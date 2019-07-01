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Как получить кредит онлайн в Украине в 2019 году

Многие задаются вопросом, как все таки получить кредит не выходя из дому. Никому не хочется тратить время на поход в банк. К счастью, сегодня в Украине существует хорошо развитая система онлайн-кредитования. Благодаря ей получить банковскую услугу можно и проще, и быстрее.

Как правило, при онлайн-кредитовании занимают относительно небольшие суммы, в пределах 15000 гривен. Поэтому получить онлайн кредит на карту без отказа тут гораздо проще, чем взять заем обычным путем.

Онлайн-кредитование: когда времени нет

К услуге онлайн-кредитования прибегают люди, дорожащие своим временем. Онлайн-кредит берут, когда не хватило денег до зарплаты или надо совершить покупку, не откладывая.

Другое важное преимущество онлайн-кредитования – это возможность получить заем в любое время суток. Большинство кредитных организаций работают 24 часа в отличие от стационарных офисов.

Где взять кредит онлайн в Украине сегодня?

В сфере онлайн-кредитования работают более 15 финансовых организаций. Они отличаются по следующим критериям:

  1. Максимальная сумма займа (от 4000 до 15000 гривен);
  2. Время рассмотрения заявки (от 5 до 20 минут);
  3. Способ перечисления денег (на карту, наличными или в отделении банка);
  4. Процентная ставка.

Размер процентной ставки при первом обращении за займом онлайн у некоторых организаций составляет 0% - 0,1% в день. При повторном обращении в эту же организацию ставка будет повышена.

У других компаний процентная ставка достигает 1,5% - 2,8% в день. Казалось бы, это немного, но переплата по такому кредиту в год составит 547,5% - 1022%.

ВАЖНО: Обращаясь за кредитом онлайн, тщательно взвесьте свои возможности и сроки, в которые вы можете вернуть заем.

Что нужно для подачи заявки?

У разных финансовых компаний требования могут отличаться. Вот перечень условий, которые необходимо выполнить в любом случае:

  1. Вы должны иметь ИНН и гражданство Украины;
  2. Вам должно быть 18 и более лет;
  3. У вас должна быть хорошая кредитная история;
  4. Вы должны иметь действующую банковскую карту;
  5. Необходимы адрес электронной почты и мобильный телефон.

Как быстро вы получите заем?

Выбрав кредитную организацию с самыми подходящими условиями, вы заполняете заявку онлайн. Вам могут перезвонить для уточнения деталей. После этого остается только дождаться одобрения, что обычно занимает не более 20 минут.

Зачисление суммы кредита на карту потребует еще 10-15 минут. 

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