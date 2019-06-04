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Кабмин в 4 раза увеличил стоимость регистрации торговой марки

12 июня Кабинет министров Украины изменил размер сборов за регистрацию объектов интеллектуальной собственности, в частности патентов, торговых марок, авторских прав.

Изменения внесены в соответствующем постановлении Кабмина.

Регистрация торговой марки (знака) теперь стоит 4 тысячи грн, ранее за эту услугу платили 1 тысячу грн. В такую же сумму — 4 тысячи грн — обойдется каждый дополнительный класс.

За использование слова "Украина" в торговой марке нужно будет заплатить 24 тысячи грн. При подаче заявления в электронном виде предусмотрена скидка 20%.

Кроме этого, увеличилась стоимость владения патентами. Ранее цена сбора за поддержание действительности патента стартовала от 300 грн и доходила до 3 тысяч 800 грн после 15 лет действия патента. Теперь сумма начинается от 600 грн и доходит до 30 тысяч 400 грн на двадцать пятом году владения патентом.

Однако, как и раньше, изобретатели могут платить лишь малую часть от этой суммы — 10% для авторов изобретения или 20% для создателей полезной модели или промышленного образца.

Новые тарифы вступают в силу через месяц после публикации постановления. До тех пор подавать документы на регистрацию можно по старым ставкам, которые указаны в постановлении за 2004 год. 

Источник: delo.ua

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