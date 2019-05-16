Секреты бизнеса. Подключаем Интернет в гостинице В статье идет речь о том, как владельцу гостиницы повысить доходность своего бизнеса. Как выбрать лучший интернет для постояльцев, чтобы клиенты были довольны.

Гостиничный бизнес всегда был лакомым куском для предпринимателей всех мастей и калибров - даже если гостиница всего на десять мест, она все равно будет пользоваться популярностью у тех, кто приехал посмотреть на местные красоты. А, скорее, она даже будет иметь особый успех, по причине очаровательной малочисленности, которую особенно ценят люди творческие и вообще - все, слишком уставшие от работы.

Вместе с тем, время не стоит на месте, оно диктует свои законы и стандарты, как бы банально это для кого-то ни звучало. Вместе с чистыми простынями в номере, общим отменным сервисом и всем прочим с приставкой “экстра” люди требуют экстра-интернет, ну, или хотя бы какой-нибудь интернет. Если в вашей гостинице нет связи, она сразу проваливается в глубину списка потенциально возможных точек ночевки. И это чистая правда. Как можно ночевать там, где невозможно переброситься парой фраз с любимой в мессенджере, отправить фоточку друзьям или пообщаться в скайпе с деловыми партнерами? Даже на чистых простынях, это совершенно невозможная перспектива. В итоге выигрывают конкуренты, которые уже сумели осознать эти истины, практически ставшие прописными.

Какой интернет для гостиниц можно рассматривать?

Итак, теперь вы тоже в курсе и понимаете, насколько важно обзавестись стабильным 4G 3G Интернетом в вашей гостинице. Что следует предпринять? С чего начать? Конечно же, начинать всегда необходимо с главного. В нашем случае - с определения потребности: количества возможных подключений. Если речь идет о мини-гостинице на 8-10 человек, то для подъема уровня сервиса вам будет достаточно завести портативный 4G 3G роутер, который раздает Wi-Fi на 10 устройств и при этом поддерживает приемлемую скорость для всех. Вы можете задействовать и тандем: стационарный роутер плюс модем.

При таком раскладе (как в первом варианте, так и во втором) все ваши постояльцы будут довольны. Тем более что редко может быть ситуация, когда все они разом бросятся что-то делать в Интернете. Все же будет это происходить несколько поочередно. Нормальный, подходящий для вас, роутер поддерживает скорость на уровне до 150 Мбит/с, если дружит со стандартом 4G, а это позволяет не только переписываться с друзьями, но и вполне себе получать удовольствия от жизни - смотреть фильмы, играть онлайн и чувствовать себя как дома. Ну, или даже лучше. Кстати, тут можно почитать о конкретных моделях роутеров и модемов, а потом выбрать то, что подходит.

Что делать, если нет нормального покрытия?

Вопрос в данном случае более, чем актуальный, потому что престижные гостиничные комплексы нередко располагаются в такой местности, где присутствует зеленый массив. Но, если речь не идет о загородной зоне (хотя вполне может быть и такое), то и в городе расположение большого количества деревьев или многоэтажных домов поблизости может ухудшить прием сигнала, и с интернетом у всех ваших пользователей будут проблемы.

Какой существует выход из ситуации? Используйте усиливающие антенны. Они помогут преодолеть естественные преграды, которые возникают на пути сигнала, идущего от базовой станции, а значит, скорость интернета будет увеличена в разы. Антенны, как внешние, так и с возможностью расположения прямо внутри помещения, можно посмотреть, например, на этом сайте.

Единственное, на что вам следует обратить внимание заранее: наличие выходов под антенну в роутере. Какие антенны следует выбирать? конечно же, этот вопрос лучше обсуждать со специалистом, однако не лишним будет знать, что все зависит от того, насколько вы и ваш бизнес удалены от базовой станции необходимого оператора. Расстояние 5-7 км принято считать оптимальным для подключения маломощной антенны. 10-15 км уже считаются серьезным препятствием, поэтому и антенны требуются помощнее. Обращайте внимание на значение “дБи”.

Итак, на данном этапе это все основные нюансы подключения интернета в гостиницах. Удачи в делах!

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