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Что представляют собой датчики движения для охраны помещения

Сейчас датчики движения для охраны помещения пользуются большим спросом. Что они собой представляют.

Датчики движения для охраны помещений представляют собой уникальные устройства систем сигнализаций, реагирующие на любые перемещения предметов в области их действия. Благодаря им защита помещений выходит на новый более высокий уровень безопасности.

Особенности устройств

Стоит отметить, что датчики движения для охраны помещения – главный элемент системы сигнализации. От их надежности и функциональности зависит срабатывание защитного механизма. В зависимости от сложности прибора и его назначения применяются разные функции датчиков движения:

  • • включение светозвуковой сигнализации;

  • • передача оповещения о несанкционированном вторжении в помещение охраны;

  • • включение средств видеонаблюдения и видеозаписи;

  • • передача сигнала на информационные устройства;

  • • включение света в помещениях.

Последняя функция не относится к охранным методам, используется для экономии энергии в таких технологиях, как «умный дом».

Разновидности устройств

По принципу действия датчики движения бывают 3 типов:

  • • инфракрасные (тепловые). Это наиболее распространенные, дешевые и простые в использовании приборы. Работа тепловых датчиков основана на RIP-сенсорах. Любое теплокровное животное и человек выделяют в окружающую среду тепло, которое может улавливаться чувствительными сенсорами, но датчик такого типа может реагировать и на другие источники тепла: солнечный свет, обогревательные и осветительные приборы и т.д.;

  • • ультразвуковые (акустические). Частота излучения – 30-40 кГц. Работают по принципу звукового локатора, используется звук, не слышимый для человека, который отражается от объектов и улавливается прибором. Изменение положения внешних объектов изменяет время возвращения звуковых волн (эффект Доплера), что вызовет срабатывание датчика;

• микроволновые. Частота излучения – 2,2 ГГц. Работают по такому же принципу, что и ультразвуковые датчики, но используется ультразвук. Это позволяет охватить намного больше площадь, при этом затраты на электроэнергию больше, чем у акустических датчиков.

Если в помещении находятся животные, необходима специальная функция «режим игнорирования животных». При покупке датчика можно узнать из технических характеристик, присутствует ли эта функция, какой максимальный вес животного должен быть для его игнорирования. Более простые системы могут игнорировать животное весом до 15 кг, более дорогие системы – до 25 кг. 

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