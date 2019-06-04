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Евросоюз продлит программу поддержки бизнеса в Украине

Для пилотной программы была выбрана Черниговская область, а именно города Чернигов и Нежин.

Европейский Союз намерен продлить пилотную программу по развитию малого и среднего бизнеса (МСП) в Украине до 2021 года. Об этом заявил старший советник по вопросам политики развития МСП EU4Business-FORBIZ Рикардо Пинто, пишет УНИАН.

«Мы должны были завершить программу раньше, но у нас есть намерение продлить ее до 2021 года», — сказал он.

По словам Пинто, Украина является большой страной, поэтому при внедрении различных инициатив необходимо учитывать особенности каждого региона. Для пилотной программы формирования и реализации эффективной политики развития МСП была выбрана Черниговская область, а именно города Чернигов и Нежин.

«Мы надеемся, что результаты реализации данного пилотного проекта будут проанализированы, и опыт Черниговской области, Чернигова и Нежина будет учтен при внедрении подобных проектов по всей Украине», — подчеркнул Пинто.

Он также отметил, что главной задачей программы поддержки развития бизнеса является проведение регуляторной реформы, внедрение стратегий развития и улучшение коммуникаций в бизнес-сообществе.

Как известно, пилотная программа помощи малому и среднему бизнесу в Украине стартовала в декабре 2017 года и финансируется Европейским Союзом.

Денис Алампиев, ubr.ua

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