Реклама пищевых продуктов в свете нового законодательства Юристы ЮФ EVRIS, проанализировав требования Закона об информации о пищевых продуктах, прогнозируют усиление защиты потребителей и сложности в имплементации его требований для операторов рынка.

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Сьогодні важко уявити наше життя без реклами. Кожного дня різноманітна реклама оточує нас практично у всіх аспектах нашого життя і будь-яка сфера бізнесу використовує рекламу у своїй господарській діяльності. Однак, важливо пам'ятати, що окрім як бути якісною, реклама має відповідати нормам законодавства. В іншому випадку - зусилля і кошти, які були витрачені на її розробку та розповсюдження, можуть виявитися марними.

Закон «Про рекламу» визначає рекламу як інформацію про особу чи товар, розповсюджену в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначену сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

Таким чином, світлова вивіска, білборд біля дороги, пост про товар/продукт в соціальних мережах теж є рекламою і на неї розповсюджуються одні й ті ж вимоги законодавства України. Разом з цим, права споживачів в Україні масово порушуються не лише на етапі продажу неякісних товарів. Часто це відбувається ще до того, як людина прийшла у супермаркет. Потенційний покупець потрапляє на «гачок» ще на етапі рекламної компанії. Втім, часто така реклама спонукає споживача до придбання невідповідного рекламованій якості товару, в тому числі харчових продуктів.

Говорячи про основні та найбільш важливі нововведення законодавства в сфері харчових продуктів слід виділити Закон «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів».

Перш за все, вищезазначений Закон поширюється на рекламу харчових продуктів, а основною його метою є забезпечення належної поінформованості споживачів про харчові продукти.

Згідно Закону, інформація про харчовий продукт не повинна вводити в оману споживача, зокрема щодо:

1) характеристик харчового продукту, у тому числі його категорії, характерних ознак, властивостей, складу, кількості, мінімального терміну придатності або дати «вжити до», країни походження або місця походження, способу виробництва (виготовлення);

2) приписування харчовому продукту непритаманних йому властивостей або наслідків споживання;

3) особливих характеристик харчового продукту, якщо аналогічні харчові продукти мають такі самі характеристики, зокрема шляхом підкреслення факту наявності або відсутності певних інгредієнтів та/або поживних речовин;

4) припущення за допомогою зовнішнього вигляду продукту, опису або графічних зображень про наявність у харчовому продукті певного компонента або інгредієнта, якщо насправді компонент або інгредієнт, який зазвичай присутній або використовується у даному харчовому продукті, замінено іншим компонентом або інгредієнтом.

Говорячи про нюанси Закону потрібно відзначити, що встановлюються вимоги до забезпечення розбірливості інформації про харчовий продукт. Наприклад, висота малих літер у тексті, якими надається обов'язкова інформація про харчовий продукт, має бути не меншою 1,2 мм. У разі використання упаковки або тари, площа найбільшої поверхні якої менша за 80 кв. см, висота малих літер має дорівнювати або перевищувати 0,9 мм.

Також Законом передбачено надання інформації про алергени, харчові продукти, продаж яких здійснюється дистанційно, про використання у харчовому продукті рафінованої оліїабо жирів рослинного походження, зокрема пальмової олії.

Окрім вищезазначеного, Закон зобов'язує операторів ринку надавати споживачам інформацію й щодо того, чи піддавався харчовий продукт заморожуванню або розморожуванню. При цьому, назва таких продуктів має обов'язково включати слово «розморожений».

У свою чергу, порушення встановлених вимог до надання інформації щодо харчових продуктів, надання неточної, недостовірної та незрозумілої для споживачів інформації про харчовий продукт тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі п'ятнадцяти мінімальних заробітних плат, а на фізичних осіб - підприємців у розмірі десяти мінімальних заробітних плат.

Разом з цим, за введення споживачів в оману щодо речовин і харчових продуктів, що викликають алергічні реакції або непереносимість, штраф становить тридцять мінімальних заробітних плат для юридичних осіб і двадцять - для фізичних осіб-підприємців.

Закони України та інші акти законодавства, що містять положення щодо надання споживачам інформації про харчові продукти, повинні містити положення про перехідний період, який починається з дня набрання чинності такими законами або іншими актами законодавства та не може бути менше ніж 24 місяці. Винятком із цього положення є випадки, коли запровадження нових або зміна існуючих вимог щодо надання інформації про харчові продукти необхідні для усунення або зменшення науково доведеного ризику для здоров'я людини.

Підсумовуючи вищезазначене, можна стверджувати, що з однієї сторони Закон має на меті підвищити захищеність та обізнаність покупців, а з іншої сторони - операторам ринку доведеться провести досить значну уніфікацію правил щодо надання споживачам інформації стосовно харчових продуктів згідно з новими вимогами.

Тетяна Романченко, старший юрист,

Михайло Кострома, молодший юрист, ЮФ EVRIS