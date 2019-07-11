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Стакани Кравцова: Укрзалізниця спустила відро грошей на дрібниці, що пропонують пасажирам у смердючих і поламаних вагонах

У вагонах досі купа проблем, але Укрзалізниця "пішла іншим шляхом".
Филиал "Центр сервисного обеспечения", что входит в структуру УЗ, под руководством Кравцова начала масштабное обновление, проведя тендеры на приобретение сувенирной продукции с  железнодорожной символикой.
Общая стоимость которую ожидают потратить чуть больше 1,3 миллиона гривен. 
Под подарочными наборами Укрзализныця предусматривает 231 набор из  железнодорожной символикой на одного человека в который входят:
- подстаканник с изображением логотипа "Укрзализныця" - 1 шт .;
- хрустальный стакан на 200 мл - 1шт .;
- ложка чайная - 1 шт .;
- подарочная упаковка синего цвета с логотипом "Укрзализныця" - 1 шт.
В 210 наборов на две персоны закупается аналогичный товар только в двойном экземпляре.
По итогам торгов главную победу в тендере на поставку единоличных наборов получил ЧП Демиденко Александр Николаевич с суммой 468 тыс. Грн.
Поэтому, отметим, что стоимость одного стакана с подстаканником (с логотипом УЗ) в подарочной упаковке составила 2 025,97 грн. без НДС. Итак, набор из двух стаканов в такой же комплектации будет стоить 3 047,61 грн. без НДС.
Согласно официальным данным, в июле прошлого года УЗ также закупала аналогичные наборы, правда тогда цены были другими - 1890,03 грн. за один стакан и 2869,00 грн. за набор из двух стаканов. Тогда происходила закупка 150 наборов на одного человека и 90 на двоих и сумма тендера достигала 0500000. Грн.
Кому и зачем Евгений  Кравцов за год планирует подарить 441 набор фирменных стаканов с железнодорожной символикой на 1,3 миллиона гривен остается только догадываться.
Экономика
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