Авиа карго из Китая: ответы на частые вопросы

Однако сделанный на торговом сайте заказ еще не обеспечивает получение товара и чтобы побыстрее запустить его в продажу, необходимо организовать его выкуп, отгрузку и доставку адресату. Скорость доставки в таком случае может обеспечить экспресс доставка с Китая.
Выполнить грамотно все необходимые для этого операции и организовать быструю переправку покупки заказчику поможет компания Pokupayko — https://pokupayko.com/services/item/aviadostavka-cargo-express-5-dnei. Компания имеет большой штат квалифицированных сотрудников, которые накопили большой опыт практической работы и владеют уникальными профессиональными секретами, помогающими им быстро и четко выполнять свою работу.
Понятие «карго» включает в себя переправку через границу груза без указания его в таможенной документации. Этим способом доставляют товары, не запрещенные для импорта в стране-получателе груза. Чтобы воспользоваться доставкой карго, нужно только заключить договор с компанией-перевозчиком и указать в нем основные краткие параметры груза — его вес и габариты. При этом не нужно оформлять упаковочные листы, составлять списки торговых марок или производить какие-либо другие манипуляции.
Доставка карго применяется для перевозки таких товаров:
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• одежда, обувь, разный текстиль;
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• стройматериалы;
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• бытовая техника и электроника;
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• товары для дома, мебель и предметы интерьера;
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• промышленное и торговое оборудование;
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• автозапчасти;
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• мотоциклы и велосипеды.
Стоимость услуги по доставке карго зависит от определенных факторов:
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• типа груза;
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• объема;
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• веса;
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• вида транспорта, которым осуществляется доставка;
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• страховка.
К преимуществам карго доставки относятся:
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• минимальное участие в этом процессе клиента;
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• возможность сэкономить на отправке разрешенных для карго перевозок грузов;
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• короткие сроки на получение товара;
- • экономическая выгода.
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