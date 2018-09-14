Разновидности светодиодных светильников в Киеве Приобрести светодиодные светильники может, сегодня, практически каждый потребитель. Вне зависимости от того для каких целей его используют, такие устройства зарекомендовали себя как наиболее долговечные, практичные и экономичные. Выгода покупать именно такие светильники в том, что они потребляют малое количество электроэнергии, и при этом, в разы лучше и дольше освещают помещение.

Если использовать такие осветительные приборы на производствах, то можно не переживать, что они будут нечувствительны к разным перепадам напряжения, вибрации и температуре. Благодаря таким характеристикам, можно с уверенностью утверждать, что светодиодные лампы во много раз лучше, чем галогеновое или люминесцентное освещение.

Виды светодиодных светильников

В ассортименте есть множество разных видов устройств. Каждый потребитель имеет возможность купить светодиодный светильник в Киеве тут https://evrosvet.com.ua/catalog/svetodiodnye-svetilniki/ как точечного, настольного так и встраиваемого типа. Все они обеспечивают максимальный световой поток, но при этом экономно расходуют электроэнергию.

Например, лампочки накаливания мощностью в 1Вт могут выдавать световой поток, который равен примерно в 10 лм. В том же случае, накладные светильники светодиодного типа могут продуцировать мощность в 75 лм. Именно поэтому, каждый понимает, что приобретение таких устройств во много раз экономичней и выгодней.

Наиболее популярными светодиодными светильниками считаются встраиваемые модели. Их можно

использовать в учреждениях, домах и даже офисах. Благодаря своей простой конструкции, светильники легко монтируются в подвесные потолки и при этом они значительно экономят пространство. К тому же, такие устройства безопасны и практически полностью исключают возможность возникновения пожара. Вне зависимости от этого, все производимые модели смотрятся гармонично и обязательно подойдут под любой интерьер в помещении.

Еще одним важным преимуществом обладают светодиодные светильники – они имеют высокий уровень защищенности от влаги и пыли, а значит не смогут повредиться во время всего срока службы.

Накладные конструкции принято крепить на поверхности. Такие устройства очень компактные и удобные. При использовании их можно не только значительно сэкономить электроэнергию в помещении, но и все пространство в комнате. А вот точечные светильники могут быть прекрасным дополнением натяжного или навесного потолка.

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