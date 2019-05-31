Вджобывай как Джобс

Перед запуском маркетплейса в Apple провели ряд переговоров с звукозаписывающими компаниями. Продюсеры изо всех сил негативили, мол, пиратство шагает по стране и вряд ли кто-то будет покупать песни в интернете. Однако Джобс верил в порядочность «одноэтажных» потребителей бургеров и колы. Им просто надо дать возможность удобной покупки, уверял он акул музыкального рынка. Убеждал Джобс не напрасно. Первый миллион песен в iTunes Store был продан за первую неделю работы, а не за полгода, как прогнозировали диванные аналитики.

Сейчас потрет Джобса с тайным или явным умыслом венчает учебный зал школы программистов UNIT Factory. Школа является частью инновационного парка Unit City, который весной 2017 года в Киеве открыл украинский бизнесмен Василий Хмельницкий.Икона Джобса в парке Хмельницкого не случайна. Украинец, как и его американский коллега, сделал ставку на комплексную бизнес-модель. Предприниматель, который начинал свой бизнес с традиционных направлений — энергетики и финансов, сейчас вкладывает в образование юных украинцев с понятным бизнес-расчетом. Молодые профессионалы, уверен он, станут первыми колонистами его инновационного парка, займут офисы и коворкинги Unit City, будут обедать в Unit.Cafe, жить тут же — в жилом комплексе, а детей отдадут учиться в детсады и школы на территории инновационного парка. Фактически Хмельницкий вкладывается в целый бизнес-механизм, который будет генерировать прибыль сразу по нескольким каналам, и не одно десятилетие.Нет, до переизобретения своего бизнеса Хмельницким в Украине существовали и другие инновационные парки, и даже инкубаторы. Первые больше напоминали причесанные промзоны, а вторые скорее работали на незамысловатой перепродаже удачных идей украинских стартаперов венчурным ангелам. Заслуга Хмельницкого в том, что он стал фактически первым, кто поверил в живучесть комплексной бизнес-модели, которая может работать в Украине. «Вот, например, в Кремниевой долине главная задача — найти перспективный стартап и заманить к себе таланты, а мы озабочены тем, чтобы такого талантливого человека удержать в стране. Чтобы он жил и работал в Украине, создавал прорывные продукты и помогал стране быть конкурентоспособной на глобальном уровне», — так объясняет логику своей бизнес-модели сам Хмельницкий.Еще один из признаков трендовой бизнес-модели — креативный подход, который всегда был востребован армией пресытившихся массмаркетом. И вот представьте, если эту крафтовость поставить на поток. К примеру, не клепать сетевые кафе, а предложить чистейший original. В частности, так сделали в холдинге !Fest, который возглавляет львовянин Андрей Худо.Главное в Pravda специально собранный джазовый оркестрНет, сам механизм заработка остался прежним — люди платят за «поесть». Но в этот чек входит и креативная наценка ресторанной сети Худо — Local. Сейчас в ресторанную сеть, которой управляет !Fest, входит с десяток ресторанов, с самым оригинальным подходом в оформлении — от «масонской» «Найдорожчої ресторації Галичини» до Театра пива Pravda. Последнее заведение — яркий пример, когда точечные изменения в бизнес-моделе изменяют ее в целом. Пиво варят прямо тут, делают это приглашенные пивовары со всего мира, партии пива приурочивают под политические события, но… пиво в этой пивной — не главное. Главное здесь специально собранный джазовый оркестр и очень необычное меню. Стоит ли говорить, что это одно из популярнейших мест для туристов и даже искушенных львовян.Но и хорошо прокаченным рестораном уже никого не удивишь. Ок. А если заказать блюдо можно будет не официанту, а прямо… на столе? На столе, который является огромным тачскрином, а само блюдо тебе привезет робот? Первую часть этой фантастической композиции уже сумела реализовать украинская компания Kodisoft. Сейчас ее технология «столов-дисплеев» работает в Украине, на Кипре и в ОАЭ, в Лондоне и Тайбэе.



Человекозаправочная станция

ОККО и ее ресторанная сеть на заправочных станциях — хороший пример трансформации бизнес-модели в крупной компании

Я давний пользователь сервиса BlaBlaCar — и вот я в машине очередного попутчика. Мы едем на мою родную Херсонщину. «Остановимся возле Южноукраинска, заправимся на ОККО», — говорит владелец машины. Я понимаю водительскую озабоченность, и потому соглашаюсь. Но мой попутчик на заправке ОККО заправляется не светлыми нефтепродуктами, а темным кофе. В руках у него не пистолет заправки, а фирменный хот-дог. Я едва успел занять очередь.

ОККО и ее ресторанная сеть на заправочных станциях — хороший пример трансформации бизнес-модели в крупной компании. В ресторанную сеть топливной компании входит 41 ресторан, оборот которых сейчас обеспечивают треть выручки всей ОККО. «Это уже практически фудритейл. Сегодня все больше бизнесов не всегда себя могут точно идентифицировать. И это называется «конвергенция», — говорит Александр Романишин, сооснователь компании Reactor, которая помогает корпорациям и командам разработчиков найти друг друга.

В этой зарисовке я опускаю сам сервис BlaBlaCar, который в 2006 году стал одним из мегауспешных примеров реализации модели райдшеринга. И это только одна сторона совместной экономики, уже ставшей мощным трендом будущего. Знал ли проехавший все США автостопом Джек Керуак, что скоро не надо будет соглашаться на часы выслушивания тупых шуток «дальнобоев», а можно будет просто вбить на смартфоне пункт назначения и выехать туда попуткой.

Правда, за деньги, а не за хипповские байки.

В нынешней Украине часто катализатором изменения служит не вопрос наращивания оборота, а попытки его сохранить. Как правило, такие изменения бизнес-моделей являются частью антикризисного менеджмента. Первый пример. Компания АВК, один из пионеров кондитерского рынка, с началом войны на востоке страны потеряла не только свои заводы и треть персонала, но еще и крупнейший рынок в России, куда шло около 70% всей произведенной продукции. Владимир Авраменко, владелец АВК, открыл свой второй фронт. Он рассказал Leadership Journey, как за четыре года сумел наладить экспорт в более чем 60 стран. Урок он усвоил и в одну корзину яйца больше не кладет. Партии небольшие, но умножьте это на количество стран и на валюту, курс которой более устойчивый, чем у гривни или рубля.

«АгроЭкспо» фактически стала личным офлайновым маркетплейсом для «Эльворти»

Почти аналогично — географической экспансией — решили увеличить свои продажи в кировоградской компании «Эльворти», которая производит аграрную технику. Однако вместо того, чтобы отправлять свои товары на далекие рынки, в компании решили привезти далекие рынки к своему товару. В 2014 году компания стала учредителем аграрной выставки «АгроЭкспо», где, помимо продукции своих прямых конкурентов (за деньги, разумеется), выставляла и собственную агротехнику. Площадь продаж в 125 000 кв. м сделала выставку одной из крупнейших в Европе. «АгроЭкспо» фактически стала личным офлайновым маркетплейсом для «Эльворти».

«Тонкий» подход

Но впечатлить хоть сколько-то изящным ходом в Украине несложно. Любое изменение на фоне перманентного кризиса воспринимается как нечто особенное и прорывное. Другое дело — менять бизнес-модель в старой Европе. К примеру, в Великобритании, которая часто сама устанавливает деловые стандарты. Дмитрий Дубилет, создатель украинского Monobank, в шаге от того, чтобы покорить «мастерскую мира».Дубилет отлично помнит, что истина в деталях. Не только истина, но и операционная прибыль. В Туманном Альбионе он планирует работать с заемщиками с так называемой тонкой кредитной историей. Так банкиры обозначают тех, кто никогда не брал кредиты, а потому не имеет кредитной истории. Эту категорию граждан британские банки кредитуют крайне неохотно, а если и выдают займы, то страхуются от рисков огромными процентами — до 70% годовых.Дмитрий Дубилет, создатель украинского Monobank, в шаге от того, чтобы покорить «мастерскую мира»Свести риски к минимуму украинец решил с помощью искусственного интеллекта, который будет помогать банкирам Дубилета принять правильное решение по кредитованию того или иного «кредитного девственника». Аргументом станет финансовый профайл клиента — где и сколько потенциальный заемщик покупает основные товары и на что больше всего тратит денег. «Проанализировав все, мы можем дать ему кредит дешевле, чем традиционные банки», — объясняет Дубилет.Скоро Дубилету придется снова выдумывать еще более «тонкие» технологии. Сейчас финансовыми услугами стали заниматься все, кто мог дотянуться — от мобильных операторов и разработчиков мессенджеров до социальных сетей и почтовых компаний. Лилия Бушина, директор по персоналу «Укрпошта» рассказала Leadership Journey, что ее компания сейчас активно комплектует штат банковскими работниками, удельная доля которых в штате госкомпании уже достигла 30%. В «Укрпочте» это объясняют развитием направления финансового бизнеса.Если эволюция бизнес-модели Дубилета началась с виртуального продукта (финтех Monobank), а продолжилась уже в реальном банковском бизнесе (банковская лицензия в Лондоне), то есть и противоположная модель. Суть оборотной бизнес-модели — зарабатывать не на реальном продукте, а на его виртуальной модели.Приблизительно такое направление выбрал Андрей Загороднюк, соучредитель компании Discovery Drilling Equipment, которая производит буровое оборудование. За 13 лет его компания стала одним из передовых производителей в отрасли, а ее буровые установки покупают по всему миру.Несмотря на такой явный успех производственной модели своего бизнеса, Загороднюк смотрит в будущее.В будущем Discovery Drilling Equipment планирует заняться не так производством, как инжиниринговыми проектамиДальнейшую судьбу Discovery Drilling Equipment решили два момента. Первый — ситуация на рынке, которая давала понять, что цены будут падать, и зарабатывать на таком рынке смогут только мировые гиганты. Второе обстоятельство — усиление последствий глобального потепления, которое уже перестало быть научной фантастикой и грозит землянам новым ледниковым периодом. Загороднюк решил следовать не только тренду, но и интуиции. В будущем его компания планирует заняться не так производством, как инжиниринговыми проектами. Это будет то же бурильное оборудование, но уже в памяти компьютера. Моделируя работу конкретной машины в виртуальной реальности, можно будет предугадать сроки ее поломки и таким образом свести к минимуму дорогой простой бурильной установки.Как второй путь развития для своей компании Загороднюк видит проекты в сфере альтернативной энергетики. «Мы отталкиваемся от того, что сейчас перед нами всеми стоит глобальный цивилизационный вопрос, который коснется будущего всей энергетики», — говорит Загороднюк.



Хакни меня полностью

Каждое такое внедрение видоизменяет бизнес-модель компании и прямо влияет на экономические показатели

Впрочем, то, что может показаться чем-то особенным для наших читателей, вполне обычное занятие для тех, кто глубоко в процессе. Александр Романишин из компании Reactor — один из таких. Через его руки проходят десятки заказов от украинских компаний на разные новаторские разработки — от софта для рекламных стендов и HR-ботов до мобильного банкинга и автоматических логистических систем. Каждое такое внедрение видоизменяет бизнес-модель компании и прямо влияет на экономические показатели. По ту сторону границы новации еще радикальнее. Компании, главным инструментом которых были кредитные карты, сейчас готовы от них отказаться в угоду биометрическим технологиям. Банкоматы останутся, но уже будут осуществлять функцию проверки данных клиента — к примеру, по сетчатке глаза или по голосу. «В Дублине я посещал одну из R&D-лабораторий, которая сейчас вовсю тестирует голосовую идентификацию. То есть управлять счетом человек сможет просто своим голосом. Так понятие платежей перейдет в совсем другую плоскость. Поведение людей будет адаптироваться под появившиеся технологии», — рассказывает Романишин.

Личный визит к врачу потеряет смысл

Мощный тренд не обходит даже самые традиционные отрасли, такие как медицина. Личный визит к врачу потеряет смысл. Будет достаточно зафиксировать какие-то определенные параметры своего тела — померять температуру или сдать анализы, и все необходимое для лечения придет по почте. «Условно говоря, в бокс зашел, сдал все анализы, тебя просканировали и позже тебе пришло все, что необходимо, — говорит Романишин. — Врач как таковой будет не нужен, и он исчезнет. Так будет найден способ лечения с гораздо большей точностью, чем это сделал бы врач».

Биохакинг также может решить многие вопросы в HR. Романишин рассказывает, что в США на одной из встреч с представителями бизнес-школ было презентовано решение, которое позволяет по моторике соискателя определить ряд качеств — от харизмы и амбициозности до наличия лидерских качеств. Сейчас эти технологии в активной разработке в R&D-лабораториях по всему миру.

Что дальше?

Пока писался этот текст, Павел Дуров, создатель мессенджера Telegram, заявил о создании платежной платформы и собственной криптовалюты, а гигант автопрома General Motors объявил об увольнении первых из запланированных 14 800 сотрудников. Причина: переход автомобильной промышленности к электрическим и беспилотным технологиям.Новые бизнес-модели изменят не только лицо экономики, но и общества в целом. Стандартные процедуры будут максимально роботизированы, что повлечет за собой многолюдный исход людей из офисов. В свою очередь массовые увольнения приведут к появлению ряда новых профессий с «человеческим» лицом, и это станет еще одним крупным сегментом бизнеса. В этот период наиболее востребованными станут редкие универсальные профессионалы, которые смогут управлять сложноподчиненными компаниями. Именно такие управленцы станут новыми богами, уверен пророк исторического прогноза Юваль Харари. Богами, которых породили машины.

Максим Бироваш, leadership.name