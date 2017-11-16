Размещение медиа рекламы Обширное определение «медиа» включает десятки способов и методик передачи широкой аудитории визуальной, звуковой, текстовой информации.

Медиа реклама использует все эти каналы, являясь своего рода «нагрузкой» к полезному контенту. Трансляция или передача рекламных сообщений может осуществляться с помощью:

· СМИ (эфир телевидения и радиовещания, кабельные сети, пресса, журнальная продукция); · Коммуникационных систем (традиционная или электронная почта, телефонная связь); · Медианосителей (музыкальные записи, киноленты, письма); · Коммуникационных систем (блоги, социальные платформы, интернет-форумы).

Выгоды для рекламодателя

К числу преимуществ медиа рекламы следует отнести:

1. Возможность внесения изменений в демонстрируемую информацию. 2. Отличное качество транслируемых материалов. 3. Доступность таргетинга. Рекламодатель может выбирать каналы, программы, издания, рубрики, сайты, номера абонентов, ориентируясь на показатели, оптимальные для каждого продвигаемого продукта.

Проведение рекламной кампании

Чтобы осознанно размещать рекламу на медиа-каналах, следует обладать полной статистикой относительно количественного и качественного состава зрительской, слушательской и читательской аудитории, иметь базу адресов, номеров телефонов. На самостоятельный сбор такой информации могут уйти месяцы напряжённой работы.

Полная статистика по всем медиа имеется у рекламного агентства «Соната» http://adv-sonata.com/, где рекламодателю предложат не только грамотную стратегию продвижения, но и помогут разработать максимально эффективный рекламный материал, предложат выгодные условия размещения, постоянную поддержку в ходе всей кампании, обеспечат притоком эксклюзивных идей, помогающих довести результативность любого рекламного мероприятия до максимума.

Каким медиа отдать предпочтение?

Каждый из каналов медиа-продвижения обладает собственной сложной спецификой, понимание которой является обязательным условием достижения хорошего результата.

1. Телевидение имеет огромный охват, но возможности для точного таргетинга здесь сильно ограничены. Обычно рекламодателю предлагают обобщённый потрет зрительской аудитории, описывающий процентное соотношение по полу, возрасту, уровню дохода и общим интересам. Полминуты эфирного времени для трансляции рекламного ролика стоит несколько тысяч гривен.

2. Радио – своеобразный «антагонист» телевидения, с помощью которого можно работать с аудиторией в первой половине дня – до момента, когда основная масса трудоспособного населения возвращается с работы и усаживается перед телевизорами. Редкий водитель путешествует по городу без включённого радиоприёмника.

3. Интернет – огромное информационное поле, являющееся площадкой активной деятельности миллионов пользователей. Возможности для точного таргетинга здесь уникальны: на каждого существует богатое «досье», включающее недавние поисковые фразы, интересы, историю просмотров интернет-ресурсов, пол, возраст. На основании этих данных рекламодатель может предлагать свою рекламу узкому кругу пользователей, которым информация может быть интересна, не тратя денег на массовый охват.

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