Меховые фермы в Украине: чем вреден "кровавый бизнес" и что с ним делать Ежегодно в нашей стране убивают более 630 тыс. норок на шубы.

Мир постепенно отказывается от изделий из натурального меха. Недавно Европейский союз запретил пушные фермы, да и многие мировые бренды уже отказались от одежды с использованием натурального меха. Ведь такое производство не только антигуманно, но и несет вред экологии. В Украине тоже есть инициативы, которые направлены на то, чтобы искоренить меховую промышленность. Петиция о запрете производства меха в конце сентября этого года собрала рекордное количество голосов (более 27 тысяч при необходимых 25 тысячах) и была передана на рассмотрение Верховной Раде. Тем не менее, пока что на законодательном уровне этот вопрос не регулируется, а в стране продолжают убивать тысячи животных, чтобы шить шубы. Сайт "Сегодня" рассказывает, почему стоит отказаться от меховых изделий, какой вред экологии наносят пушные фермы и почему ситуация может только усугубиться.

Запрет ферм в ЕС негативно сказался на Украине

Великобритания, Нидерланды, Австрия, Чехия, Македония – страны Европы массово начали отказываться от производства меха и запрещать пушные фермы. В Украину мировые тенденции приходят с опозданием, и, если везде уже говорят о том, что это жестоко и вредно, а мировые бренды отказываются от такой одежды, в нашей стране все еще продолжают функционировать меховые фермы.

К тому же, запрет меховых ферм в ЕС, несмотря на весь позитив, только усугубил ситуацию с пушными фермами в Украине. Так, отечественное законодательство не запрещает деятельность таких предприятий, и лояльно относится к очевидным экологическим угрозам, поэтому европейские фермы начали массово переносить производство к нам.

"Мы очень давно говорили, что на фоне закрытия ферм в Европе будет происходить серьезный перенос всех вредных производств в страны, которые развиваются. Сейчас планируется строительство трех ферм, которое в разы увеличит поголовье пушных животных. Пока мы говорим и подаем петиции, бизнес работает очень живо. Запретить и закрыть существующие фермы сложнее, чем не допустить открытия новых", – говорит в комментарии сайту "Сегодня" Антон Вакуленко, председатель общественной организации "Единая планета".

К слову, именно организация "Единая планета" и проводит кампанию ХутроOFF, в рамках которой была создана та самая петиция о запрете меховых ферм.

"Наше основное требование – хотя бы ввести определенный мораторий на открытие новых ферм на период, пока идет рассмотрение петиций и пишется законопроект. Подписание петиции – это хороший сигнал, но число ферм растет, как и число животных, которые там страдают", – поясняет Вакуленко.

Сколько пушных ферм в Украине

Сейчас в стране легально работают 37 ферм, но, по словам борцов за права животных, на деле эта цифра гораздо выше, т.к. множество ферм работают в тени.

"Есть фермы, которые работают нелегально. Например, были репортажи, о ферме, которая работает на Ровенщине, хотя официально она закрыта", – отмечает Вакуленко.

Только по официальным данным ежегодно в Украине "обрабатывают" более 630 тыс. животных. Хотя, опять же, на деле цифры куда выше. Пушных зверей по всей стране массово выращивают, содержат в ужасных условиях, а потом истребляют, чтобы пошить очередную шубу или меховую жилетку. Основная масса убитых животных – норки (более 622 тыс). Именно на них сосредоточена меховая промышленность у нас в стране. В 2017 г., по данным Госстата, для производства меховых изделий было убито 3,2 тыс. лисиц, 2,9 тыс. песцов, 400 нутрий.

Для пошива одной шубы средней длины нужно убить от 20 до 40 норок. Но для того, чтобы вырастить животное, нужно еще и потратить немало ресурсов. Так, например, чтобы прокормить одну норку, нужно более 50 кг пищи.

"Основное животное для разведения у нас – норка. И если даже взять официальную статистику – 600 тыс. норок – для них нужно больше 30 млн кг пищи", – говорит Вакуленко.

Помимо того, что пушные фермы – жестокий и негуманный бизнес, этот вид производства одежды признан наиболее неэкологичным.

Меховые фермы наносят существенный вред экологии

Меховые фермы своей деятельностью буквально уничтожают экологию. Всемирный банк внес меховые фермы в пятерку самых опасных производств, рассказала недавно, и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун. Она также назвала убой пушных животных на фермах не только жестокостью, но и большим вредом для окружающей среды и здоровья людей.

Пушные фермы чрезвычайно токсичны, они загрязняют воздух, воду и грунты.

"Тела убитых животных обрабатывают химикатами – формальдегидом и хромом. Они позволяют замедлить естественный процесс разложения тел животных, но в то же время очень опасны для людей. Аллергия, мигрень, инфекции дыхательных путей – такой букет не редкость среди местных жителей в радиусе 10 километров от меховой фермы. Более того, загрязнения могут даже вызвать лейкемию и другие формы рака у человека", – пояснила Супрун.

И действительно, согласно исследованиям Национальной академии аграрных наук Украины, пушные фермы продуцируют множество отходов, которые снижают плодородие почвы и загрязняют грунты вредными веществами.

"Значительный ущерб наносится воде, она загрязняется канцерогенами, аммиаком. Ни пить воду рядом с такими фермами, ни ловить в ней рыбу нельзя", – добавляет Вакуленко.

В отходах производства из норок высоко содержание азота и фосфора. Если этих веществ в водоеме будет слишком много, вода начнет цвести, из-за чего происходит массовый мор рыбы.

"Из-за нарушения технологии содержания животных и хранения отходов (навоза, помета, жидких выделений) азот, фосфор и другие питательные вещества попадают в поверхностные воды, загрязняют их и наносят ущерб водно-болотным угодьям и прибрежным экосистемам. Возникает такой общеизвестный процесс, как эвтрофикация водоема, то есть обогащение водоема биогенными элементами", – говорится в исследованиях НААН.

Меховые фермы также загрязняют и воздух. Во-первых, отходы животных, которые могут просто вывозить на свалки или поля, выбрасывает вредные вещества. Во-вторых, самый распространенный способ утилизации трупов – сжигание, во время которого выделяется чадный газ, хлоридная кислота, оксиды азота и т.д.

"Также значительные выбросы идут в атмосферу. Это не просто неприятный запах, это токсичный запах, неестественный. И, соответственно, характерные заболевания наблюдаются во всех населенных пунктах, расположенных вблизи меховых ферм. Это заболевание легочных путей, сердечно-сосудистой системы, онкологии", – отмечает Антон Вакуленко.

Что должно измениться и как исправить ситуацию

Легкая промышленность в Украине не слишком развита и не оказывает огромного влияния на экономику. Хотя, по последним данным, она уже несколько лет подряд демонстрирует стабильный рост. В 2017 г. промышленный рост составил 6%, тогда было реализовано продукции более чем на 20 млрд грн. Речь идет об одежде и обуви, именно эти категории составляют основу украинской легкой промышленности.

Экономический эксперт Борис Кушнирук в комментарии сайту "Сегодня", говорит, что, если пушные фермы закроют, это не скажется на отечественной экономике и состоянии легкой промышленности.

"У нас не так много натурального меха, чтобы мы говорили, что это приведет к существенным изменениям в экономике. Этот риск незначителен.

Меня больше волнует, что мы никак не может перекрыть посылки, потому что именно так завозится значительная часть продуктов легкой промышленности по заниженным пошлинам. При этом, у нас недостаточно хорошие условия для развития легкой промышленности, и мы не можем сегодня быть конкурентами на внешнем рынке", – отмечает эксперт.

После того, как активисты начали выходить на улицы городов с акциями против пушного бизнеса, в Министерстве экологии и природных ресурсов заявили, что поддерживают ограничение производства меха. Правда, дальше таких заявлений дело не пошло.

"По поводу конкретной деятельности Минэкологии, это все носит лишь декларативный характер. На наши прямые вопросы, что они сделали для этой сферы, ответа не было. На словах они говорят, что поддерживают нас, но ничего не происходит", – говорит Антон Вакуленко.

В настоящее время группа депутатов вместе с активистами и волонтерами разрабатывают законопроект, который бы ограничил появление новых меховых ферм в Украине и запретил их деятельность в принципе.

При этом, по мнению по мнению противников ферм, нужно предусмотреть переходной период. В петиции указано, что вступить в силу запрет на производство меха должен через 5-7 лет, чтобы работники отрасли освоили другую деятельность, а в Украине наработали механизм контроля за соблюдением такого запрета.

Правда, ожидать скорого решения вопроса не стоит. Создание законопроекта – длительный процесс, который занимает не один день. Да и после того, как документ напишут, ему нужно будет пройти несколько инстанций.

Анастасия Ищенко, газета "Сегодня", 18 ноября 2018, segodnya.ua