Как получить кредит онлайн в Украине в 2019 году

Как правило, при онлайн-кредитовании занимают относительно небольшие суммы, в пределах 15000 гривен. Поэтому получить онлайн кредит на карту без отказа тут гораздо проще, чем взять заем обычным путем.
К услуге онлайн-кредитования прибегают люди, дорожащие своим временем. Онлайн-кредит берут, когда не хватило денег до зарплаты или надо совершить покупку, не откладывая.
Другое важное преимущество онлайн-кредитования – это возможность получить заем в любое время суток. Большинство кредитных организаций работают 24 часа в отличие от стационарных офисов.
В сфере онлайн-кредитования работают более 15 финансовых организаций. Они отличаются по следующим критериям:
Размер процентной ставки при первом обращении за займом онлайн у некоторых организаций составляет 0% - 0,1% в день. При повторном обращении в эту же организацию ставка будет повышена.
У других компаний процентная ставка достигает 1,5% - 2,8% в день. Казалось бы, это немного, но переплата по такому кредиту в год составит 547,5% - 1022%.
ВАЖНО: Обращаясь за кредитом онлайн, тщательно взвесьте свои возможности и сроки, в которые вы можете вернуть заем.
У разных финансовых компаний требования могут отличаться. Вот перечень условий, которые необходимо выполнить в любом случае:
Как быстро вы получите заем?
Выбрав кредитную организацию с самыми подходящими условиями, вы заполняете заявку онлайн. Вам могут перезвонить для уточнения деталей. После этого остается только дождаться одобрения, что обычно занимает не более 20 минут.
Зачисление суммы кредита на карту потребует еще 10-15 минут.
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