Как оформить онлайн кредит на карту в Сredit365 Самый быстрый онлайн способ для всех украинцев от студентов до пенсионеров

Интернет-сервис, в котором можно оформить кредит онлайн на карту в Сredit365, предлагает уникальные возможности:

получить заем на карточку всего за 15 минут; не требуется посещать банк, все выполняется онлайн - просто пройдите по адресу https://credit365.ua/ru/fast не нужны справка о доходе, подписание договора и поручитель; самая низкая процентная ставка; сумма кредита до 20 тыс. грн.

Что нужно, чтобы оформить кредит онлайн на карту в Сredit365

Любой совершеннолетний гражданин Украины может взять заем через Сredit365. Для этого необходимо:

• возраст от 18 лет;

• украинское гражданство;

• функционирующая карта в любом украинском банке;

• паспорт и идентификационный код;

• доступ к интернету (через смартфон, компьютер, ноутбук и т. д.);

• хорошая кредитная история (или ее полное отсутствие).

Как это работает

Первый раз заем на карту можно получить на сумму 500–3 тыс. грн. У постоянных клиентов лимит – до 20 тыс. грн. Кредит оформляется за 5 минут и от заполнения формы до получения денег на карту проходит не более 15 минут.

Заем выдается на 7–30 дней. Если клиент не успевает вовремя вернуть деньги, кредит продлевается еще на неделю – месяц без штрафов и внесения данного факта в кредитную историю. Онлайн-сервис работает прозрачно, без скрытых платежей.

Калькулятор на сайте позволяет сразу увидеть, сколько нужно будет заплатить процентов за полученную сумму. Выбрав подходящую сумму, заемщик создает личный кабинет (для этого нужны только номер мобильного и электронный адрес) и оформляет заявку.

В процессе оформления программа верифицирует банковскую карту клиента (убеждается, что кредит оформляет ее владелец, а не мошенник). После принятия условий сделки заявка отправляется на оформление, далее следует ее обработка и поступлении средств на карту.

4 преимущества сотрудничества с Credit365

1. Вы получаете деньги в тот момент, когда они вам срочно нужны, не выходя из дома или в чужом городе и даже стране.

2. Самая низкая комиссия среди кредитных компаний Украины – всего 1,4% в день.

3. Экономия денег. Сервис предлагает постоянным клиентам бонусную программу, позволяющую экономить. Бонусами можно продлевать и погашать кредит. Чтобы заработать бонусы, достаточно написать отзыв, убедить друга взять заем или вовремя вернуть кредит.

4. Возвращать деньги так же просто, как и брать. Выбирайте любой удобный способ через: личный кабинет, терминалы ПриватБанка и iBox, систему EasyPay и кассу украинского банка.

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