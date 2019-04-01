Сфера применения данного вида металлоконструкций обрела популярность не только в большом бизнесе, так же в скромной домашней обстановке. Различные модели можно увидеть в игровой, кухне, прихожей. Особую популярность приобрели стеллажи для гаража. Просмотрите стеллажи в Abra, в каталоге есть разбивка по назначению.
• сборная;
• каркасно-сварная.
Последняя доживает свой век. Сборно-разборные металлоконструкции наиболее востребованы за счет:
- • облегченных материалов;
- • мобильности;
- • удобства монтажа;
- • вариативности изделий;
- • возможности манипуляций с размерами;
- • наличия дополнительного оборудования (полок, ящиков, корзин).
Компания "АБРА" является производителем металлических стеллажей, оборудования по территории Украины.
• изделий с усилением ( повышенная нагрузка обеспечивается за счет стального каркаса, полки выполняются из ДСП различной ширины и длины, что в совокупности влияет на распределение нагрузки)
• проектов под паллеты ( древний вид, не теряющий популярности за счет расположения крупногабаритных коробок определенным способом. Распространен среди складов, торговых рядов магазинов) новейшая разработка паллетных изделий - стеллажи к кабельным бухтам
• консольные модели (состоят из множества несущих консолей, связанных между собой стойками, горизонтальным и диагональным креплениями. Незаменимы при сортировке товаров различной длины, нестандартных размеров, используются для размещения разногабаритных грузов)
• мобильные архивные ( выделяют механические и электромеханические. Необходимый вариант при наличии картотеки, архивных дел, документов. Оптимизируют, грамотно расширяют пространство, способствуют прямому доступу к нужной информации).
На предприятии "АБРА" в Киеве сконструированы такие инновационные разработки, как эксклюзивные стеллажи для майнинговых ферм ( для занятий криптовалютой), модели для рулонов, отдельно, для шин. Самыми распространенными, универсальными являются полочные сборные стеллажи, подходящие под любые задачи интерьера.
При выборе металлического каркаса необходимо определиться с назначением, габаритами, способом монтажа, количеством ярусов. Важно, товар каких параметров будет храниться на полках, сроки хранения, возможность усиления конструкции, присоединение дополнительных отсеков, стоек. Основными критериями являются надежность, устойчивость конструкции, стоимость и соответствие заявленным требованиям.
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