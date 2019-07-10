Топ-менеджер L’Oréal Украина Марина Шиндина об изменениях в предпочтениях украинских потребителей

10-15 июня в Милане, Италия, проходило одно из самых важных событий в мире дерматологии и косметологии - Всемирный конгресс дерматологов 2019. Мероприятие происходит раз в четыре года под эгидой Международной лиги дерматологических обществ (ILDS) уже на протяжении 130 лет. Первый полномасштабный конгресс состоялся в далеком 1889 году в Париже. Признание важности события в экспертных кругах каждый раз подтверждается количеством участников. В этом году более чем 150 сессий, охватывающих 43 тематические области, посетило рекордные 16 000 человек.

Цель конгресса – предоставить ученым, практикующим дерматологам и представителям косметических компаний возможность обмениваться клиническим опытом и научными достижениями в сфере дерматологии.

Кроме лекций ведущих экспертов, каждый из участников форума мог наглядно ознакомиться и протестировать на себе разработки ведущих бьюти-компаний, стенды которых расположились на 15 000 кв м Миланского выставочного центра MiCo Milano Congressi.

Стать генеральным партнером Всемирного конгресса дерматологов – большая честь для компаний. В этом году одним из таких партнеров стала группа L’Oréal. Благодаря мощной сети исследований по всему миру и инновациям, компания по праву считается флагманом не только среди экспертов индустрии, но и среди потребителей.

На ВКД-2019 стенд L’Oréal был одним из самых многолюдных. Свои разработки в области дерматологии L’Oréal продемонстрировал с помощью четырех брендов из дивизиона аптечной косметики: La Roche-Posay, Vichy, CeraVe и SkinCeuticals. Представленные на конгрессе дерматологические средства призваны решать различные проблемы и направлены на борьбу с главными врагами кожи: это и средства по специальному уходу за чувствительной кожей, кожей склонной к акне, сухости, а также средства для защиты от солнца.

Всю информацию о продуктах можно было узнать с помощью интерактивных панелей, расположенных посреди павильйона L'Oréal. Посетители прикладывали баночки представленных средств на определенный участок экрана, после чего на нем появлялось их подробное описание и свойства.

Кроме средств по уходу за кожей, топ-разработкой компании, представленной на конгрессе, стало приложение Effaclar Spotscan от La Roche-Posay. Web-сервис разработан совместно с дерматологами на основе искусственного интеллекта и научных данных. С помощью приложения можно проанализировать состояние кожи, получить рекомендации по лечению угревой сыпи или, если необходимо, рекомендацию на консультацию дерматолога.

В рамках ВКД-2019 корреспонденту LIGA.net удалось пообщаться с одним из топ-менеджеров L’Oréal Украина - Мариной Шиндиной, генеральным директором дивизиона аптечной косметики.

В интервью топ-менеджер рассказала о представленных на конгрессе разработках компании и их влиянии на кожу, о важности ухода за кожей, о поведении украинских потребителей и изменениях в их предпочтениях в связи с нестабильной экономической ситуацией в Украине, о косметологическом бизнесе, инвестициях и влиянии на рынок бьюти-индустрии современных технологий и искусственного интеллекта.

- Какие тенденции прослеживаются на украинском рынке бьюти-продуктов?

- Рынок бьюти-продуктов очень динамичен в Украине последние несколько лет. Если ранее драйвером роста была категория декоративной косметики, сейчас больше всего растет категория ухода за кожей. В сегменте аптечной косметики данная категория является основной, ведь именно в аптеке потребитель может не просто выбрать эффективное и безопасное средство по уходу за кожей, но и специфический уход для решения определенной проблематики.

- Какие топ-5 проблем с кожей самые актуальные для украинцев?

- Наши глобальные исследования показывают, что в мире ежегодно растет количество людей с чувствительной кожей, кожей склонной к аллергии. Украина в данном случае - не исключение.

У подростков самая актуальная проблема кожи – акне, которая не только проявляется визуально, но и значительно влияет на самооценку и качество жизни.

Если же речь идет об уходе за волосами и кожей головы, наиболее актуальными были и остаются выпадение волос и перхоть.

Самый недавний тренд, но все еще не массовый, – повышение осведомленности и использования на регулярной основе качественной защиты от солнца с UVA/UVB фильтрами, а также максимально безопасный уход за кожей тела, который все чаще мамы выбирают для деток.

- Как компания L’Oréal способствует решению перечисленных проблем кожи?

- L’Oréal - лидер и пионер в области дерматологии. Компания на регулярной основе сотрудничает с лучшими экспертами в области медицины.

Дивизион аптечной косметики, представленный в Украине двумя брендами La Roche-Posay и Vichy, активно инвестирует в развитие дерматологии в Украине, являясь спонсором международных и локальных научных конгрессов. Мы не только обучаем дерматологов и педиатров, но и поддерживаем ряд социальных активностей, направленных на диагностику и обучение украинских потребителей. Например, во время skin-checker программ, наша медицинская команда совместно с докторами-партнерами проводит бесплатную диагностику родинок в разных городах Украины, благодаря чему удалось выявить и предупредить злокачественные новообразования у большого количества людей, не подозревающих даже об этом.

- Какие из продуктов компании, представленных на Всемирном конгрессе по дерматологии, помогают предотвратить вышеперечисленные проблемы кожи?

- На Всемирном конгрессе по дерматологии был ряд докладов. Первое направление было посвящено микробиому и его влиянии на такие заболевания, как атопический дерматит, перхоть и акне. Второе направление докладов касалось экспозома – внешних и внутренних факторов, влияющих на старение кожи. Например, уже доказано, что недостаток сна, неправильное питание и ультрафиолет могут привести к преждевременному старению кожи.

Бренд Vichy не только изучает влияние экспозома, но и создает инновационные продукты для защиты от его пагубного воздействия. На стенде компании на ВКД-2019 было представлено две разработки бренда - ежедневный гель-бустер Mineral 89 и ежедневный флюид двойного действия Normaderm phytosolution. Первый продукт направлен на повышение защитных функций кожи и ее увлажнение. Второй - флюид для жирной, склонной к недостаткам кожи на основе дерматологических ингредиентов натурального происхождения.

Бренд La Roche-Posay был представлен тремя косметическими продуктами: комплексным корректирующим средством с антирецидивным действием для ухода за жирной и проблемной кожей Effaclar DUO (+), средством для интенсивного увлажнения гиперчувствительной и склонной к аллергии кожи Toleriane Ultra и флюидом Аnthelios shaka fluid spf 50+ - инновационным средством для лица, которое обеспечивает высокий уровень защиты от uva/uvb-лучей и подходит для самой чувствительной кожи.

С точки зрения потребителя, одним из самых интересных представленных проектов стала последняя инновационная разработка компании L’Oréal – онлайн сервис Effaclar Spotscan от La Roche-Posay. Он позволяет без посещения доктора провести первичную диагностику состояния кожи на предмет наличия акне.

Сервис особенно популярен среди молодежи, которые предпочитают искать решения самостоятельно или в интернете. Важный момент в том, что, если сервис распознает наличие реальной проблематики, он рекомендует обратиться к дерматологу.

- Представленные разработки уже доступны в Украине, мире?

- Да. Все новинки - и продукты и сервисы, представленные на конгрессе, уже запущены или будут запущены до конца года в Украине.

- Кто в компании занимается разработкой новинок продукции? Кто изучает потребности и тенденции потребителей?

- В L’Oréal есть три глобальных исследовательских центра - Research and Innovation Centers. Они занимаются фундаментальными исследованиями. С другой стороны, международный маркетинг, совместно с рынками, изучает потребности и тенденции потребителей. Дальше, в результате сотрудничества исследовательских центров и маркетинга, рождаются идеи продуктов-новинок.

- Как получить к ним доступ? Где их можно протестировать? Например, как можно пройти обследование кожи лица с помощью разработки Effaclar SpotScan? Это специальное приложение, которое каждый может установить на свой смартфон? А что дальше? Кто обрабатывает результат и назначает лечение?

- Effaclar SpotScan представляет из себя веб-платформу, на которую можно с легкостью перейти с главной страницы сайта La Roche-Posay или по ссылке www.ua.spotscan.com. Пройти диагностику кожи и определить степень акне с помощью сервиса Effaclar SpotScan можно с любого мобильного устройства. Важно наличие фронтальной камеры.

Сама диагностика занимает не больше двух минут. Все, что необходимо, - это сделать три селфи со своего смартфона: фронтальной стороны лица, левой и правой сторон. После этого сервис проанализирует фото и даст оценку состояния кожи на наличие черных точек, прыщей, пост-акне пигментации и определит степень акне. На основе анализа сервис предлагает персональные рекомендации по уходу за кожей и средства гаммы Effaclar с учетом индивидуальных потребностей кожи.

- Что дальше? Данные клиента где-то сохраняются? Отслеживается ли динамика лечения обнаруженной проблемы?

- Степень акне и фиксация результатов диагностики сохраняется в разделе сервиса "Дневник кожи". Он позволяет потребителю отслеживать улучшения состояния кожи в течении длительного промежутка времени.

Важно отметить, что, при определении средней или тяжелой степени акне, сервис порекомендует обраться к дерматологу.

- Как разрабатывался сервис?

- Запатентованный алгоритм анализа фото и предоставления рекомендаций был разработан на основе искусственного интеллекта совместно с дерматологами. Для построения этого алгоритма было обработано более 6000 фото лиц мужчин и женщин с разными типами кожи и степенью выраженности акне. Точность определения степени акне сервисом Effaclar SpotScan проверено и подтверждено исследованиями.

- Оценивали ли вы продажи новых разработок в Украине, мире? Какая динамика?

- Новинки, как правило, очень хорошо срабатывают, так как это продукты с последними инновационными формулами, и отвечают самым актуальным потребностям потребителей.

Онлайн-разработку Effaclar SpotScan еще рано оценивать с точки зрения продаж и это не первоначальная задача данного сервиса. Прежде всего, приложение нацелено на диагностику проблем кожи и получение рекомендаций по их устранению.

- С какими проблемами сейчас сталкивается компания L’Oréal в ходе работы в Украине? Есть ли проблемы с продажами из-за низкой капитальный способности украинцев?

- Как и любой бизнес, компания L’Oréal предпочитает стабильную экономическую ситуацию в стране нестабильности. В этом плане в последние несколько лет в Украине мы наблюдаем позитивную динамику – курс валюты относительно стабилен, покупательская способность растет, украинские потребители все чаще предпочитают более качественный продукт и готовы за это заплатить немного больше.

- Последние несколько лет украинский бизнес сталкивается с недостатком квалифицированных кадров в связи с их оттоком в ЕС. Прослеживается ли подобная проблема в компании L’Oréal и как вы ее решаете?

- Для L’Oréal сотрудники являются одним из главных приоритетов. Компания инвестирует большое количество ресурсов в профессиональное развитие, международное и локальное обучение, мотивацию сотрудников. Согласно пожеланиям сотрудников, недавно у нас был реновирован офис. Над реновацией работала проектная группа из разных отделов компании. Руководство L’Oréal создает все возможные условия, чтобы сотрудники с уверенностью могли назвать компанию лучшим местом работы.

- Ели говорить о вовлеченности населения, как вы доносите до украинцев, что проблемы с кожей нужно решать во время, а не откладывать на потом? Как рядовому украинцу рассказать, что ухаживать за кожей - это норма?

- Украина - большая страна, и потребители в ней очень разные. Некоторые сами являются адвокатами здорового образа жизни и правильного подхода к уходу за своим здоровьем и здоровьем своей кожи. Есть потребители, которые не ухаживают должным образом за кожей и не обращаются к средствам по уходу до тех пор, пока у них отсутствует проблематика.

Сложнее всего, когда проблематика есть, но, по тем или иным причинам, человек еще не встал на путь ее решения. Например, существует миф о том, что "подростковое акне - это нормально в определенном возрасте и со временем пройдет". Или же еще один миф о том, что "защищать свою кожу от солнца нужно только тогда, когда едешь на море, и все время проводишь на воздухе".

В таком случае, нам очень помогает сотрудничество с дерматологами и педиатрами Украины, которые обращают внимание пациентов на это, обучают их и рекомендуют необходимые средства по уходу и защите. Кроме того, отдел маркетинга компании проводит различные рекламные кампании как в традиционных каналах рекламы, так и с помощью блогеров, проводя так называемые дерм-классы, где медицинские эксперты отвечают на вопросы украинских лидеров мнений и те в свою очередь несут этот образовательный элемент своим подписчикам, которые их читают и которые им доверяют.

- Каким вы видите будущее skincare в мире и какой тренд выделяете сейчас? Как будет развиваться сегмент в ближайшее время?

- Сегодня компания L’Oréal активно сотрудничает с медицинскими учреждениями, институтами во всем мире. Украина - не исключение. Компания участвует в медицинских дерматологических конгрессах, инвестирует в обучение докторов, является пионером в изучении микробиома кожи и экспозома. Эти направления лучшим образом отражают один из основных трендов в бьюти-мире – важность заботы о здоровье своей кожи.

- Компания L’Oréal - одна участников бьюти-рынка, которая четко понимает влияние технологий на развитие индустрии в будущем, активно инвестируя в новые разработки. В том числе, с использованием искусственного интеллекта. Компания будет и дальше развивать это направление?

- Одним из главных фокусов для компании сейчас являются разработки различных технологических сервисов и приложений на базе искусственного интеллекта, которые помогают потребителю в диагностике и подборе индивидуального решения.

В будущем мы еще более активно продолжим развивать эти направления. Возможно, откроем новые. Это поможет компании еще лучше удовлетворять потребности наших потребителей, помогать им улучшать здоровье кожи и, таким образом, повышать качество их жизни и жизни их семей.