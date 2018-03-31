Firefly Aerospace сотрудничает с известным производителем ракетных двигателей Аэрокосмическая компания Макса Полякова Firefly Aerospace договорилась о совместной работе с Aerojet Rocketdyne с целью оснастить ракету-носитель Beta новым двигателем. Сотрудничество будет развиваться как для государственного, так и для частного сектора.





Украино-американскую ракету оснастят новым двигателем Aerojet Rocketdyne

Аэрокосмическая компания украинского предпринимателя Макса Полякова заключила партнерские отношения с Aerojet Rocketdyne. Совместная сфера деятельности будет направлена на предоставление услуг запуска спутников на низкую земную орбиту, геосинхронную орбиту, а также полетов на Луну для правительственного и коммерческого секторов. Об этом сообщает liga.net.

Соглашение о сотрудничестве охватывает услуги по поддержке малых и средних ракет-носителей и объединит опыт производства, обеспечения полетов и двигательных разработок Aerojet Rocketdyne с ракетными системами Firefly. Одним из важных направлений сотрудничества является также усовершенствование будущей ракеты-носителя компании, которая называется Beta — ее планируют оснастить новым двигателем.

И. о. финдиректора Firefly Марк Уотт отметил, что планируется 3 носителя с разной нагрузкой и возможностью повторного использования. Alpha уже готова к запуску, две других (Beta и Gamma) находятся в процессе разработки.

В настоящее время партнерство в первую очередь направлено на поддержку запуска ракеты Alpha. Этот носитель использует двигатели Reaver-1 и Lightning-1, а также легкую углеродистую композитную конструкцию для снижения веса и увеличения грузоподъемности.

Сейчас он может вывести 630 кг на ССО и 1 т на НОО. По словам Уотта, благодаря усовершенствованным двигателям Aerojet Rocketdyne, полезная нагрузка носителя вырастет до 800 кг для солнечной и от 1200 до 1300 кг для низкой орбиты. Запуск носителя назначен на начало следующего года с авиабазы Ванденберг, Калифорния.

В 2021 году планируется запустить Beta. Этот носитель был переработан с ракеты, подобной Falcon Heavy от SpaceX с трехъядерным ускорителем. В результате усовершенствований ракета с многоразовой первой ступенью получила возможность выводить до 800 кг на НОО.

Именно этому носителю прочат новый двигатель. Предположительно им может стать AR1, во всяком случае именно его СЕО Firefly Том Маркусик назвал наиболее подходящим. Вместе с тем, информации о том, что с выбором определились окончательно, пока не было.

Напомним, Firefly Aerospace является частной аэрокосмической фирмой (Остин, штат Техас), разрабатывающей малые и средние ракеты-носители для коммерческих запусков в космос. Она была основана в 2014 году, но спустя три года признана банкротом и выставлена на аукцион. Тогда же украинец Макс Поляков приобрел активы и перезапустил компанию.

Цель Макса Полякова — обеспечить экономичный и удобный доступ в космос. Firefly является сторонником NewSpace — движения в отрасли, целью которого является расширение доступа к космическому пространству за счет инновационных технических достижений, снижающих стоимость запусков.

В настоящее время в Украине функционирует филиал компании — в Днепре открыт исследовательский центр, в котором работают примерно 150 сотрудников.

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