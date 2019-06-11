«Донбассэнерго» опровергает информацию о дефиците угля на складах и риске веерных отключений

«У нас нет дефицита угля. У нас порядка 186 тысяч тонн на складе. Поэтому у нас с углем все нормально, и поставки продолжаются», — заявил Ларионов.
По словам Ларионова, «Донбассэнерго» не видит никаких кризисных ситуаций в отрасли в связи с запуском нового рынка с 1 июля 2019 года. «Компания готова к запуску нового рынка», — подчеркнул он.
Напомним, ранее исполняющий обязанности ГП «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук направил обращение в Минэнергоугля, Кабмин и СНБО в связи с якобы возникшим риском дефицита мощностей на угольных электростанциях, вызванным нехваткой угля и остановкой блоков ТЭС для проведения ремонта.
В свою очередь, энергоэксперт Юрий Корольчук завил, что руководитель НЭК «Укрэнерго» дезинформирует органы власти относительно ситуации с запасами угля и пытается заблокировать своевременный запуск рынка электроэнергии с 1 июля. По мнению эксперта, в результате в выигрыше будет Игорь Коломойский, который выступает против введения рынка электроэнергии.
Владимир Добров, fakty.ua