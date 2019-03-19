Как выбрать вагонку? Основные критерии выбора вагонки для бани и сауны

Вагонка считается единственным подходящим материалом для обшивки внутренних поверхностей в банях и саунах. В отличие от любых других искусственных материалов, при нагревании она не выделяет токсических веществ и не деформируется от специфических условий эксплуатации. Но сегодня на рынке представлено огромное множество наименований вагонки, которые тоже нельзя использовать в парных. Как разобраться с ассортиментом, и на какие параметры стоит обращать внимание при выборе?

Лучшие сорта древесины для парилки

Для начала нужно разобраться в разновидностях древесины, которые подходят для использования в банях. Такая древесина должна хорошо переносить высокую температуру, не нагреваясь при этом, не разбухать от влаги и не поддаваться гниению. Желательно, чтобы дерево обеспечило тепло- и шумоизоляцию помещения. Наконец, оно должно иметь красивый оттенок и не менять его с течением времени.

Вагонка из липы для бани и сауны

Большинство специалистов сходятся во мнении, что лучшая порода древесины именно для укладки внутри сауны или бани – это липа. Несмотря на то, что ее текстура достаточно мягкая, вагонка из липы не деформируется под действием жара и одновременно очень податлива к обработке. Липу не любят насекомые, она не гниет, имеет низкую теплопроводность (об нее нельзя обжечься). Кроме того, вагонка липа источает приятный, нейтральный аромат, который оказывает целебное воздействие на организм, снимает напряжением и нервную усталость. В ее составе нет смол, которые выделяются при нагревании.

Вагонка из кедра для сауны и бани

Альтернативой липе по качеству, устойчивости к внешнему воздействию и эстетичному внешнему виду может быть вагонка из кедра. Она славится мягкой и одновременно устойчивой к силовой нагрузке текстуре, при необходимости ее можно легко зачистить. Но главное достоинство кедра заключается в том, что он имеет очень красивый, нетипичный оттенок. Помещение, полностью обшитое такой вагонкой, выглядит уникально и презентабельно.

Профиль вагонки

Кроме типа древесины, из которого сделана вагонка, значение имеет и тип профиля. Наиболее распространенный тип – это евровагонка. Кроме соответствия всем стандартам (и украинским, и европейским), такая вагонка имеет важное преимущество – она не рассыхается и не меняет первоначальной формы и размера при воздействии на нее горячего воздуха. У реек такого профиля предусмотрено наличие вентиляционных каналов, которые снижают нагрузку на материал и отвечают за утилизацию скапливающегося конденсата.

Для максимально качественного сцепления у вагонки евростандарта предусмотрен более глубокой замок, который отличает ее от дешевых наименований. Евровагонка делится на 3 сорта: сорт А, сорт В и сорт С.

Специфика вагонки сорта A

Вагонка сорта A исключает любые серьезные дефекты. Единственные недостатки, допускаемые стандартом – это наличие минимального количества светлых сучков на лицевой стороне изделия. Также такая вагонка не должна иметь:

• червоточин;

• синевы;

• прорости;

• гнили.

Сучки на вагонке этого сорта не должны выпадать, при этом их диаметр может составлять не более 15 мм.

Вагонка класса B

На вагонке данного сорта допускается уже большее количество дефектов. Один из самых характерных – возможное наличие на торце замка непрострожки. Но это незначительный изъян, который не мешает монтажу и существенно не портит внешний вид изделия. На поверхности вагонки возможны небольшие трещины, вмятины и сколы, но их величина не должна быть более 15 мм. Допустимая глубина дефектов – не более 0,5 мм.

Где можно применить вагонку этого класса? Везде, где внешний вид не имеет принципиальной значимости. Улучшить ее состояние можно с помощью специальных красителей в тон древесине, с помощью которых можно нивелировать те же сучки.

Вагонка класса C

В эту категорию попадают изделия, которые могут иметь большое количество изъянов: сердцевины, прорости, синева, гниль, червоточина и многое другое. Более того, на поверхности вагонки этого класса могут быть практически любые дефекты, но только при условии, что их размер в совокупности не будет больше 25% общей площади изделия. Самый главный плюс этого класса заключается в том, что цена на такую вагонку максимально доступная для покупателей. Она не подходит для обшивки парных, поскольку помещение будет иметь неэстетичный внешний вид, а о сколы можно еще и пораниться, но для обшивки черновых помещений она вполне подходит.

При покупке такой вагонки нужно понимать, что ее придется подгонять, и далеко не каждый мастер готов работать с таким сложным материалом. Иногда дефекты настолько масштабные, что мешают комфортной сборке. Также тут попадается производственный брак, который может быть полностью непригодным для использования. Это самый спорный класс вагонки, при выборе которой нужно оценивать состояние каждой планки.

Вагонка класса Экстра

Это самые дорогостоящие изделия, которые некоторым компаниями относятся к классу A, хотя объективно это все же отдельная группа вагонки. Она не должна иметь никаких, даже самых незначительных дефектов, что будет свидетельствовать о первоклассном качестве продукции. Вагонка класса Экстра требует очень аккуратной транспортировки и укладки, даже если в ее основе лежит древесина, устойчивая к нагрузкам. Также при покупке этой вагонки покупатель должен обратить внимание, что в комплект должны входит специальные крепежные зажимы, благодаря которым не будет портиться внешний вид материала.

Вагонку класса Экстра делают из сортов древесины, которые отличаются красивым, презентабельным рисунком. Это отличный вариант для использования не только в банях и саунах, но и в помещениях, которые должны иметь красивый интерьер. Она прекрасно собирается и сохраняет свое состояние на года.

В интернет магазине «Лейка» широко представлена в наличии вагонка для бани любого из перечисленных классов . Тут можно найти изделия и евростандарта, и недорогие наименования для внутренней обшивки смежных помещений.

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