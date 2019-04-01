Разновидность металлических стеллажей и их назначение С появлением огромных торговых площадок, логистических центров, отдельно стоящих офисных зданий, стеллажи получили новый виток модернизации.

Сфера применения данного вида металлоконструкций обрела популярность не только в большом бизнесе, так же в скромной домашней обстановке. Различные модели можно увидеть в игровой, кухне, прихожей. Особую популярность приобрели стеллажи для гаража. Просмотрите стеллажи в Abra, в каталоге есть разбивка по назначению.

Виды конструкций:

• сборная;

• каркасно-сварная.

Последняя доживает свой век. Сборно-разборные металлоконструкции наиболее востребованы за счет:

• облегченных материалов;

• мобильности;

• удобства монтажа;

• вариативности изделий;

• возможности манипуляций с размерами;

• наличия дополнительного оборудования (полок, ящиков, корзин).

Компания "АБРА" является производителем металлических стеллажей, оборудования по территории Украины.

Широкий спектр предложений

• изделий с усилением ( повышенная нагрузка обеспечивается за счет стального каркаса, полки выполняются из ДСП различной ширины и длины, что в совокупности влияет на распределение нагрузки)

• проектов под паллеты ( древний вид, не теряющий популярности за счет расположения крупногабаритных коробок определенным способом. Распространен среди складов, торговых рядов магазинов) новейшая разработка паллетных изделий - стеллажи к кабельным бухтам

• консольные модели (состоят из множества несущих консолей, связанных между собой стойками, горизонтальным и диагональным креплениями. Незаменимы при сортировке товаров различной длины, нестандартных размеров, используются для размещения разногабаритных грузов)



• мобильные архивные ( выделяют механические и электромеханические. Необходимый вариант при наличии картотеки, архивных дел, документов. Оптимизируют, грамотно расширяют пространство, способствуют прямому доступу к нужной информации).

На предприятии "АБРА" в Киеве сконструированы такие инновационные разработки, как эксклюзивные стеллажи для майнинговых ферм ( для занятий криптовалютой), модели для рулонов, отдельно, для шин. Самыми распространенными, универсальными являются полочные сборные стеллажи, подходящие под любые задачи интерьера.

Определяемся с выбором

При выборе металлического каркаса необходимо определиться с назначением, габаритами, способом монтажа, количеством ярусов. Важно, товар каких параметров будет храниться на полках, сроки хранения, возможность усиления конструкции, присоединение дополнительных отсеков, стоек. Основными критериями являются надежность, устойчивость конструкции, стоимость и соответствие заявленным требованиям.

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