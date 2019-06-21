10 лучших сортов томатов от аграриев

Бычье сердце – это самый популярный томат итальянского происхождения. Плоды зачастую имеют неправильную форму, содержат мало жидкости в сравнении с другими сортами. Он славится своим великолепным вкусом, плоды плотные, имеют плотную мякоть, которая и дает ему сладковатый вкус.

Пинк Клер F1 – это томат израильской селекции с крупными розовыми плодами, которые имеют нежно сладкий вкус. Он идеально подходит для свежего потребления, а также салатов, консервирования, приготовления гарниров, соков. Плоды просто тают во рту, благодаря чему томат снова и снова притягивает к себе.

ТОМ 02044 F1 – впервые в мире японской селекционной компании удалось вывести пертенокарпический томат, который сразу привлек к себе внимание. Мало того, что этот томат партенокарпический, так у него еще и маленькая семенная камера и практически нет семян. Это дает гибриду превосходный вкус, ведь томат содержит практически одну сахаристую мякоть.

Биг Сашер F1– это новый черноплодный томат турецкой компании. Темный окрас получается благодаря высокому содержанию литопона который активно участвует в расщеплении жиров и является антиоксидантом. Томат имеет не только необычный цвет, но и особенный вкус.

КС 10 F1– золотисто жёлтый томат японской компании, который содержит большое количество каротина. Это и делает его особенным среди всех томатов. Помидор имеет плотную мякоть и потрясающий вкус, а главное - высокую полезность, так как содержит большое количество витаминов.

Порпора F1– высокорослый томат черри итальянской компании, который имеет небольшие однородные сладенькие плоды весом 25 грамм с высочайшими вкусовыми характеристиками. Плоды очень сладкие, растут буквально гроздьями и их зачастую используют в ресторанах для того, чтобы приукрасить свои блюда.

Пинк Буш F1– один из самых вкусных низкорослых розовых томатов. Плоды всегда растут мерные. В них содержится много сухих веществ. Идеально подходят для свежих салатов.

Саммер сан F1– черри желтого цвета голландской компании, который еще называют летнее солнце. Плоды радуют глаз, так как они буквально светятся изнутри. Их так и хочется съесть. Черри имеют плотную структуру, вкусные, сочные, сладкие, с медовым привкусом.

Акела F1 – многокамерный с насыщено красной структурой томат французской компании. Плоды имеют приятный вкус, который напоминает вкус деревенских помидоров.