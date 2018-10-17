Фирменный стиль - визуализация маркетинговой цели компании

Все элементы фирменного стиля (айдентики) должны в совокупности отражать идеологию и миссию бренда. Всем этим занимаются профессионалы из GagarinStudio более 7 лет.
Одним из формирующих элементов айдентики является логотип, который представляет собой небольшой графический символ. Логотип и другие элементы фирменного стиля должны создавать в сознании клиентов образ успешной и ответственной компании, которой можно доверять.
Основная задача при разработке айдентики – это визуализация достойного имиджа фирмы, который будет легко запоминаться и вызывать желание сотрудничать с компанией.
В деловом мире принято оценивать участников рынка по внешнему виду. Для любой компании ее фирменная стилистика является своеобразной внешней оболочкой, которая влияет на первое впечатление клиентов и партнеров.
В жесткой конкурентной среде не всегда достаточно просто хорошо работать и производить качественный продукт. Современный мир бизнеса приветствует качественную визуализацию, оценивая бренды по внешнему виду, а потом уже по качеству товаров и услуг. Клиентов и партнеров нужно впечатлять и удивлять своей уникальностью и привлекательностью. Для этих целей следует изучить потребности и требования клиентов компании, чтобы сформировать эффективную фирменную стилистику.
Чтобы корпоративный стиль мог долго работать на продвижение компании в условиях жесткой конкуренции и способствовал увеличению количества клиентов и объемов продаж, он должен обладать следующим качествами:
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• уникальность;
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• запоминаемость;
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• ассоциативность элементов айдентики с деятельностью компании;
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• узнаваемость;
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• яркость;
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• презентабельность;
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• содержательность;
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• привлекательность;
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• легкость в восприятии;
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• универсальность;
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• функциональность.
Все элементы должны сохранять свои свойства при изменении масштаба и нанесении на различные носители.
Прежде чем начать работу над фирменным стилем необходимо найти специалистов в данной сфере, которые смогут качественно справиться с поставленными задачами и разработать привальную айдентику.
Далее весь процесс можно разделить на следующие этапы:
1. Сбор и обработка информации о компании и о других участниках рынка, которые связаны с деятельностью фирмы.
2. Формирование основной идеи и стратегии айдентики с учетом полученных и обработанных данных.
3. Творческая работа над поиском основной концепции фирменного стиля. Разработка графических решений, подбор оттенков, шрифтов и форм, которые сформируют эффективную коммуникацию с потенциальными клиентами.
4. Отбор приоритетных вариантов и их тестирование на разных носителях.
5. Доработка выбранного варианта с учетом замечаний заказчика.
6. Создание брендбука с основными правилами по использованию фирменного стиля.
Последовательное выполнение всех этапов процесса создания айдентики компании позволит получить качественный фирменный стиль, который бренд сможет активно использовать в течение всего времени своего существования.
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