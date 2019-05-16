Авиадоставка из Китая. Преимущества и недостатки Ежегодной китайский рынок представляет огромное количество товаром по доступным ценам. Торговля изделиями из Поднебесной весьма популярна в нашей стране. Конкуренция в данной сфере высока, поэтому очень важно своевременно пополнять товарный ряд и расширять ассортимент новинками, чтобы привлечь покупателей.

Большинство предпринимателей выбирают авиадоставку товаров среди возможных способов транспортировки груза. Популярность ее вызвана самыми быстрыми сроками, высоким уровнем безопасности перевозок. В то же время у данного вида доставки есть и свои слабые стороны: зависимость от погодных условий, высокая стоимость по сравнению с другими видами транспорта. И если на первый вариант повлиять невозможно, то снизить тарифы и сделать авиаперевозки доступными для широкого круга клиентов может логистическая компания, которая получает большое количество заказов, организовывает регулярные частые вылеты и стремится заработать не на заказчике, а вместе с ним- Turboavia. Грамотная упаковка товаров на собственном складе также помогает снизить стоимость авиадоставки. Компания также осуществляет перевозку воздушными путями грузов из перспективного и набирающего популярность направления- Гонконга.

Авиа из Китая нередко сочетается с морскими и автомобильными перевозками, и таким образом реализовывается комбинированный способ доставки, что позволяет дополнительно сэкономить немалую сумму.

Перевозки по воздуху оптимальны для:

• Скоропортящихся продуктов;

• Ценных и дорогостоящих изделий;

• Тестирования пробной партии товаров;

• Малогабаритных грузов;

• Хрупких изделий;

• Сложных в логистике позиций;

• Новинок рынка, трендовых товаров.

Отдельным плюсом авиадоставки является ее универсальность- перевозки подходят для широкого спектра товаров от мелкой электроники до автомобильных запчастей, исключением являются только габаритные предметы и опасные вещества. Кроме того, транспортировка грузов самолетом позволяет быстрее оборачивать денежные средства и не терять их на обесценивании национальной валюты. Также она отличается упрощенной формой оформления сопроводительной документации.

По желанию клиента груз может быть доставлен до двери, в любую точку Украины. Обратившись в компанию Turboavia, вы получите товар в строго оговоренные сроки, без скрытых платежей и комиссий, а простота и удобство сотрудничества вас приятно удивят.

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