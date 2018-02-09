Как выводить средства QIWI на Приват24? QIWI – одна из самых популярных платежных систем на территории СНГ. Только вот с помощью QIWI-кошелька нельзя заплатить за товар или услугу в повседневной жизни. Поэтому приходится пользоваться интернет-обменниками. Подобных сервисов сегодня появилось действительно много, так что к их выбору стоит относиться серьезно.

Как выбрать онлайн-обменники

Выбрать подходящий обменник для перевода QIWI на Приват24 мощно с помощью мониторингового сервиса. Там вы найдете подробные таблицы с информацией об обменных площадках, предоставляющих услуги конвертации нужной вам пары. Обратите внимание на:

• сведения об актуальном курсе обмена; • данные о комиссиях; • дополнительные условия (минимальная транзакция, объем резервов); • отзывы, которые оставляют пользователи.

Солидные обменные пункты устанавливают минимальный размер комиссии и выгодный курс.

Подробнее о дополнительных условиях

Прежде чем доверять сервису свои деньги, посмотрите на информацию об актуальном резерве. Это даст возможность узнать, хватит ли обменнику денег на осуществление перевода. Обратите внимание на размер максимального перевода, чтобы в итоге не переплачивать за комиссию.

Если онлайн-обменник работает в автоматическом режиме, заявка будет обработана в любое время суток. К тому же, по сравнению с ручным способом обработки, заявки – это намного быстрее. Но не спешите с выводами. Лучше почитайте, что пишут реальные пользователи.

Пункты обмена стараются привлечь лояльную аудиторию к своему сервису, и поэтому предлагают более выгодные условия постоянным клиентам. Чтобы принять участие в программах лояльности и воспользоваться скидками, заведите аккаунт. Накопительные бонусные системы в будущем позволят сэкономить приличные суммы.

Как происходит обмен

Все обменники работают по схожему принципу. На главной странице предлагается специальная форма, в которую вы вносите номер счета и сумму, которую хотите получить. Сервис автоматически рассчитает, сколько QIWI у вас должно быть на счету для получения желаемой суммы.

Далее может произойти следующее:

• сервис предложит вам номер кошелька, который нужно пополнить (в примечаниях к платежу важно указать то, что требует сервис);

• вы будете автоматически переведены на страницу QIWI, где вам останется только нажать на одну кнопку и подтвердить платеж.

Напоследок отметим: у QIWI есть функция для прямого вывода на карту. Но практика показывает, что деньги могут идти в течение нескольких дней. Так что более удобного способа, чем обменник, для вывода средств еще никто не придумал.

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