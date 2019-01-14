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Разновидности и преимущества синтетической пряжи

Существует только три категории волокон: натуральные, растительные и синтетические. Каждый вид отличается своей структурой и свойствами. Исходя из этих и других характеристик на этикетке каждого набора нитей выбирайте подходящие для вашего изделия. Синтетические волокна редко используются в чистом виде, чаще всего их добавляют к натуральным.

Синтетическую пряжу получают в процессе химического синтеза. В ходе обработки состав нитей может даже конкурировать по свойствам и практичности с натуральной пряжей. Многие известные производители и модные дизайнеры рекомендуют использовать именно искусственные волокна. Многосоставные нити являются основой полиэстера, к примеру.

Что важно знать о синтетических волокнах

Момент первый – забудьте все, что вы слышали до этого о синтетических волокнах и отбросьте предрассудки. Современные технологии производства позволяют усовершенствовать качество и практические характеристики нитей. Сейчас синтетика более качественная и безопасная, и она во многом может заменить натуральное сырье.

Характеристики натуральных тканей часто улучшают за счет искусственных волокон, добавляя их в состав. Шерсть также может состоять на 30% из полиэстера, например. Некоторые свитера из натуральной шерсти могут доставлять дискомфорт и «кусаться». В таком случае в нити добавляют синтетику, чтобы придать мягкости и легкости волокну. Все это говорит о том, что синтетическое сырье не стоит бояться, из него тоже получается отличная одежда, пледы, вещи для дома, аксессуары и игрушки.

Синтетическая пряжа и ее виды

Дальше мы рассмотрим самые популярные виды синтетических волокон и их основные характеристики. Так вы сможете правильно выбрать нити для рукоделия и быть уверенными в финальном результате.

· Акрил имеет ряд визуальных сходств с натуральной шерстью. Одежда из него не мнется, согревает, дарит необычайную мягкость и комфорт. Производители рекомендуют не использовать акрил в чистом виде, а только вперемешку с другими волокнами.

· Микрофибра обладает свойствами натуральной пряжи и имеет все достоинства синтетических волокон. Она очень гигиенична, помогает коже дышать (подходит для летней одежды), легкая и гигроскопичная, что позволяет использовать ее для изготовления полотенец, салфеток и т.п.

· Полиэстер обладает рядом свойств, которых не имеют некоторые натуральные виды пряжи. Визуально он напоминает шерсть, а по составу и тактильным ощущениям хлопок. Полиэстер не мнется, поддается окрашиванию и устойчив к воздействию внешних природных факторов.

· Полиамид характеризуется высокой прочностью волокон, легкостью, эластичностью, а также хорошо держит форму. Но кроме этого, он имеет склонность к ломкости после многоразовых стирок и выгоранию.

· Нейлон очень близок по качеству к шелку. Его часто используют в составе других видов пряжи для улучшения их свойств и характеристик.

· Тактель – полиамидное волокно, которое отводит потовые выделения на внешнюю поверхность одежды. Кроме того, имеет хорошую водонепроницаемость, прочность, держит форму и помогает коже дышать. 

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