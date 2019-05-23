Единый социальный взнос (ЕСВ) в Украине в 2019 году

Ответственность за оплату ЕСВ несут работодатели, зарегистрированные как участники системы социального страхования:
Фирмы, предприятия различных форм собственности, организации.
Частные предприниматели, ведущие самостоятельную деятельность либо нанимающие работников.
По закону, уплатить ЕСВ также обязаны:
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• военнослужащие различных званий и рангов;
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• научные работники;
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• мамы, пребывающие в декретном отпуске;
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• сотрудники дипломатических служб и др.
Пенсионеров обязуют платить ЕСВ только в том случае, если помимо пенсионных выплат (в т.ч. по инвалидности) у них есть дополнительные источники дохода – заработная плата, прибыль от предпринимательской деятельности и т.п. Задекларированное отсутствие дохода не освобождает от уплаты единого взноса.
Размер базовой ставки ЕСВ составляет 22%. Предприятия, организации, учреждения, а также ФЛП, у которых трудоустроены лица, имеющие инвалидность, рассчитывают ЕСВ по ставке 8,41%.
Минимальный и максимальный размеры ставки ЕСВ для ЧП с 1 января 2019 г соответственно составляют 918,06 и 13770, 90 грн.
Размер взноса определяется, исходя из таких критериев:
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• уровня минимальной заработной платы по Украине;
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• размеры фонда оплаты труда предприятия (либо дохода).
Отраслевую классификацию и степень профессионального риска перестали учитывать.
Важный нюанс: если при расчете ЕСВ получается сумма ниже минимальной, работодателю необходимо провести доначисление до 918, 06 грн.
В соответствии с требованиями фискальной политики, каждого плательщика ЕСВ ставят на учет как страховщика, путем внесения его сведений в единый Реестр. Чтобы сняться с учета или убрать фирму из Реестра, придется вначале полностью рассчитаться с фондами, оплатив задолженность по ЕСВ в полном размере.
Каждый плательщик подать годовой отчет по ЕСВ, а также:
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• вести регулярный учет в форме, определенной законодательством;
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• перечислять взнос в фонд социального страхования в полном объеме, в установленные законом сроки;
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• обеспечить доступ контролирующих органов к информации о ЕСВ, и т.п.
Если в штат предприятия пришли новые работники без свидетельства о соц страховании, данные о них подают вместе с отчетом по ЕСВ.
Даты начисления Единого социального взноса и заработной платы совпадают. Зато различаются сроки уплаты для предприятий и ФЛП. За несвоевременную уплату производится начисление штрафов работодателю и применение жестких финансовых санкций.
Сегодня бухгалтера могут заполнять и подавать не бумажный, а электронный бланк отчета по ЕСВ, а также рассчитывать его размер, пользуясь специальным программным обеспечением.
Учитывая последние внесенные изменения, составлять отчет по ЕСВ 2019 будет немного проще, чем в предыдущем году.
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