Цена размещения рекламы на транспорте

Понятно, что транспортная сфера привлекает пристальное внимание рекламистов и рекламодателей, являясь невероятной по размерам воронкой, концентрирующей человеческие потоки.
Стоимость транспортной рекламы
По запросу «реклама на транспорте цены» можно получить десятки разрозненных данных от различных транспортных компаний и посреднических структур. Во многих случаях информация не актуализировалась годами, поэтому не отличается достоверностью. Точные расценки имеются у специалистов рекламного агентства «Sonata Group»:
• Брендирование автобусов: стоимость зависит от номера маршрута и варьируется в пределах 2970-6853 грн.;
• Плакаты в автобусах: А4 – 62,5 грн., А3 – 83,4 грн.;
• Брендирование трамваев – от 12500 (один вагон) до 41566 (сцепка);
• Плакаты в трамваях: А4 – 45 грн., А3 – 80 грн.;
• Брендирование троллейбусов: от 13745 до 23330 грн.;
• Плакаты в салонах троллейбусов: А4 – 45 грн., А3 – 80 грн.
Виды рекламы на транспорте
Маркетинговую информацию, размещённую в транспортной сфере, трудно обойти вниманием. Она сразу бросается в глаза, находясь на бортах подвижного состава, подъезжающего к остановкам. Разнообразные наклейки внутри салонов приятно разнообразят утомительную скуку дальней поездки.
В транспортной сфере может использоваться реклама следующих типов:
Брендирование кузова. На наружных поверхностях корпуса транспортного средства фиксируется самоклеющаяся плёнка с нанесённым рекламным изображением. Большая площадь боковых и торцовых поверхностей позволяет размещать крупные насыщенные сюжеты. Яркие красочные изображения заметны за сотни метров, невольно привлекают внимание окружающих, приятно разнообразят дорожный поток, вызывая позитивные эмоции у наблюдателей.
Стикеры, наклейки, листовки, плакаты, растяжки внутри салонов. Рекламные материалы могут размещаться на любых поверхностях, находящихся в поле зрения пассажиров – на остеклении, откосах, колпаке водительского места, кожухах механизмов открывания дверей, на дверях и полу, в торцах, между поручнями, на спинках пассажирских сидений.
Реклама в метро размещается на десятках локаций – входных дверях, на будках дежурных по станции, турникетах, вдольэскалаторов, на колоннах и указателях, на щитах внутри путевого тоннеля, на вагонах и внутри них.
Реклама в аэропортах, внутри вокзалов, поездов, электричек, самолётов. ®