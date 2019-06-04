Бизнес

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admin
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На размышления нет времени. Все это уже было в 90-х

Иногда, чтобы понять суть событий, которые происходят в стране сейчас, надо заглянуть в прошлое – например, почитать, что писали об Украине в начале независимости западные медиа.

Вот несколько цитат из Нью-Йорк Таймс 1993 года:

Украина настолько является ретроградной в вопросах реформ, что некоторые экономисты ее считают маленьким Советским Союзом.

Парламент заблокировал приватизацию средних и крупных промышленных предприятий.

В Украине мало говорят о сокращении огромных государственных кредитов обанкротившимся государственным предприятиям. [...] В этом году, говорят экономисты, эти кредиты уже превысили размер валового национального продукта, который несколько оптимистично спрогнозировало на 1993 год правительство.

Названия этих статей также о многом говорят: "Украина задается вопросом цены независимости", "Украинцы могут позавидовать российской экономике", "Украинские шахтеры жалуются на цену независимости". Из западной прессы четко усматривается, что экономический коллапс начала 90-х подрывал доверие граждан к самой идее независимости и поставил страну под угрозу исчезновения.

Какое отношение эти события 25-летней давности имеют к нашему времени? К сожалению, напрямую.

Среди людей, изучавших реформы в посткоммунистических странах, хорошо известен следующий принцип  чем быстрее была введена в стране полноценная рыночная экономика (даже ценой мучительной "шоковой терапии"), тем более развитой и менее коррумпированной стала эта страна.

Украина среди европейских стран стала крупнейшим аутсайдером реформ, о чем так наглядно демонстрируют показательные цитаты и заголовки западных СМИ того времени. Украинские политики начала 90-х оказались настолько ментально левыми и настолько коррумпированными, что пытались как можно дольше удерживать страну в состоянии полуплановой социалистической экономики, - которой, кстати, весьма удобно управлять вручную, подкармливать поставленного в полную зависимость от государства избирателя из бюджета и зарабатывать на коррупции.

Именно это нежелание политиков – и давайте будем откровенными, многих тогдашних граждан, – стать либералами и быстро либерализовать и приватизировать экономику спровоцировало глубокое экономическое отставание Украины от других восточноевропейских стран. Падение украинской экономики в течение 90-х годов было настолько существенным, что почти в два раза превысило экономический спад в России (а в Польше, например, экономика в 1991-1999 гг. вообще демонстрировала рост).

Более того, именно с искривленной социалистической экономике начала 90-х в Украине возросла масштабная коррупция и наблюдался так называемый расцвет олигархических группировок. Первые коррупционные схемы, в результате которых и появились олигархические обогащения, связаны с применением в частных целях грубого государственного вмешательства в экономику: в форме искусственного регулирования цен, схем вокруг поставок газа из РФ, бюджетных субсидий, дешевых кредитов Нацбанка и пр.

От многих из этих разрушительных политических вмешательств в экономику мы начали наконец отказываться лишь после 2014 года. Наверное, самыми яркими примерами являются государственное регулирование цен на газ, которое почти довело Украину до банкротства, и политическая зависимость Нацбанка, из-за которой во времена Януковича наша страна потеряла большую часть своих золотовалютных резервов. Политики левопопулистского спектра и сейчас активно требуют вернуться к старым подходам: снова начать вручную устанавливать цены на газ и снова заставить Нацбанк делать то, что пожелает от него политическое руководство страны.

Как показывает наша история еще с начала 90-х, именно из-за подобных идей и подходов Украина превратилась в самую бедную страну в Европе и сильно отстала от своих соседей. Именно из-за антирыночной левосоциалистической экономической политики в Украине миллионы украинцев вынуждены уезжать на заработки в Польшу. Ведь Польша, благодаря проведенной Бальцеровичем "шоковой терапии", еще в 90-е стала на путь полноценной рыночной экономики и начала стремительно развиваться, в разы опередив Украину по уровню доходов граждан.

У Украины как "социального государства", где экономическая политика базируется на принципах левого популизма, нет будущего. Единственный способ обеспечить украинцам зажиточность и достойную жизнь в развитой стране – либеральная экономическая политика и реформы, направленные на создание свободной рыночной экономики.
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