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НКРЭКУ определила механизм функционирования возобновляемой энергетики в условиях нового рынка

До начала работы государственного предприятия «Гарантированный покупатель» осуществлять выкуп всей электроэнергии, производимой по «зеленому» тарифу, будет ГП «Энергорынок». Об этом говорится в сообщении на веб-сайте Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

«В соответствии с частями 2, 3 и 9 ст. 65 Закона Украины „О рынке электроэнергии“, Кабмин с целью обеспечения общественных интересов и выполнения гарантий государства по покупке всей электроэнергии, производимой на объектах электроэнергетики, использующих альтернативные источники энергии (а с использованием гидроэнергии — произведенную лишь микро-, мини- и малыми гидроэлектростанциями), по установленному „зеленому“ тарифу или по аукционной цене, определяет государственное предприятие для выполнения функций гарантированного покупателя электрической энергии», — напомнила НКРЭКУ.

К началу полноценной работы ГП «Гарантированный покупатель» функции выкупа электроэнергии, производимой по «зеленому» тарифу, должен выполнять ГП «Энергорынок».

«Учитывая то, что гарантированный покупатель может не работать в полном объеме до начала действия нового рынка электрической энергии, с целью обеспечения начала функционирования нового рынка электрической энергии в установленные законом сроки ГП „Энергорынок“, как лицензиат по оптовой поставке электрической энергии обязан временно, до начала деятельности гарантированного покупателя как отдельного предприятия, осуществлять деятельность по осуществлению функций гарантированного покупателя, в том числе соблюдать лицензионные условия и другие нормативно-правовые акты, регулирующие функционирование рынка электрической энергии», — говорится в сообщении НКРЭКУ.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 17 апреля 2019 № 324 было создано ГП «Гарантированный покупатель» на базе филиала «Гарантированный покупатель» ГП «Энергорынок». Кабмин постановлением от 22 мая 2019 № 455 утвердил Устав ГП «Гарантированный покупатель». На него, согласно Закону Украины «О рынке электроэнергии», возложены функции выполнения обязательств государства по оплате возобновляемых источников энергии по «зеленому» тарифу, то есть покупка всей электроэнергии, вырабатываемой из альтернативных источников энергии. 

Напомним, согласно Закону «О рынке электроэнергии», с 1 июля 2019 года стартует второй этап реформы рынка электроэнергии — либерализация оптового рынка. Закон направлен на имплементацию актов законодательства Энергетического сообщества в сфере энергетики, а именно — директивы Третьего энергопакета.

Реализация предусмотренных данным законом реформ приведет к либерализации рынка электроэнергии Украины и его функционированию на конкурентных началах по европейской модели. Запуск конкурентного рынка электроэнергии является одним из обязательств Украины перед Европейским союзом (ЕС). Реформа в сфере энергетики — одно из условий для предоставления Украине второго транша макрофинансовой помощи от ЕС на сумму полмиллиарда евро.

Владимир Добров, fakty.ua

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