Бизнес

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Сегодня 10:17135

Российский эксперт: Финансовые репрессии трансформируют рынок облигаций

Выигрывают от этого инвесторы в золото.

На мировом рынке облигаций бумаги уже на $12,7 трлн торгуются с отрицательной доходностью, согласно индексу Bloomberg Barclays Global Aggregate. Еще в октябре их было $6 трлн. Дело дошло до того, что отрицательные ставки появились у некоторых облигаций, которые традиционно называли высокодоходными: имея спекулятивные кредитные рейтинги, они предлагали инвесторам более значительный доход, чем облигации правительств развитых стран и компаний с рейтингами инвестиционными.

Это могли быть облигации эмитентов с развивающихся рынков или мусорные (высокорискованные, высокодоходные) бонды компаний на рынках развитых. Но сейчас около 2% европейских высокодоходных облигаций торгуется с отрицательной доходностью. Достаточно сужения средних спредов (разница с доходностью гособлигаций, многие из которых уже в минусе) лишь на 0,4 процентного пункта – и таких бумаг будет уже 10%, считает Барнаби Мартин, кредитный стратег Bank of America Merrill Lynch.

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