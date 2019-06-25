Стало известно, как Украина обойдется без российских автомобилей Параллельно от авто из РФ очищается и европейский рынок.

Как уже сообщала Lenta.UA со вчерашнего дня наша страна прекратила импорт автомобилей, произведенных в РФ. Дело в том, что в последнее время поставки в Украину российских авто – Lada, ГАЗ, УАЗ – были незначительными. Тем не менее, завозились машины, выпущенные на иностранных предприятиях, расположенных на территории России – VW Polo Sedan, Hyundai Accent, Creta, Kia Rio, Chevrolet Niva.

Так, в мае на украинском рынке продали 206 единиц легковых авто из РФ, что составило 3,1% и 28 штук легких коммерческих машин (LCV), что составило 4,1%, сообщает AUTO-Consulting. Для сравнения, в начале 2000-х только один АвтоВАЗ занимал в Украине 56% рынка, а ГАЗ контролировал 60% сегмента LCV.

Учитывая, что новых поставок автомобилей из РФ уже не будет, дилеры распродадут остатки и переориентируются на продажу других моделей или брендов. И этот процесс начался задолго до введения запрета. Однако сервисные станции российских марок еще продолжат работать, ведь дилеры должны выполнять обязательства по гарантийному обслуживанию проданных автомобилей, которое составляет два года, да и существующий парк автомобилей из РФ в Украине достаточно внушительный.

Но если владельцы дилерских центров переключатся на торговлю другими брендами, то от прежних сетей российских автопроизводителей не останется и следа. Кстати, одновременно происходит исход автомобилей РФ из стран Евросоюза. Так, АвтоВАЗ был вынужден свернуть продажу своих машин в странах ЕС из-за жестких стандартов, и сосредоточился на восточном направлении – Казахстан, Туркменистан, Сирия.

В сегменте грузовых автомобилей и спецтехники, где российские машины ранее также занимали доминирующее положение на украинском рынке, процесс переориентации бизнеса на другие шасси начался 2-3 года назад. Особенно сложно он шел в среднем классе, где шасси ГАЗ-3309 были самыми доступными и спецнадстроек для других авто просто не существовало. Понадобилось несколько лет, чтобы украинские производители адаптировали новые версии на шасси Renault, IVECO, Ford, Isuzu, Hyundai и др. и провели сертификацию своей продукции.

Усилиями всех операторов украинского авторынка в июне было продано на 10% больше новых легковых автомобилей, чем годом ранее. Это позволило по итогам 6 месяцев выйти на положительную динамику за полугодие +1,28%. Больше была реализация и в сравнении с маем (+2,04%). Суммарно удалось реализовать 6847 новых легковых автомобилей (без учета коммерческих LCV). На фоне предыдущих месяцев стагнации, в июне значительно активизировалась и конкурентная борьба между основными игроками. Лидером украинского авторынка вновь стала Toyota, на втором месте – Renault, на третьем – Kia. Всего же за 1 полугодие 2019 г в Украине продано 38898 новых автомобилей.

lenta.ua