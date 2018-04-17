Что собой представляют автоматические кофемашины Delonghi? В считанное мгновение, автоматические кофемашины Delonghi способны превратить зерна кофе в ароматнейший напиток. Благодаря параметрам в индивидуальных настройках, техника способна приготовить маккиато, латте, эспрессо, воздушный капучино и пр.

Компания Delonghi производит кофемашины по самым инновационным технологиям, давая возможность кофеманам насладиться любимым ароматным напитком и процессом его приготовления. Итальянский бренд Delonghi внедряет в свою технику запатентованные технологии и постоянно совершенствует свои кофемашины, что позволяет ему пользоваться мировой популярностью. Итальянский разработчик оснащает свои новые модели системами автоматической очистки, системой подогрева чашек, автоматическим графином капучинатором, а модель DeLonghi PrimaDonna Exclusive ESAM готовит горячий шоколад и многими другими удобствами.

Какими достоинствами обладают автоматические кофемашины Delonghi?

Все автоматические кофемашины Delonghi готовят ароматные напитки с шикарным вкусом. У них есть возможность одновременного приготовления двух чашечек кофе, что очень удобно для офисных помещений и общественных заведений. Кофемашины Delonghi отличаются абсолютной надежностью и высоким качеством и простотой в использовании, а приобрести их можно по доступной цене. Техника проста в обслуживании и использовании, а многие модели оснащены функцией автоматической очистки.

Кофемашины Delonghi представлены разнообразными моделями, дизайном, размерами, что дает возможность подобрать технику по своему предпочтению. В аппаратах можно задать параметры любимых напитков, такие как крепость и температура, количество молока или воды. Благодаря функции IFD, кофемашина запоминает нужный рецепт и готовит по нему любимый напиток.

Модели, представляющие автоматические кофемашины Delonghi

Каждый модельный ряд, который представляют автоматические кофемашины Delonghi, неповторим и уникален. Так, модель кофемашины PrimaDonna Esam программирует количество воды в чашке, оснащена пятью вариантами крепости и тремя температуры.

Более компактной и менее шумной считается модель Magnifica Ecam, имеющая систему капучино, позволяющую получить молочную глянцевую пенку путем смешивания пара и молока.

Самой суперкомпактной моделью автоматической кофемашины считается Delonghi Etam.

®