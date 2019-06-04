Бизнес

admin
admin
Сегодня 18:38195

Недвижимость в Одессе в лучших районах города

В наше время люди, стремящиеся обзавестись собственным комфортабельным жильем, все чаще обращают внимание не на квартиры в старом жилом фонде, а на новостройки.

недвижимость в одессе

Объясняется такая тенденция достаточно просто – квартиры в новых домах, как правило, имеют весьма удобную планировку, а сами дома возводятся в районах с развитой инфраструктурой и при этом, возводятся такие здания из новых, качественных материалов с использованием самых современных технологий строительства. На рынке Одессы один из главных застройщиков – компания «Будова», давно и успешно работающая в сфере строительства.

«Будова» - флагман строительного рынка Одессы

Эта известная строительная фирма занимается возведением как жилых комплексов, так и зданий административного, промышленного и торгового назначения.

«Будова» была основана еще в 1990 году. За годы своей активной и весьма плодотворной работы эта строительная фирма успела не только выйти в лидеры на рынке страны, но и наладить связи с известными производителями строительных материалов Европы, что, вне всяких сомнений, вывело ее на новый, более высокий уровень.

За годы продуктивной работы “ Будова " также установила партнерские отношения с ведущими европейскими производителями, среди которых стоит отметить:

  • • NOE (компания из Германии);

  • • VAUTESN (польская фирма);

  • • EDILTECO (компания-производитель из Италии).

«Будова» не только активно развивает международные торговые связи, но и внедряет опыт западных коллег в жизнь, идя в ногу со временем.

Технологии и материалы, используемые компанией в процессе возведения новостроек

Компанию «Будова» можно смело назвать новатором на украинском строительном рынке, и это далеко не пустые слова. Именно эта фирма стала первой, кто начал возводить на территории страны здания с туннельной опалубкой.

Такой подход к современному строительству уже доказал свою высокую эффективность. Дело в том, что использование туннельной опалубки реально сокращает сроки строительства, позволяя снизить трудозатраты.

Помимо этого, стоит отметить и тот факт, что компания активно использует инновационные архитектурные панели из фибробетона, которые давно и успешно применяются строительными компаниями США и стран Европы. Новостройки в Одессе, возведенные с использованием данной технологии строительства, уже смогли получить массу положительных отзывов и от специалистов, и от тех, кто приобрел в них жилье.

«Будова» внимательно следит за всеми новинками, появляющимися на международном строительном рынке, и активно перенимает опыт западных коллег.

Сданные новостройки, возведенные фирмой «Будова»

Если говорить об уже сданных объектах (полный список https://budova.ua/sales/realty-odessa/), над которыми работала компания, нельзя не отметить ЖК «Наполеон и Жозефина», располагающийся в Приморском районе города. Он включает в себя офисные и жилые здания, отличающиеся стильным дизайном и отлично вписывающиеся в архитектуру района. Этот ЖК – прекрасный образец того, как могут отлично сочетаться между собой проверенные годами технологии строительства, инновационные методы, современные материалы и новые архитектурные решения.

Также нельзя не упомянуть известный в городе бизнес-центр «Покровский». Это здание насчитывает 9 этажей, причем, на двух нижних расположены магазины и офисы. В здании, которое имеет необычную архитектуру, есть подземный гараж и скоростные бесшумные лифты. Само здание возведено на основе монолитного безригельного каркаса.

Конечно же, уже сданные компанией объекты сложно перечислить в одной статье, ведь за годы работы «Будова» возвела множество зданий как в самой Одессе, так и в других городах страны.

Новостройки от компании «Будова»

Если вы решили купить квартиру в Одессе, вас наверняка заинтересует комфортабельное жилье в новостройках. В настоящее время компания «Будова» реализует квартиры сразу в нескольких домах и ЖК, расположенных в разных районах города.

Итак, вот лишь несколько объектов, квартиры в которых вы можете приобрести уже сегодня:

  1. ЖК «Четыре сезона». Этот жилой комплекс имеет удачное расположение – он находится в районе с весьма развитой инфраструктурой. Здесь все необходимое – школы, сады, магазины, находится буквально в шаговой доступности. Кроме того, ЖК имеет собственные площадки для отдыха, подземный паркинг, на его территории располагаются офисные помещения и апартаменты.

  2. ЖК на Гагаринском плато. Этот ЖК расположен в шаговой близости от морского побережья. Из окон квартир в этом доме открывается поистине роскошный вид. Территория вокруг домов комплекса грамотно благоустроена – здесь есть все необходимое для отдыха и детей, и взрослых.

  3. ЖК «Скай Сити». Этот жилой комплекс, впрочем, как и все остальные, возведен с использованием самых современных технологий строительства. Развитая инфраструктура, комфортабельные квартиры, прекрасный вид из окон – все это ЖК «Скай Сити».

  4. ЖК «Михайловский городок». Этот ЖК, расположенный в историческом центре, состоит из 10 жилых домов, квартиры в которых отличаются высоким уровнем комфорта и продуманной до мелочей планировкой.

  5. ЖК «Альтаир-3». В этом жилом комплексе можно купить квартиру на любой вкус. В настоящее время в продаже имеется жилье площадью от 43 м² до 85 м².

Если вы планируете приобрести по-настоящему стоящую недвижимость в Одессе, компания «Будова» всегда к вашим услугам! Обратившись сюда, вы можете быть уверены, что непременно найдете квартиру своей мечты, которая будет в полной мере отвечать вашим представлениям о качестве и комфорте. Позвоните по телефону, указанному на официальном сайте компании https://budova.ua/sales/buy-apartment-odessa/, и узнайте о самых выгодных на сегодняшний день предложениях. Специалисты фирмы с удовольствием ответят на все интересующие вас вопросы. 

®

Общество
view counter
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.