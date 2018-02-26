Каким образом параметры металлочерепицы влияют на ее качество Компания Budstroy сотрудничает с самыми известными изготовителями металлочерепицы. Этот качественный кровельный материал уже несколько лет уверенно занимает первое место продаж на рынке стройматериалов для крыши.

Секрет успеха металлочерепицы состоит в следующем:

• Технология ее производства довольно простая, а для запуска производственного процесса не требуется масштабных возможностей. Для того, чтобы получить качественный материал, достаточно использовать хорошее сырье, современные станки и следить за тем, чтобы изготовленная продукция соответствовала основным требованиям эксплуатации в различных условиях.

• Монтировать кровлю из металлочерепицы просто и удобно несмотря на то, что кровельный пирог будет состоять из множества слоев – теплоизоляционного, гидроизоляционного, утеплителя и других. Используя все необходимые материалы, вы можете построить максимально устойчивую к осадкам крышу.

• Стоимость материала доступнее, чем натуральной или композитной черепицы. Несмотря на более простой внешний вид, показатели долговечности металлочерепицы очень часто достигают 30-40 лет.

Какие параметры отвечают за качество

Металлочерепица имеет несколько основных параметров, по которым можно определить не только качество, но и справедливость цены. К ним относится:

Показатель толщины стальных листов. Поскольку рулонная сталь является основным сырьем, очень важно, чтобы ее толщина была достаточной для дальнейшего удачного применения металлочерепицы. Многолетний опыт строителей показывает, что лучше всего в эксплуатации проявляет себя металлочерепица, для изготовления которой применялась сталь с толщиной минимум 0,45 мм. Этого достаточно для обеспечения в дальнейшем стойкости к деформациям и различным нагрузкам. Уровень содержания цинка в составе защитного шара. Металлочерепица упрочнена слоем из цинка, но вот в зависимости от его содержания в соответственном шаре зависит степень антикоррозионной защиты. Чем больше цинка, тем лучше, особенно это актуально для тех регионов, где очень часто идут дожди, а значит кровле предстоит постоянно пребывать в контакте с влагой. Толщина и тип полимерного защитного слоя. Для того, чтобы кровля из металлочерепицы могла быть достаточно устойчивой перед влиянием ультрафиолета и механическими воздействиями, материал покрывается специальный защитным покрытием из полимера. Состав полимера может быть разным и отличаться по толщине, потому и на конечных параметрах металлочерепицы это отражается. Чем качественнее полимерное покрытие, тем долговечнее и дороже материал для кровли.

Гарантия не относится к параметрам металлочерепицы, но является одним из тех факторов, которые влияют на формирование цены. Если производитель готов дать официальную гарантию на тот или иной случай, стоимость материала будет выше аналогичного без гарантии. Это справедливо, ведь покупатель, который заплатит больше получает конкретные гарантии и может быть спокоен, что в случае форс-мажора он может рассчитывать на решение проблемы со стороны представителя производителя.

Также может влиять на стоимость материала наличие маркировки, ведь ее нанесение требует дополнительных временных затрат и использования специального оборудования.

Выбор металлочерепицы всегда связан с сомнениями и некоторыми сложностями, ведь рынок переполнен различными предложениями. Компания «Будстрой» помогает выбрать из большого количества вариантов один, при этом мы поможем разобраться в тонкостях структуры материала, отличиях параметров разных вариантов металлочерепицы и особенностях продукции разных производителей.

Источник: budstroy.kiev.ua/catalog/krovlya/metallocherepitsa/

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