Бизнес

admin
admin
Вчера 21:39117

Размещение медиа рекламы

Обширное определение «медиа» включает десятки способов и методик передачи широкой аудитории визуальной, звуковой, текстовой информации.

Медиа реклама использует все эти каналы, являясь своего рода «нагрузкой» к полезному контенту. Трансляция или передача рекламных сообщений может осуществляться с помощью:

· СМИ (эфир телевидения и радиовещания, кабельные сети, пресса, журнальная продукция);

· Коммуникационных систем (традиционная или электронная почта, телефонная связь);

· Медианосителей (музыкальные записи, киноленты, письма);

· Коммуникационных систем (блоги, социальные платформы, интернет-форумы).

Выгоды для рекламодателя

К числу преимуществ медиа рекламы следует отнести:

1. Возможность внесения изменений в демонстрируемую информацию.

2. Отличное качество транслируемых материалов.

3. Доступность таргетинга. Рекламодатель может выбирать каналы, программы, издания, рубрики, сайты, номера абонентов, ориентируясь на показатели, оптимальные для каждого продвигаемого продукта.

Проведение рекламной кампании

Чтобы осознанно размещать рекламу на медиа-каналах, следует обладать полной статистикой относительно количественного и качественного состава зрительской, слушательской и читательской аудитории, иметь базу адресов, номеров телефонов. На самостоятельный сбор такой информации могут уйти месяцы напряжённой работы.

Полная статистика по всем медиа имеется у рекламного агентства «Соната» http://adv-sonata.com/, где рекламодателю предложат не только грамотную стратегию продвижения, но и помогут разработать максимально эффективный рекламный материал, предложат выгодные условия размещения, постоянную поддержку в ходе всей кампании, обеспечат притоком эксклюзивных идей, помогающих довести результативность любого рекламного мероприятия до максимума.

Каким медиа отдать предпочтение?

Каждый из каналов медиа-продвижения обладает собственной сложной спецификой, понимание которой является обязательным условием достижения хорошего результата.

1. Телевидение имеет огромный охват, но возможности для точного таргетинга здесь сильно ограничены. Обычно рекламодателю предлагают обобщённый потрет зрительской аудитории, описывающий процентное соотношение по полу, возрасту, уровню дохода и общим интересам. Полминуты эфирного времени для трансляции рекламного ролика стоит несколько тысяч гривен.

2. Радио – своеобразный «антагонист» телевидения, с помощью которого можно работать с аудиторией в первой половине дня – до момента, когда основная масса трудоспособного населения возвращается с работы и усаживается перед телевизорами. Редкий водитель путешествует по городу без включённого радиоприёмника.

3. Интернет – огромное информационное поле, являющееся площадкой активной деятельности миллионов пользователей. Возможности для точного таргетинга здесь уникальны: на каждого существует богатое «досье», включающее недавние поисковые фразы, интересы, историю просмотров интернет-ресурсов, пол, возраст. На основании этих данных рекламодатель может предлагать свою рекламу узкому кругу пользователей, которым информация может быть интересна, не тратя денег на массовый охват. 

®

Экономика
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джиперс Криперс 3» Виктор Сальва (США, 2017)
«Джиперс Криперс 3» Виктор Сальва (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 23:40
«Дело храбрых» Джозеф Косински (США, 2017)
«Дело храбрых» Джозеф Косински (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:10 16:50 20:00 22:30
«Коматозники» Нильс Арден Оплев (США, Канада, 2017)
«Коматозники» Нильс Арден Оплев (США, Канада, 2017)
Кино Дружба
10-00 - 40 грн. 18-15 - 50 грн.
«Здравствуй, папа, Новый год! 23» Шон Андерс (США, 2017)
«Здравствуй, папа, Новый год! 23» Шон Андерс (США, 2017)
Кино Космос
10:15 – 40 грн. 19:05 – 50 грн.
«Тайна Коко / Coco3» Ли Анкрич, Эдриан Молина (США, 2017)
«Тайна Коко / Coco3» Ли Анкрич, Эдриан Молина (США, 2017)
Кино Космос
12:10 – 40 грн. 16:45 – 45 грн.
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:00
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.