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Аграрный комитет Верховной Рады не поддержит проект закона «О запрете производства меха в Украине»

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений не поддержит принятие Верховной Радой проекта Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования правового регулирования мехового производства в Украине" № 10019 от 07.02.2019.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета Александр Бакуменко. По его словам, этот закон, во-первых, имеет признаки дискриминации отдельных видов хозяйственной деятельности, что нарушает Конституцию Украины, а также вводит чрезмерную и необоснованную административную нагрузку на бизнес. Во-вторых, принятие указанного проекта Закона будет иметь ряд негативных последствий экономического, социального и экологического характера не только для сельского хозяйства, но и для экономики Украины в целом.

Принятие закона 10019 влечет за собой усиление социальной напряженности в сельской местности в результате потери работниками своих рабочих мест и рост риска дальнейшей трудовой миграции за пределы Украины; полную зависимость украинских потребителей от импорта сырья для легкой промышленности и готовой продукции; сокращение украинского экспорта (поскольку все 100% продукции экспортируется в ЕС) и уменьшение валютных поступлений в Украину минимум в сумме 70 млн. долларов США в год; потери бюджета за счет недополучения налоговых поступлений; ухудшение инвестиционного имиджа Украины, а также необходимость осуществления выплаты компенсации иностранным инвесторам в сумме, по предварительным оценкам, около 310 млн долларов США; ухудшение состояния экосистемы в результате возникновения проблемы надлежащей утилизации 40 тыс. тонн в год отходов птицефабрик и рыбопереработки.

Принятие данного законопроекта будет способствовать развитию звероводства в других странах, на сегодня 22 страны Евросоюза занимаются звероводством. Среди стран-членов ЕС лидерами в этой сфере являются Дания, Польша, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Финляндия, Литва, Латвия, Греция, Испания, Италия, Франция Бельгия, Болгария. Среди развитых стран, не входящих в состав ЕС, лидерами по производству меха является Канада и США, а также Россия и Беларусь. Напомним, что Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений 18 декабря 2018 принял решение поддержать работу отечественных зверохозяйство по производству меха в условиях соблюдения требований законодательства по недопущению загрязнения окружающей среды и защиты животных от жестокого обращения.
unian.net

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