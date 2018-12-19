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Авиа карго из Китая: ответы на частые вопросы

Популярность товаров из Китая не вызывает сомнений. Они весьма востребованы и хорошо раскупаются потребителями. Украина очень благоволит продукции, произведенной в Поднебесной. По этой причине отечественные предприниматели активно занимаются заказом разнообразных товаров на крупнейших виртуальных торговых площадках, которые организовал для интернет-продажи своей продукции Китай.

Однако сделанный на торговом сайте заказ еще не обеспечивает получение товара и чтобы побыстрее запустить его в продажу, необходимо организовать его выкуп, отгрузку и доставку адресату. Скорость доставки в таком случае может обеспечить экспресс доставка с Китая.

Выполнить грамотно все необходимые для этого операции и организовать быструю переправку покупки заказчику поможет компания Pokupayko — https://pokupayko.com/services/item/aviadostavka-cargo-express-5-dnei. Компания имеет большой штат квалифицированных сотрудников, которые накопили большой опыт практической работы и владеют уникальными профессиональными секретами, помогающими им быстро и четко выполнять свою работу.

Что такое карго перевозки из Китая?

Понятие «карго» включает в себя переправку через границу груза без указания его в таможенной документации. Этим способом доставляют товары, не запрещенные для импорта в стране-получателе груза. Чтобы воспользоваться доставкой карго, нужно только заключить договор с компанией-перевозчиком и указать в нем основные краткие параметры груза — его вес и габариты. При этом не нужно оформлять упаковочные листы, составлять списки торговых марок или производить какие-либо другие манипуляции.

Что можно перевозить через доставку карго?

Доставка карго применяется для перевозки таких товаров:

  • • одежда, обувь, разный текстиль;

  • • стройматериалы;

  • • бытовая техника и электроника;

  • • товары для дома, мебель и предметы интерьера;

  • • промышленное и торговое оборудование;

  • • автозапчасти;

  • • мотоциклы и велосипеды.

Сколько стоит доставка карго?

Стоимость услуги по доставке карго зависит от определенных факторов:

  • • типа груза;

  • • объема;

  • • веса;

  • • вида транспорта, которым осуществляется доставка;

  • • страховка.

Каковы преимущества карго из Китая?

К преимуществам карго доставки относятся:

  • • минимальное участие в этом процессе клиента;

  • • возможность сэкономить на отправке разрешенных для карго перевозок грузов;

  • • короткие сроки на получение товара;

  • • экономическая выгода.

Закажите экспресс доставку карго в компании Покупайко и вы сможете сами убедиться в выгодах этого способа доставки. 

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