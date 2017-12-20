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Цена размещения рекламы на транспорте

Перемещаться по современному мегаполису, раскинувшемуся на десятки километров, без использования транспорта нереально. Ежедневно услугами городского транспорта пользуются миллионы человек. Только через вагоны Киевского метрополитена каждый день проходит свыше 1,3 миллиона пассажиров. Половина трафика приходится на салоны городских автобусов, трамваев, троллейбусов и маршруток. Если заглянуть в статистику, цифры поражают: к примеру, за год услугами столичного метро воспользовались 498 миллионов раз.

Понятно, что транспортная сфера привлекает пристальное внимание рекламистов и рекламодателей, являясь невероятной по размерам воронкой, концентрирующей человеческие потоки.

Стоимость транспортной рекламы 

По запросу «реклама на транспорте цены» можно получить десятки разрозненных данных от различных транспортных компаний и посреднических структур. Во многих случаях информация не актуализировалась годами, поэтому не отличается достоверностью. Точные расценки имеются у специалистов рекламного агентства «Sonata Group»:

• Брендирование автобусов: стоимость зависит от номера маршрута и варьируется в пределах 2970-6853 грн.;

• Плакаты в автобусах: А4 – 62,5 грн., А3 – 83,4 грн.;

• Брендирование трамваев – от 12500 (один вагон) до 41566 (сцепка);

• Плакаты в трамваях: А4 – 45 грн., А3 – 80 грн.;

• Брендирование троллейбусов: от 13745 до 23330 грн.;

• Плакаты в салонах троллейбусов: А4 – 45 грн., А3 – 80 грн.

Виды рекламы на транспорте 

Маркетинговую информацию, размещённую в транспортной сфере, трудно обойти вниманием. Она сразу бросается в глаза, находясь на бортах подвижного состава, подъезжающего к остановкам. Разнообразные наклейки внутри салонов приятно разнообразят утомительную скуку дальней поездки.

В транспортной сфере может использоваться реклама следующих типов:

  1. Брендирование кузова. На наружных поверхностях корпуса транспортного средства фиксируется самоклеющаяся плёнка с нанесённым рекламным изображением. Большая площадь боковых и торцовых поверхностей позволяет размещать крупные насыщенные сюжеты. Яркие красочные изображения заметны за сотни метров, невольно привлекают внимание окружающих, приятно разнообразят дорожный поток, вызывая позитивные эмоции у наблюдателей.

  2. Стикеры, наклейки, листовки, плакаты, растяжки внутри салонов. Рекламные материалы могут размещаться на любых поверхностях, находящихся в поле зрения пассажиров – на остеклении, откосах, колпаке водительского места, кожухах механизмов открывания дверей, на дверях и полу, в торцах, между поручнями, на спинках пассажирских сидений.

  3. Реклама в метро размещается на десятках локаций – входных дверях, на будках дежурных по станции, турникетах, вдольэскалаторов, на колоннах и указателях, на щитах внутри путевого тоннеля, на вагонах и внутри них.

  4. Реклама в аэропортах, внутри вокзалов, поездов, электричек, самолётов. ®

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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