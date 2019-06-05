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Силовые ящики ЯРП - устройство, виды, применение

Ящик силовой ЯРП используется в тех случаях, когда возможны не частые (т.е. не более 3 за час) включения и отключения в цепи, напряжение которой не превышает 400 В при переменном токе с частотой 50 Герц. Также такой силовой ящик используется для того, чтобы защитить силовые цепи во время сильных перегрузок или коротких замыканиях.

Ящик ЯРП — это сварная металлическая конструкция, имеющая хорошую степень защиты. Внутри устанавливается панель с соответствующей аппаратурой.

Ящик силовой с рубильником и предохранителем (ЯРП) используются для того, чтобы подключить одну линию ввода и одну линию, отходящую от него. Главная отличительная особенность ящика ЯРП заключается в том, что имеется рубильник ВР 32, который используется для включения/отключения электрической цепи. Предохранители устанавливаются неподвижно. Такой рубильник имеет дугогасительные камеры. ЯРП хорошо поддается ремонту. Помимо этого, есть возможность установить блокировку дверки ящика в тот момент, когда рубильник включен.

Есть несколько видов ЯРП:

  • • ящик ЯРПП (перекидной);

  • • ящик силовой ЯРП-А (с автоматическим устройством);

  • • силовой ящик ЯРП-100К (имеет кабельные разъемы).

Также силовые ящики могут быть классифицированы по значению номинального тока и по типоисполнению ввода. Компания Бутон на протяжении нескольких лет занимается производством электрощитового оборудования. И, конечно же, компания изготавливает силовые ящики ЯРП, которые достаточно востребованы в настоящее время. Для изготовления силовых ящиков используется только высокопрочный металл, который способен выдержать высокие и низкие температуры.

Компания изготавливает как стандартные электрощитовые изделия, так и по индивидуальным заказам. Так, в частности, заказчик может выбрать каким образом будет осуществляться ввод в силовой ящик: снизу, сверху. Способ крепления также выбирает заказчик.

Несмотря на то, что компания изготавливает качественное электрощитовое оборудование, цена силового ящика по рыночным меркам оптимальная. Благодаря тому, что соотношение «цена/качество» выстроено правильно, спрос на продукцию компании растет с каждым годом. Делая заказ на изготовление ящика силового ЯРП в компании Бутон, каждый клиент получает качественное оборудования для организации электроснабжения, которое прослужит долгие годы без нареканий и серьезных поломок.

Узнать больше о силовых ящиках ЯРП можно на сайте http://tovbuton.com.ua/ru/catalog/yaschiki-silovye-tipa-yarp.html 

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