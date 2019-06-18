Музыка денег: экономический эффект от музыкальных фестивалей

Благодаря тому, что школа выставляет своих учеников на сцены музыкальных фестивалей, их замечают продюсеры, появляются поклонники, фанаты. Эти выступления, этот опыт поднимает их на совершенно новый уровень, постепенно складывается репутация успешного талантливого вокалиста. Все это обеспечивает хорошие контракты в будущем. Например, среди наших выпускников — финалисты телепроекта «Голос», актеры мюзикла, победители фестиваля GnesinJazz, солист группы Vougal. Разумеется, успех наших выпускников работает и на репутацию самой школы.

Перед тем как выдвинуть ученика на участие в музыкальном фестивале, необходимо подготовить его. Экономика выращивания вокалиста складывается из трех составляющих: семейного бюджета, затрат образовательного учреждения и инвестиций продюсерского центра или спонсорских вложений.

Ежемесячная сумма, необходимая на подготовку ребенка, составляет в среднем 4 000-17 000 рублей и зависит от нагрузки и выбранных дисциплин. Еще порядка 50 000 потребуется в год на оплату конкурсов, костюмов для выступлений, мастер-классов педагогов из Америки и Европы. Самая значимая часть расходов — это продюсирование — суммы с большим количеством нулей, максимальной границы здесь нет. На этом этапе хорошо получить контракт крупного продюсерского агентства, шанс на заключение которого есть опять же, если участвовать в фестивалях и конкурсах. Если же контракт предложен и средства в продюсирование вкладывает агентство, то родители представляют интересы ребенка и несут обязательства по договору несколько лет.

Затраты школы состоят из расходов на обучение и повышение квалификации педагогов, обновление оборудования, выделение грантов на бесплатное обучение для талантливых детей, продюсирование профессиональных спектаклей с участием детей. Как правило, общая сумма вложений превышает 28 млн рублей в год.

Не менее важный профит от участия в музыкальных фестивалях, в Москве в частности, – это возможность познакомиться с новым рынком для вашего бизнеса. У меня идея открыть московский филиал вокальной школы возникла именно после участия в «Усадьбе Jazz», когда я выяснила, что в городе, по сути, нет конкуренции в джазовом сегменте (есть училища, высшие учебные заведения, но школ нет). Разумеется, столичный рынок насыщен, но благодаря активному посещению профильных культурных площадок о проекте узнают больше, завязываются новые партнерские отношения и на наши мастер-классы в Петербург приезжают вокалисты из Москвы, где население более платежеспособно, выше уровень жизни и, соответственно, рентабельность бизнеса.

Мария Волошина, Forbes