Бизнес

admin
admin
Сегодня 17:01

Разновидность металлических стеллажей и их назначение

С появлением огромных торговых площадок, логистических центров, отдельно стоящих офисных зданий, стеллажи получили новый виток модернизации.

Сфера применения данного вида металлоконструкций обрела популярность не только в большом бизнесе, так же в скромной домашней обстановке. Различные модели можно увидеть в игровой, кухне, прихожей. Особую популярность приобрели стеллажи для гаража. Просмотрите стеллажи в Abra, в каталоге есть разбивка по назначению.

Консольные стеллажи

Виды конструкций:

  • • сборная;

  • • каркасно-сварная.

Последняя доживает свой век. Сборно-разборные металлоконструкции наиболее востребованы за счет:

  • • облегченных материалов;
  • • мобильности;
  • • удобства монтажа;
  • • вариативности изделий;
  • • возможности манипуляций с размерами;
  • • наличия дополнительного оборудования (полок, ящиков, корзин).

Компания "АБРА" является производителем металлических стеллажей, оборудования по территории Украины.

Широкий спектр предложений

  • • изделий с усилением ( повышенная нагрузка обеспечивается за счет стального каркаса, полки выполняются из ДСП различной ширины и длины, что в совокупности влияет на распределение нагрузки)

  • • проектов под паллеты ( древний вид, не теряющий популярности за счет расположения крупногабаритных коробок определенным способом. Распространен среди складов, торговых рядов магазинов) новейшая разработка паллетных изделий - стеллажи к кабельным бухтам

  • • консольные модели (состоят из множества несущих консолей, связанных между собой стойками, горизонтальным и диагональным креплениями. Незаменимы при сортировке товаров различной длины, нестандартных размеров, используются для размещения разногабаритных грузов)

• мобильные архивные ( выделяют механические и электромеханические. Необходимый вариант при наличии картотеки, архивных дел, документов. Оптимизируют, грамотно расширяют пространство, способствуют прямому доступу к нужной информации).

На предприятии "АБРА" в Киеве сконструированы такие инновационные разработки, как эксклюзивные стеллажи для майнинговых ферм ( для занятий криптовалютой), модели для рулонов, отдельно, для шин. Самыми распространенными, универсальными являются полочные сборные стеллажи, подходящие под любые задачи интерьера.

Стеллажи

Определяемся с выбором

При выборе металлического каркаса необходимо определиться с назначением, габаритами, способом монтажа, количеством ярусов. Важно, товар каких параметров будет храниться на полках, сроки хранения, возможность усиления конструкции, присоединение дополнительных отсеков, стоек. Основными критериями являются надежность, устойчивость конструкции, стоимость и соответствие заявленным требованиям. 

®

Экономика
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.