Производство пластиковых окон в Одессе Производство пластиковых окон в Одессе по немецким технологиям с соблюдением европейского качества

Компания по производству окон/дверей «Новикон» начала свою производственную деятельность в 2004 году в украинском городе Одесса. В работе при производстве используются только высококачественные профили «Rehau» (Германия), соответствующие международно признанному уровню качества «Rehau Quality».

Деятельность компании

Основным направлением деятельности компании «Новикон» является изготовление энергосберегающих оконных и дверных технологий, позволяющих находящимся внутри помещения людям летом не чувствовать жару, а зимой — холод. Таким образом вся работа сотрудников организации направлена на удовлетворение таких потребностей своих клиентов, как уют, комфорт, ощущение тепла.

Оконная компания Новикон сейчас является крупнейшей организацией в своём роде и выпускает более десяти тысяч квадратных метров оконных профилей за год. Каждый покупатель может ознакомиться с сертификатами, которые представлены на сайте. Это — документы, выданные украинским Министерством экономического развития, свидетельствующие о соответствии качества производимой продукции (профилей оконных, дверных с уплотнителями) международным и украинским стандартам качества, специальным законам Украины, охраняющим права на знаки для товаров и услуг.

Кроме соответствия необходимым регламентирующим и правоустанавливающим документам, компания получила и продолжает зарабатывать множество наград.

Среди них:

• диплом, выданный компании-лидеру продаж (2009 г.);

• грамоты за лучший коттедж и лучший оборудованный Новикон-окнами объект коммерческого и социального назначения (2011 г.);

• памятные листы за активное участие в тематических выставках («Одесский дом», «Ваш дом / Одесса»), • благотворительную помощь и организацию полезных социально значимых мероприятий (2010-2011 гг.).

Производство всегда происходит на европейском оборудовании, поэтому руководство уверено в изготавливаемых изделиях, а покупатели получают удовольствие во время покупки и использования окон и дверей «Новикон».

Преимущества приобретения качественных оконных и дверных систем в «Новиконе»

При возникновении необходимости приобретения качественных, энергосберегающих, долговечных окон для семьи либо офиса следует выбрать самого лучшего производителя, имеющего не только большой опыт и сертификаты качества, но и другие преимущества.

Компания «Новикон», в отличие от других производителей:

использует немецкие профили «Rehau»; производит окна и двери из качественного пластика и хорошего поливинилхлоридного материала с использованием долговечного уплотнителя, являющегося безопасным, не имеющим запаха и подвергающимся замене при необходимости; предлагает своим клиентам тридцать пять вариантов цветовой гаммы профилей; получает постоянный и жёсткий контроль качества производства от представителей торговой марки «Rehau»; армирует изготавливаемые профили только толстым полуторамилимметровым оцинкованным металлом, защищённым от коррозии, изменения формы окон/дверей от времени; использует только оригинальные запасные и составные части при производстве (кроме пластиковых ПВХ-составляющих, эта особенность касается также эркерных труб, соединителей импоста, расширителей, усилителей, сэндвич-панелей фирмы Stadur); устанавливает на свои изделия надёжные, элегантные, противоугонные дверные/оконные ручки «Hoppe» из Германии и швейцарские стеклопакеты с увеличенной энергосберегающей эффективностью и аргоном между стёклами (долговечность подтверждается десятилетним сроком гарантии); считает обязательным использовать только уникальные инженерные решения и многообразие профильных систем для обеспечения широкого ассортимента; обеспечивает стопроцентное не проникновение пыли благодаря установке специальной заглушки на фазу штапика.

Компания всегда придерживается принципа предлагать клиентам только самые последние технологии в оконном и дверном производстве. По этой причине стеклопакеты, устанавливаемые на окна от «Новикон», являются образцом высочайшего уровня теплоизоляции, применения технологий подавления шумов, нанесения специального покрытия.

Что касается противомоскитных сеток, для них также предусмотрен усиленный специальный профиль. Благодаря ему обеспечивается высокая жёсткость конструкции в целом и плотное прилегание к окну. Для дополнительной крепости при монтаже окон в оконные проёмы используется специальная теплоизоляционная защита от промерзания, сквозняков. Установка производится специалистами по нормам ДСТУ. Также организация предлагает послегарантийный сервис.

Разновидности окон/дверей Rehau организации

Синего окна

Среди предложений компании есть несколько разновидностей окон. Профили типа «Sinego» отличаются 80-ти милимметровой глубиной профиля (количество камер в створке достигает шести), имеют высокие показатели по шумо- и теплоизоляции, сохраняющей значительную часть расходов на отопление зимой и проведение кондиционирования летом.

Рехау-Синего не продует ветер любой силы, значит, установить их можно в любом доме: в городском здании или в одиноко стоящем на склоне холма сооружении (уровень воздухопроницаемости - 9А). При этом безупречная поверхность «Pexay» полностью отталкивает грязь и пыль, которые могут беспрепятственно ложиться на поверхность других окон. Цветовое решение, выбранное владельцем помещения с Синего-окнами, не влияет на вышеупомянутые свойства.

Ecosol окна

После успешного использования известной на весь мир системы «Евродизайн-60» данная разновидность оконных профилей в нашей компании также запустили производство пластиковых окон в Одессе указанного типа, гораздо лучше пропускающих свет (данный показатель увеличивается на пять-семь процентов). «Экосол Дизайн 60» имеют три камеры с возможностью сделать стеклопакет величиной до 33 мм. Звукоизоляция, измеряемая в децибелах, для этих популярных в Украине окон останавливается на достойной отметке в 41 ДБ. Два контура уплотнителя делают эту продукцию достаточно доступной, а благодаря системе защиты от подделок любой пользователь может легко и быстро проверить подлинность купленного окна.

Geneo окна и двери

Вид окон «Генео» среди многообразия окон и дверей «Rehau» собирается на высокотехнологичном немецком дорогостоящем специализированном оборудовании. Благодаря усовершенствованной системе первого профиля, препятствующего образованию так называемых мостиков холода. Материал «Рау-Фипро», используемый в конструировании Geneo-окон, и шесть внутренних камер вместе обеспечивают высокую прочность и долговечность профиля, а также его функциональность. Повышенная стабильность всей системы обеспечивается наличием фиброволоконного материала, используемого ранее лишь в болидах и обмундировании пилотов «Формулы 1».

Экономия энергии в результате использования окон указанной разновидности составляет до 76%. Некоторые подвиды Генео-профилей используют термовставки, а с внешней стороны такие оконные системы при необходимости могут декорироваться специальными алюмовставками.

Euro 60 Design

Прочные, непроницаемые окна из коллекции «Евро 60 Дизайн» отличаются элегантностью благодаря наклонным профильным поверхностям, имеющим скос в 15 градусов. Это — трёхкамерная система оконного профиля, имеющая глубину в 6 см. Звукоизоляционные характеристики — класс 4, воздухонепроницаемость — на уровне «С».

Brilliant Design

Оконная система с показателем глубины равном 70 мм имеет повышенные показатели энергосберегаемости и уплотняющий затвор. Для большого диапазона выбора среди эстетических вариантов решения при изготовлении окон «Бриллиант Дизайн» возможно использование цветных уплотнителей, технологии кеширования, ламинирования, лакирования и установки алюминиевых накладок. Также у покупателя есть возможность выбрать дизайн кромки: она может быть прямой или закруглённой.

Двери Rehau «Brilliant Design» обладают уплотнителем затвора и семидесятимилимметровой глубиной профиля, водонепроницаемостью при нагрузках, оцениваемых как А-уровень. Утончённость таких дверей достигается за счёт двадцатиградусного откоса, а прочность — за счёт надёжного армирования по углам конструкции, формирующего жёсткий, прочный закрытый контур.

Euro70 Design

Пятикамерные «Евро70 Дизайн» могут иметь глубину от 70 мм до 115 мм, звукоизоляцию, соответствующую четвёртому классу, защиту от взлома — до второго класса. При этом самая максимальная толщина пакета составляет 4,2 см.

Двери Rehau Termo Design

Термо-дизайн двери, производимые на мощностях компании «Новикон», обладают двухкамерным профилем и применяются для быстрой и малозатратной модернизации как помещений, находящихся в старых домах, так и для новостроек. Показатели: устойчивость ко взлому — класс ET2, порог имеет термовставку, угловые соединения оснащены усилительной системой, воздухонепроницаемость находится на уровне класса «А», количество уплотняющих контуров — 2 шт.

Алюминиевые окна и двери

Кроме металлопластиковых профилей, для окон/дверей также могут использоваться алюминиевые. Такие прочные конструкции даже при возникновении редких поломок легко поддаются ремонту, имея полезный срок эксплуатации минимум пятьдесят лет. При этом пользователь может не боятся появления коррозии на поверхности алюминия, так как этот материал, используемый в дверных и оконных конструкциях, не подвержен разрушительному коррозионному воздействию. Алюмоокна и алюмодвери производятся в «Новикон» в разных исполнениях, включающих отличающиеся друг от друга вариации толщины и формы металлопрофиля.

Цельностеклянные конструкции

Конструкции для оборудования дверных и оконных проемов могут не иметь металлического или металлопластикового профиля. В таком случае они называются цельностеклянными. Распашные или маятниковые стеклянные двери несмотря на крайне «воздушный» внешний вид, являются прочными современными и долговечными.

Стеклоперегородки применяются для разделения пространства в комнате или офисном помещении, в ванных и туалетных комнатах. Стеклоограждения, изготавливаемые на мощностях компании, применяются для оснащения элементами безопасности лестниц, балконов, террас и крыш. Кроме стеклоограждений, устанавливаемых на лестничных маршах, из прочного стекломатериала могут выполняться также сами ступеньки. Стеклянные козырьки и навесы элегантно закроют от дождя придомовую территорию, а стеклянный пол сделает помещений особенным, непохожим на другие.

®