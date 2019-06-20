На Південній залізниці створено власну аварійно-рятувальну службу У регіональній філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», першій серед магістралей України, створено аварійно-рятувальну службу (АРС). Головна мета нововведення – значна економія коштів, що витрачалися філією на оплату аналогічних послуг Державній службі з надзвичайних ситуацій, працівники якої залучалися для виконання аварійно-рятувальних робіт на залізничних об’єктах.

Новий підрозділ організовано у межах пілотного проекту на базі структурного підрозділу «Служба воєнізованої охорони» в квітні цього року. До складу АРС входять 9 пожежних поїздів регіональної філії. Працівники усіх пожежних поїздів магістралі пройшли перевірку рівня спеціальної та фізичної підготовки, обсягів знань, умінь та практичних навичок міжвідомчою комісією з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників комісією.

Спеціалізацією АРС за напрямком діяльності є попередження виникнення пожеж та постійний контроль стану протиаварійного захисту пожежонебезпечних об'єктів; проведення під час виникнення аварій, надзвичайних подій та ситуацій на об'єктах і територіях аварійно-рятувальних робіт, ліквідація надзвичайних ситуацій та окремих їх наслідків;

рятування людей при виникненні аварій, надзвичайних подій та ситуацій, захист навколишнього природного середовища та локалізація зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф.

Наразі на аварійно-рятувальне обслуговування новою службою може бути взято 126 об’єктів інфраструктури регіональної філії «Південна залізниця».

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