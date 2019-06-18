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Музыка денег: экономический эффект от музыкальных фестивалей

Участие певцов и музыкантов бывает платным и бесплатным. Какой экономический эффект приносят музыкальные фестивали участникам?

Любой музыкальный фестиваль имеет свой экономический эффект для организаторов, участников, инвесторов. Для первых это возможность развить мастерство, показать талант, заключить выгодные контракты. Организаторам фестивали помогают закрепить репутацию, выйти на новый уровень бизнеса, найти партнеров. Для инвесторов подобные мероприятия послужат инструментом приумножения капитала.

В России существует много разных музыкальных фестивалей по направлениям, масштабу, значимости в творческой среде. Есть коммерческие фестивали, есть фестивали, поддерживаемые государством, локальные и проводимые в нескольких городах, с одними организаторами или несколькими. Но, как и в любом деле, много зависит от инвестиций. Один из самых известных в России фестиваль джазовой музыки «Усадьба Jazz», которому удалось привлечь серьезных инвесторов, что благотворно отразилось на качестве и масштабе мероприятия. Вокалисты нашей школы четыре года подряд открывают своим выступлением концертную программу фестиваля. Так как мы на рынке не первый год и смогли зарекомендовать себя в профессиональном сообществе, то для нас участие бесплатно, но существуют и такие фестивали, которые сами платят нам вознаграждение.

Результат участия в музыкальных фестивалях имеет эффект эха, и оценить его сразу практически нереально. В результате мы имеем целый радужный спектр конверсий — от инвестиций в школу до инвестиций в наших учеников. Выступление учеников укрепляет репутацию школы и приводит новых учеников и педагогов. Кроме того, есть возможность расширять перечень образовательных программ, открывать филиалы в других городах.

Благодаря тому, что школа выставляет своих учеников на сцены музыкальных фестивалей, их замечают продюсеры, появляются поклонники, фанаты. Эти выступления, этот опыт поднимает их на совершенно новый уровень, постепенно складывается репутация успешного талантливого вокалиста. Все это обеспечивает хорошие контракты в будущем. Например, среди наших выпускников — финалисты телепроекта «Голос», актеры мюзикла, победители фестиваля GnesinJazz, солист группы Vougal. Разумеется, успех наших выпускников работает и на репутацию самой школы.

Перед тем как выдвинуть ученика на участие в музыкальном фестивале, необходимо подготовить его. Экономика выращивания вокалиста складывается из трех составляющих: семейного бюджета, затрат образовательного учреждения и инвестиций продюсерского центра или спонсорских вложений.

Ежемесячная сумма, необходимая на подготовку ребенка, составляет в среднем 4 000-17 000 рублей и зависит от нагрузки и выбранных дисциплин. Еще порядка 50 000 потребуется в год на оплату конкурсов, костюмов для выступлений, мастер-классов педагогов из Америки и Европы. Самая значимая часть расходов — это продюсирование — суммы с большим количеством нулей, максимальной границы здесь нет. На этом этапе хорошо получить контракт крупного продюсерского агентства, шанс на заключение которого есть опять же, если участвовать в фестивалях и конкурсах. Если же контракт предложен и средства в продюсирование вкладывает агентство, то родители представляют интересы ребенка и несут обязательства по договору несколько лет.

Затраты школы состоят из расходов на обучение и повышение квалификации педагогов, обновление оборудования, выделение грантов на бесплатное обучение для талантливых детей, продюсирование профессиональных спектаклей с участием детей. Как правило, общая сумма вложений превышает 28 млн рублей в год.

Не менее важный профит от участия в музыкальных фестивалях, в Москве в частности, – это возможность познакомиться с новым рынком для вашего бизнеса. У меня идея открыть московский филиал вокальной школы возникла именно после участия в «Усадьбе Jazz», когда я выяснила, что в городе, по сути, нет конкуренции в джазовом сегменте (есть училища, высшие учебные заведения, но школ нет). Разумеется, столичный рынок насыщен, но благодаря активному посещению профильных культурных площадок о проекте узнают больше, завязываются новые партнерские отношения и на наши мастер-классы в Петербург приезжают вокалисты из Москвы, где население более платежеспособно, выше уровень жизни и, соответственно, рентабельность бизнеса.

Мария Волошина, Forbes

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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