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ProZorro внедряет новые стандарты

Еще не наступил тот день, когда в силу вступят изменения, предусмотренные законопроектом №1076, а в электронной системе государственных тендеров уже происходят перемены, наиболее заметные с точки зрения организаторов. Попробуем подвести итоги под списком наиболее свежих и предстоящих обновлений.

Годовой план закупок — теперь со статусами!

Уже третий месяц объявлять тендер Прозорро можно только с привязкой к заранее созданному пункту годового плана. Однако лишь недавно эти самые пункты начали автоматически получать соответствующие статусы:

● «Запланирован».

● «Объявлена закупка».

● «Отменен».

Теперь сразу видно, использован ли тот или иной пункт, или им все еще можно воспользоваться. Но что именно изменилось для госзаказчиков в этом функционале? Во-первых, редактировать можно только те пункты, которые имеют статус запланированных. Во-вторых, использовать пункт плана можно лишь единожды, даже если закупка в итоге не состоялась или даже не была объявлена. Для повторного создания тендера в системе придется создавать в годовом плане новый пункт.

Прозрачные источники финансирования

Другое нововведение, которое было объявлено давно, а реализовано лишь недавно — это поле для указания источника средств, из которых формируется бюджет закупки. Теперь для проведения процедуры указание происхождения денег стало обязательным. На выбор доступно множество вариантов, которые к тому же можно комбинировать:

  1. Госбюджет.
  2. Местный бюджет.
  3. Целевые фонды (список фондов прилагается).
  4. Собственный бюджет.
  5. Деньги зарубежных организаций-доноров.

С этим обновлением отслеживать использование денег станет проще как для контролирующих органов, так и для активистов.

Перенос процедур на другие площадки

Отключение площадки от системы всегда создавало для пользователей множество проблем. Но если участникам в большинстве случаев нужно было лишь вернуть остаток со счета и найти другой удобный сайт госзакупок, то заказчикам требовалось еще и не превысить сроки загрузки в систему различных документов, связанных с текущими закупками.

Отныне больше не придется использовать для этого ненадежный обмен данными по email — в системе публичных закупок «ПроЗорро» стал доступен автоматизированный перенос тендеров с закрывшейся площадки на любую другую, имеющую такой же уровень аккредитации. Это особенно важно на фоне перехода от предварительно авторизованных к авторизованным операторам.

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Экономика
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