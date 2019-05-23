Единый социальный взнос (ЕСВ) в Украине в 2019 году Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование – это консолидированный страховой взнос, сбор которого осуществляется в систему общеобязательного государственного социального страхования в обязательном порядке и на регулярной основе. Цель его взымания – обеспечение государством защиты застрахованных лиц в случаях, предусмотренных законодательством, соблюдения их прав на получение страховых выплат (услуг) по действующим видам общеобязательного государственного социального страхования.

Кто, кому и куда должен производить оплату?

Ответственность за оплату ЕСВ несут работодатели, зарегистрированные как участники системы социального страхования:

Фирмы, предприятия различных форм собственности, организации. Частные предприниматели, ведущие самостоятельную деятельность либо нанимающие работников.

По закону, уплатить ЕСВ также обязаны:

• военнослужащие различных званий и рангов;

• научные работники;

• мамы, пребывающие в декретном отпуске;

• сотрудники дипломатических служб и др.

Пенсионеров обязуют платить ЕСВ только в том случае, если помимо пенсионных выплат (в т.ч. по инвалидности) у них есть дополнительные источники дохода – заработная плата, прибыль от предпринимательской деятельности и т.п. Задекларированное отсутствие дохода не освобождает от уплаты единого взноса.

Как рассчитать размер взноса?

Размер базовой ставки ЕСВ составляет 22%. Предприятия, организации, учреждения, а также ФЛП, у которых трудоустроены лица, имеющие инвалидность, рассчитывают ЕСВ по ставке 8,41%.

Минимальный и максимальный размеры ставки ЕСВ для ЧП с 1 января 2019 г соответственно составляют 918,06 и 13770, 90 грн.

Размер взноса определяется, исходя из таких критериев:

• уровня минимальной заработной платы по Украине;

• размеры фонда оплаты труда предприятия (либо дохода).

Отраслевую классификацию и степень профессионального риска перестали учитывать.

Важный нюанс: если при расчете ЕСВ получается сумма ниже минимальной, работодателю необходимо провести доначисление до 918, 06 грн.

Формирование Реестра плательщиков

В соответствии с требованиями фискальной политики, каждого плательщика ЕСВ ставят на учет как страховщика, путем внесения его сведений в единый Реестр. Чтобы сняться с учета или убрать фирму из Реестра, придется вначале полностью рассчитаться с фондами, оплатив задолженность по ЕСВ в полном размере.

Каждый плательщик подать годовой отчет по ЕСВ, а также:

• вести регулярный учет в форме, определенной законодательством;

• перечислять взнос в фонд социального страхования в полном объеме, в установленные законом сроки;

• обеспечить доступ контролирующих органов к информации о ЕСВ, и т.п.

Если в штат предприятия пришли новые работники без свидетельства о соц страховании, данные о них подают вместе с отчетом по ЕСВ.

Даты начисления Единого социального взноса и заработной платы совпадают. Зато различаются сроки уплаты для предприятий и ФЛП. За несвоевременную уплату производится начисление штрафов работодателю и применение жестких финансовых санкций.

Сегодня бухгалтера могут заполнять и подавать не бумажный, а электронный бланк отчета по ЕСВ, а также рассчитывать его размер, пользуясь специальным программным обеспечением.

Учитывая последние внесенные изменения, составлять отчет по ЕСВ 2019 будет немного проще, чем в предыдущем году.

®