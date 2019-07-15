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Сегодня 11:04146

В конкурсе на добычу газа на шельфе Черного моря победила американская компания

Trident Acquisitions предложила инвестировать в участок 200 миллионов долларов, что в 3,5 раза больше минимальной цены, предусмотренной конкурсом.

Межведомственная комиссия при Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины выбрала американскую компанию Trident Acquisitions победителем конкурса по разработке углеводородов на шельфе Черного моря в пределах участка "Дельфин".

Соответствующее решение было принято сегодня комиссией во главе с министром Игорем Насаликом.

"Предлагаю одобрить предложение межведомственной комиссии по определению победителя на заключение соглашения о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах участка "Дельфин" компанию Trident acquisitions, Соединенные Штаты Америки", - зачитал проект решения Насалик.

Члены комиссии большинством голосов поддержали это решение.

Как отметил глава комиссии, американская Trident Acquisitions предложила инвестировать в участок "Дельфин" на протяжении первых 5 лет 200 миллионов долларов, что в 3,5 раза больше минимальной цены, предусмотренной конкурсом, а также пробурить за этот период не меньше семи поисковых скважин.

"Общая инвестиция в проект составляет наибольшую сумму - 1 миллиард долларов, и Trident предложила лучшие условия раздела продукции в пользу государства среди всех четырех компаний. То есть по базовым вещам - раздел и инвестиции - компании просто нет равных", - подчеркнул Насалик.

По мнению комиссии, остальные три участника имеют более слабые или не релевантные предложения по сравнению с Trident.

Так, Caspian Drilling International Ltd направила письмо в министерство с просьбой отозвать заявку и снялась с конкурса. Частная компания "Укрнефтебурение" на сегодня работает только на одном месторождении и не имеет опыта работы на исследуемых участках.

Кроме того, американская компания Frontera Resources, которая также подала заявку, отмечена комиссией как имеющая опыт поисковых работы, в частности, в Грузии, но не имеет опыт работы на шельфе и находится в сложном финансовом положении.

Таким образом, компания Trident Acquisitions была признана комиссией лучшим претендентом на разработку углеводородного участка в Черном море.

Как сообщал УНИАН, в июне 4 вышеперечисленные компании подали заявки на участие в конкурсе по разработке углеводородов на шельфе Черного моря в пределах участка "Дельфин".

Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан призвал Кабинет министров продлить еще на 60 дней срок приема заявок на участие в конкурсе по разработке данного участка, так как определенного условиями конкурса срока в 60 дней недостаточно для качественной подготовки заявок и обеспечения проведения полноценного конкурса.

В апреле Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедр) объявила конкурс на углеводородный участок "Дельфин", расположенный в северо-западной части континентального шельфа Черного моря, который может привлечь минимум 1,5 миллиарда гривень инвестиций в поиск и добычу нефти и газа в Украине. Площадь выставленного участка - почти 10 тысяч квадратных километров, срок действия соглашения - 50 лет с правом продления. Согласно условиям, доля государства в прибыльной продукции должна составлять не менее 11% ее общего объема, а максимальная доля инвестора - 70% общего объема производства.
unian.net

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