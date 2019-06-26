С 19 июля стоимость регистрации торговой марки подорожает в четыре раза. Обязательно ли регистрировать товарный знак? Согласно постановлению Кабмина № 496 от 12.06.2019 г. минимальная сумма пошлины за присвоение ТМ товарам и услугам составит 4000 грн. вместо 1000.

Такова стоимость торгового знака в черно-белом изображении для одной категории МКТУ. Включение в наименование слова «Украина» обойдется в 24 000 грн.

Предприниматели, которые до сих пор не зарегистрировали знак для товаров и услуг, спешат сделать это до подорожания. Зачем нужна регистрация торговой марки и как проходит процедура в Украине – читайте далее.

Понятие торговой марки

Знак для товаров и услуг (ТМ, товарный знак) – это обозначение, которое идентифицирует продукт определенного производителя и отличает его от аналогичных предложений конкурентов.

Обозначение может быть:

• графическим;

• словесным, в том числе с использованием букв, цифр;

• объемным;

• комбинированным.

В качестве торгового знака могут также выступать сочетания цветов, запахи, звуки.

Что дает бизнесу госрегистрация ТМ

Наличие зарегистрированного в соответствии с законами знака для товаров и услуг:

• защищает продукт от недобросовестных конкурентов;

• дает возможность получить домен в зоне .ua;

• открывает путь к деятельности на международном уровне;

• является важным шагом в развитии бренда.

Кроме того, зафиксированное документально право на ТМ позволяет владельцу бизнеса передавать ее в пользование, заключать договоры франчайзинга, запрещать другим лицам использовать товарный знак.

В соответствии со статьей 229 Уголовного кодекса за незаконное использование ТМ нарушителю грозит штраф от 200 до 1000 необлагаемых минимумов доходов (1 минимум равен 17 грн.) либо исправительные работы, в некоторых случаях – тюремное заключение сроком от 2 до 5 лет.

Особенности регистрации торговой марки в Украине

Правом регистрировать знаки для товаров и услуг наделены физические лица, ФЛП, компании, а также перечисленные субъекты совместно. Резиденты могут пройти регистрационную процедуру самостоятельно, иностранные граждане – исключительно при участии патентного поверенного. Перед тем как обратиться с заявкой в Укрпатент, необходимо определиться с наименованием ТМ, логотипом, проверить наличие похожих брендов, выбрать классы по МКТУ. Помимо заявки в Укрпатент подаются лично либо отправляются по адресу: 01601, ул. Глазунова, 1, г. Киев, такие данные:

• цветной либо черно-белый макет знака;

• информация о заявителе, а также его адрес;

• список классов по классификатору;

• документ, подтверждающий уплату госпошлины.

Патентное учреждение проводит две экспертизы: формальную и квалификационную. По их результатам принимается решение об одобрении заявки или об отказе в регистрации ТМ. В первом случае товарный знак регистрируется, заявитель получает свидетельство.

Стандартная процедура может занимать до 1,5–2 лет, ускоренная – от полугода до 9 месяцев. Предупредительная маркировка ™ означает, что знак проходит госэкспертизу, значком ®обозначаются уже зарегистрированные торговые марки.

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