие новинки, так и на давно известные товары, почему-либо вступившие в новую полосу моды. О модных ритейл-товарах и рассказывает EVO.business.

Бамбуковая зубная щетка

Бамбуковые ручки зубных щеток – отличная экологичная альтернатива щеткам с пластиковой ручкой. Как видно из графика тренда, люди c 2017 года осведомлены об этом товаре и быстро переключаются на эту экологически чистую и недорогую альтернативу пластмассам.

Лифчик без бретелек и без завязок на спине (strapless backless bra)

Эти лифчики прилипают к телу силиконовыми присосками. Благодаря им можно увереннее наслаждаться сарафанами без рукавов и платьями, оголяющими плечи.

А также можно вызвать море лайков от подписчиков в Инстаграме и YouTube демонстрацией чудо-новшества – что многие владелицы аккаунтов и делают, добавляя «вирусноcти» моде на strapless backless bra.

Спрос на такой одежный аксессуар резко вырос летом 2018 года. Затем он стали примером сезонного спада, но теперь этот товар снова «растет» благодаря курортному сезону, новый виток которого уже подступает.

Солнцезащитные очки с прямым верхом (flat top sunglasses)

Солнцезащитные очки с ровным верхним абрисом сейчас в моде и у мужчин, и у женщин. Эти очки бывают в любом стиле – просто у них прямой верх.

Штекер-адаптер для путешествий (travel adapter)

Адаптер для путешествий очень удобен при поездках в другие страны – он позволяет подключить прибор к любой розетке с любым напряжением.

Подушка для шеи с карманом для смартфона





Внешние объективы для смартфона

Люди выбирают телефонные объективы, потому что это дешевая альтернатива зеркальной камере. Люди хотят превратить свой телефон в особо качественную камеру, и вы можете рассчитывать на эту тенденцию, предлагая эти продукты в своем интернет-магазине.

Беспроводная зарядка-подставка

Технологический прогресс привел нас в эпоху, когда мы избавляемся от всех проводов и шнуров. Сейчас настало время для беспроводной зарядки в виде подставки.

Wi-Fi-камера cлежения

Камеры видеонаблюдения всегда в списке самых популярных продуктов, так как все используют их для безопасности. В настоящее время речь идет о беспроводных. Камеры безопасности Wi-Fi имеют приличную тенденцию к росту во всем мире.

Компрессионные носки

Это носки и чулки, помогающие увеличить кровоток в нижней части ног – при помощи чего организм борется с условиями, которые стимулируют плохой кровоток в нижней части ног, вызывая отеки и боль. Вот каков тренд спроса на них:

Коврик для газовой плиты





Ремкомплект для лобового стекла авто Это один из основных инструментов, который ищут многие автовладельцы. Люди хотят починить слегка поврежденные ветровые стекла без необходимости обращаться к механику. Google Trends показывает постоянный рост продаж таких наборов. Автомобильный аромо-диффузор И этот аксессуар показывает заметный рост продаж. Кстати, интерьерный (обычный) диффузор аромо-масел тоже все еще в восходящем тренде.

Масло конопляное, льняное, авокадо, виноградных косточек

С ростом осведомленности о здоровье, такие продукты, как конопляное, льняное масла, масло авокадо и виноградных косточек, получили больше внимания покупателей. Многие люди используют эти масла в качестве альтернативы оливковому маслу в кулинарии.

Кроме того, такие масла используются в производстве хендмейд-косметики.

Протеиновые порошки, батончики, каши

Протеиновый порошок способствует росту мышц и восстановлению. Мировая тенденция спроса на протеиновые смеси в настоящее время (весна-2019) возрастает, но с годами наблюдались ее колебания

Протеиновые батончики и каши также используются любителями фитнеса, чтобы обуздать аппетит, при этом жуя что-то полезное и полное белка.

Газонный пылесос (lawn vacuum)

Пылесос для газонов также известен как газоноуборочная или листоуборочная машина – это садовый инструмент, который помогает удалять с газона опавшие листья, ветки (что всем приходится тщательно делать до выхода на газон с косилкой-триммером). Наблюдается рост спроса и на этот механизм, да и на сами газонокосилки тоже.

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