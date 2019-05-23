Бизнес

admin
admin
Сегодня 13:41113

Единый социальный взнос (ЕСВ) в Украине в 2019 году

Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование – это консолидированный страховой взнос, сбор которого осуществляется в систему общеобязательного государственного социального страхования в обязательном порядке и на регулярной основе. Цель его взымания – обеспечение государством защиты застрахованных лиц в случаях, предусмотренных законодательством, соблюдения их прав на получение страховых выплат (услуг) по действующим видам общеобязательного государственного социального страхования.

Кто, кому и куда должен производить оплату?

Ответственность за оплату ЕСВ несут работодатели, зарегистрированные как участники системы социального страхования:

  1. Фирмы, предприятия различных форм собственности, организации.

  2. Частные предприниматели, ведущие самостоятельную деятельность либо нанимающие работников.

По закону, уплатить ЕСВ также обязаны:

  • • военнослужащие различных званий и рангов;

  • • научные работники;

  • • мамы, пребывающие в декретном отпуске;

  • • сотрудники дипломатических служб и др.

Пенсионеров обязуют платить ЕСВ только в том случае, если помимо пенсионных выплат (в т.ч. по инвалидности) у них есть дополнительные источники дохода – заработная плата, прибыль от предпринимательской деятельности и т.п. Задекларированное отсутствие дохода не освобождает от уплаты единого взноса.

Как рассчитать размер взноса?

Размер базовой ставки ЕСВ составляет 22%. Предприятия, организации, учреждения, а также ФЛП, у которых трудоустроены лица, имеющие инвалидность, рассчитывают ЕСВ по ставке 8,41%.

Минимальный и максимальный размеры ставки ЕСВ для ЧП с 1 января 2019 г соответственно составляют 918,06 и 13770, 90 грн.

Размер взноса определяется, исходя из таких критериев:

  • • уровня минимальной заработной платы по Украине;

  • • размеры фонда оплаты труда предприятия (либо дохода).

Отраслевую классификацию и степень профессионального риска перестали учитывать.

Важный нюанс: если при расчете ЕСВ получается сумма ниже минимальной, работодателю необходимо провести доначисление до 918, 06 грн.

Формирование Реестра плательщиков

В соответствии с требованиями фискальной политики, каждого плательщика ЕСВ ставят на учет как страховщика, путем внесения его сведений в единый Реестр. Чтобы сняться с учета или убрать фирму из Реестра, придется вначале полностью рассчитаться с фондами, оплатив задолженность по ЕСВ в полном размере.

Каждый плательщик подать годовой отчет по ЕСВ, а также:

  • • вести регулярный учет в форме, определенной законодательством;

  • • перечислять взнос в фонд социального страхования в полном объеме, в установленные законом сроки;

  • • обеспечить доступ контролирующих органов к информации о ЕСВ, и т.п.

Если в штат предприятия пришли новые работники без свидетельства о соц страховании, данные о них подают вместе с отчетом по ЕСВ.

Даты начисления Единого социального взноса и заработной платы совпадают. Зато различаются сроки уплаты для предприятий и ФЛП. За несвоевременную уплату производится начисление штрафов работодателю и применение жестких финансовых санкций.

Сегодня бухгалтера могут заполнять и подавать не бумажный, а электронный бланк отчета по ЕСВ, а также рассчитывать его размер, пользуясь специальным программным обеспечением.

Учитывая последние внесенные изменения, составлять отчет по ЕСВ 2019 будет немного проще, чем в предыдущем году. 

®

Экономика
view counter
view counter
view counter

Статьи

«Українська стратегія» Гройсмана: сильна економіка, ефективна держава і захист громадян
Сегодня 13:17
Не выполнил - плати. Нардеп впервые ответит за свои слова деньгами ®
Сегодня 12:14
Правосудие по-сумски: пожизненно осужденный за двойное убийство 10 дней гулял на свободе
Сегодня 11:49
Сумской врач-инфекционист об опасности домашней клубнички
Сегодня 11:08
В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
Сегодня 10:06
Суми, зустрічай одну із кращих гумористичних команд нашої країни!
Вчера 17:04
Яким був початок року для лідерів вітчизняного ритейлу
31.05.2019 14:57
«Вар’яти-шоу» запрошують сумчан відсвяткувати разом своє 9-річчя!
28.05.2019 13:49
Олег Медуниця йде на вибори 9
27.05.2019 18:49
Как не лишиться права на субсидию: 6 советов
27.05.2019 12:35
Определены финалисты конкурса социальных стартапов бойцов АТО в Сумах
24.05.2019 17:29
«Лазанья по французьки» у Сумах
23.05.2019 17:42
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.