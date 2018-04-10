Бизнес

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Вчера 22:03185

Чем отличаются автозапчасти разных упаковщиков?

Для того, чтобы снизить свои издержки производители используют разные методы. Один из них брендирование. Брендирование применятся в разных сферах: автозапчасти, бытовая техника, инструменты и прочее.

Под брендированием подразумевается, что производитель поставляет готовые изделия, а упаковкой, маркетингом, логистикой и продажей занимаются другие компании. Число фирм-упаковщиков автозапчастей растет. Продукция упаковочных брендов в рамках европейского рынка составляет порядка 20%. Такие запчасти имеют доступную цену и купить их можно даже в самых маленьких городах.

Преимущества продукции упаковочных брендов

  • • Запчасти от упаковщиков имеют доступную цену, что привлекает покупателей;

  • • Упаковщики, в основном сотрудничают с производителями качественной продукции. Некоторые из них предпочитают работать только с известными брендами. Это не значит, что запчасти именитых производителей можно найти только в каталогах фирм-упаковщиков, но у последних запчасти стоят дешевле;

  • • Фирмы-упаковщики проверяют качество продукции, предоставляемой производителями;

  • • Ассортимент запчастей от упаковочных брендов покрывает потребности технического обслуживания любых марок автомобилей.

Команда АвтоПро предлагает покупателям обратить внимание на детали от упаковщиков из-за высокого качества, большого ассортимента и доступной цены. 

Чем отличаются фирмы-упаковщики? 

Упаковочные компании занимаются не только лишь перекладыванием деталей из одних упаковок в другие. Подобные фирмы работают с продукций автоматркета, и ведут постоянный мониторинг рынка на предмет самых нужных компонентов. Ассортимент таких компаний намного шире, чем ассортимент любого производителя. Все компании можно разделить на категории:

  • • Первая включает компании, не рассчитывающие долго оставаться на рынке и стремящиеся получить прибыль в кратчайший срок. Эти фирмы используют искусственное снижение цен, разные каналы сбыта продукции, ибо иначе не способны удержаться на рынке;

  • • Во второй категории объединены компании, нацеленные на развитие. Они сохраняют свою репутацию, выбирают только надежных производителей, проверяют качество изделий, что будут продаваться под их маркой. Во вторую категорию можно отнести компании: NK, Febi, Topran, Blue Print, Nipparts, Ruville, Japan Parts, Hans Pries, Finwhale, Meyle;

• В третьей категории компании, которые занимаются собственным производством и упаковкой запчастей других фирм. Среди подобных компаний нередки пересечения, когда в упаковках одних брендов продаются детали других. К примеру, компания Febi может заниматься продажей роликов INA. Представители этой категории компании: Lemfoerder, Magneti Marelli, Optimal, Scan-Tech. Если вы решили заказать на митсубиси кольт запчасти бу на https://avto.pro/catalog/mitsubishi/colt/, также обращайте внимание на упаковку.

Выбрав компанию, покупателю нужно собрать как можно больше информации о ней:

  • • Выяснить, с какими производителями работает данный упаковщик;

• Узнать, проверяется ли качество деталей, которые приходят от производителя. 

По материалам https://avto.pro - автозапчасти для иномарок 

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