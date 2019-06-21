10 лучших сортов томатов от аграриев

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Бычье сердце – это самый популярный томат итальянского происхождения. Плоды зачастую имеют неправильную форму, содержат мало жидкости в сравнении с другими сортами. Он славится своим великолепным вкусом, плоды плотные, имеют плотную мякоть, которая и дает ему сладковатый вкус.
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Пинк Клер F1 – это томат израильской селекции с крупными розовыми плодами, которые имеют нежно сладкий вкус. Он идеально подходит для свежего потребления, а также салатов, консервирования, приготовления гарниров, соков. Плоды просто тают во рту, благодаря чему томат снова и снова притягивает к себе.
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ТОМ 02044 F1 – впервые в мире японской селекционной компании удалось вывести пертенокарпический томат, который сразу привлек к себе внимание. Мало того, что этот томат партенокарпический, так у него еще и маленькая семенная камера и практически нет семян. Это дает гибриду превосходный вкус, ведь томат содержит практически одну сахаристую мякоть.
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Биг Сашер F1– это новый черноплодный томат турецкой компании. Темный окрас получается благодаря высокому содержанию литопона который активно участвует в расщеплении жиров и является антиоксидантом. Томат имеет не только необычный цвет, но и особенный вкус.
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КС 10 F1– золотисто жёлтый томат японской компании, который содержит большое количество каротина. Это и делает его особенным среди всех томатов. Помидор имеет плотную мякоть и потрясающий вкус, а главное - высокую полезность, так как содержит большое количество витаминов.
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Порпора F1– высокорослый томат черри итальянской компании, который имеет небольшие однородные сладенькие плоды весом 25 грамм с высочайшими вкусовыми характеристиками. Плоды очень сладкие, растут буквально гроздьями и их зачастую используют в ресторанах для того, чтобы приукрасить свои блюда.
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Пинк Буш F1– один из самых вкусных низкорослых розовых томатов. Плоды всегда растут мерные. В них содержится много сухих веществ. Идеально подходят для свежих салатов.
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Саммер сан F1– черри желтого цвета голландской компании, который еще называют летнее солнце. Плоды радуют глаз, так как они буквально светятся изнутри. Их так и хочется съесть. Черри имеют плотную структуру, вкусные, сочные, сладкие, с медовым привкусом.
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Акела F1 – многокамерный с насыщено красной структурой томат французской компании. Плоды имеют приятный вкус, который напоминает вкус деревенских помидоров.
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1509 F1 – томат американской селекционной компании, который уже в этом году завоевал доверие у потребителей благодаря высочайшей урожайности, насыщенно красным плодам, высоким вкусовым характеристикам. Не всегда удается вывести гибрид, который давал бы огромный урожай и при этом не терял своих вкусовых качеств. Но американской компании удалось добиться этого, доказательством чему стал томат 1509 F1.