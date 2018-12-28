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Шумоизоляция салона автомобиля - комплекс услуг от компании Автополимер

Профессиональная шумоизоляция автомобиля от компании «Автополимер» предоставит возможность владельцам наслаждаться тишиной при поездках по любым дорожным покрытиям.

Работы осуществляются комплексом командой опытных специалистов, использующих инновационные материалы, доказавшие свое превосходство на фоне многочисленных конкурентов.

Профессиональная шумоизоляция салона автомобиля — гарантированный результат

Автомобильная звукоизоляция — услуга, подразумевающая реализацию комплекса мер для максимального подавления посторонних звуков и шумов, которые особенно ярко выражены при поездке. Профессиональное решение данной задачи повысит уровень комфорта пассажирам и водителю.

При обращении в компанию «Автополимер» заказчики могут рассчитывать на индивидуальный подход, благодаря которому проблемы со звуко- и шумоизоляцией транспортного средства будут рассматриваться и решаться в частном порядке, что в свою очередь поспособствует достижению высоких результатов. После осмотра все детали согласовываются с владельцем, а после мастера приступают к работам. Все мероприятия будут выполнены в сжатые сроки, оглашенные при приемке транспортного средства.

Возможности компании «Автополимер»

Интересует шумоизоляция авто в Украине? Компания «Автополимер» оказывает услуги на профессиональном уровне, привлекая современное оборудование и конкурентоспособные шумо- и виброизолирующие материалы.

Среди клиентов наиболее востребованы:

  • • звукоизоляция капота, позволяющая ликвидировать шум, исходящий из моторного отсека;

  • • шумоизоляция салона автомобиля, посредством которой владелец, находясь в салоне, сможет оградиться от шумов с улицы и механизмов, расположенных за его пределами;

  • • полная звукоизоляция. В данном случае предполагается комплекс мероприятий, затрагивающий салон и капот.

В качестве дополнительной услуги, владельцу предложат произвести утепление салона. Также профессионалами компании «Автополимер» будут осмотрены металлические элементы транспортного средства для выявления пораженных коррозией и предприятием целесообразных мер.

Обращаясь к нам, владельцы могут быть уверены в оправданности своих вложений. После всех работ хозяева отметят существенное повышение комфорта, что позволит насладиться прослушиванием музыкальных треков, а не раздражающих звуков. 

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