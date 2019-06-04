Недвижимость в Одессе в лучших районах города В наше время люди, стремящиеся обзавестись собственным комфортабельным жильем, все чаще обращают внимание не на квартиры в старом жилом фонде, а на новостройки.

Объясняется такая тенденция достаточно просто – квартиры в новых домах, как правило, имеют весьма удобную планировку, а сами дома возводятся в районах с развитой инфраструктурой и при этом, возводятся такие здания из новых, качественных материалов с использованием самых современных технологий строительства. На рынке Одессы один из главных застройщиков – компания «Будова», давно и успешно работающая в сфере строительства.

«Будова» - флагман строительного рынка Одессы

Эта известная строительная фирма занимается возведением как жилых комплексов, так и зданий административного, промышленного и торгового назначения.

«Будова» была основана еще в 1990 году. За годы своей активной и весьма плодотворной работы эта строительная фирма успела не только выйти в лидеры на рынке страны, но и наладить связи с известными производителями строительных материалов Европы, что, вне всяких сомнений, вывело ее на новый, более высокий уровень.

За годы продуктивной работы “ Будова " также установила партнерские отношения с ведущими европейскими производителями, среди которых стоит отметить:

• NOE (компания из Германии);

• VAUTESN (польская фирма);

• EDILTECO (компания-производитель из Италии).

«Будова» не только активно развивает международные торговые связи, но и внедряет опыт западных коллег в жизнь, идя в ногу со временем.

Технологии и материалы, используемые компанией в процессе возведения новостроек

Компанию «Будова» можно смело назвать новатором на украинском строительном рынке, и это далеко не пустые слова. Именно эта фирма стала первой, кто начал возводить на территории страны здания с туннельной опалубкой.

Такой подход к современному строительству уже доказал свою высокую эффективность. Дело в том, что использование туннельной опалубки реально сокращает сроки строительства, позволяя снизить трудозатраты.

Помимо этого, стоит отметить и тот факт, что компания активно использует инновационные архитектурные панели из фибробетона, которые давно и успешно применяются строительными компаниями США и стран Европы. Новостройки в Одессе, возведенные с использованием данной технологии строительства, уже смогли получить массу положительных отзывов и от специалистов, и от тех, кто приобрел в них жилье.

«Будова» внимательно следит за всеми новинками, появляющимися на международном строительном рынке, и активно перенимает опыт западных коллег.

Сданные новостройки, возведенные фирмой «Будова»

Если говорить об уже сданных объектах (полный список https://budova.ua/sales/realty-odessa/), над которыми работала компания, нельзя не отметить ЖК «Наполеон и Жозефина», располагающийся в Приморском районе города. Он включает в себя офисные и жилые здания, отличающиеся стильным дизайном и отлично вписывающиеся в архитектуру района. Этот ЖК – прекрасный образец того, как могут отлично сочетаться между собой проверенные годами технологии строительства, инновационные методы, современные материалы и новые архитектурные решения.

Также нельзя не упомянуть известный в городе бизнес-центр «Покровский». Это здание насчитывает 9 этажей, причем, на двух нижних расположены магазины и офисы. В здании, которое имеет необычную архитектуру, есть подземный гараж и скоростные бесшумные лифты. Само здание возведено на основе монолитного безригельного каркаса.

Конечно же, уже сданные компанией объекты сложно перечислить в одной статье, ведь за годы работы «Будова» возвела множество зданий как в самой Одессе, так и в других городах страны.

Новостройки от компании «Будова»

Если вы решили купить квартиру в Одессе, вас наверняка заинтересует комфортабельное жилье в новостройках. В настоящее время компания «Будова» реализует квартиры сразу в нескольких домах и ЖК, расположенных в разных районах города.

Итак, вот лишь несколько объектов, квартиры в которых вы можете приобрести уже сегодня:

ЖК «Четыре сезона». Этот жилой комплекс имеет удачное расположение – он находится в районе с весьма развитой инфраструктурой. Здесь все необходимое – школы, сады, магазины, находится буквально в шаговой доступности. Кроме того, ЖК имеет собственные площадки для отдыха, подземный паркинг, на его территории располагаются офисные помещения и апартаменты. ЖК на Гагаринском плато. Этот ЖК расположен в шаговой близости от морского побережья. Из окон квартир в этом доме открывается поистине роскошный вид. Территория вокруг домов комплекса грамотно благоустроена – здесь есть все необходимое для отдыха и детей, и взрослых. ЖК «Скай Сити». Этот жилой комплекс, впрочем, как и все остальные, возведен с использованием самых современных технологий строительства. Развитая инфраструктура, комфортабельные квартиры, прекрасный вид из окон – все это ЖК «Скай Сити». ЖК «Михайловский городок». Этот ЖК, расположенный в историческом центре, состоит из 10 жилых домов, квартиры в которых отличаются высоким уровнем комфорта и продуманной до мелочей планировкой. ЖК «Альтаир-3». В этом жилом комплексе можно купить квартиру на любой вкус. В настоящее время в продаже имеется жилье площадью от 43 м² до 85 м².

Если вы планируете приобрести по-настоящему стоящую недвижимость в Одессе, компания «Будова» всегда к вашим услугам! Обратившись сюда, вы можете быть уверены, что непременно найдете квартиру своей мечты, которая будет в полной мере отвечать вашим представлениям о качестве и комфорте. Позвоните по телефону, указанному на официальном сайте компании https://budova.ua/sales/buy-apartment-odessa/, и узнайте о самых выгодных на сегодняшний день предложениях. Специалисты фирмы с удовольствием ответят на все интересующие вас вопросы.

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