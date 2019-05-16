Современный подход к оптимизации склада В настоящее время оптимизация склада является важной частью коммерческих и, соответственно, успешных предпринимательских операций, поскольку речь идет о двух важных и дорогих факторах: времени и пространстве.

Неправильно организованные склады быстро исчерпают свободное пространство, создав таким образом хаос и беспорядок. В свою очередь, отсутствие порядка и длинные пешеходные маршруты значительно увеличивают потребность во времени для обычных операций по хранению, а также, сбору и оформлению заказов. Следовательно, они приведут к ненужным расходам. Использование специально разработанных программ логистики склада позволяют оптимизировать все проводимые операции и существенно снизить количество затрачиваемого времени и усилий на управление ними. Компания Квантум предлагает современные приложения, ознакомиться с которыми можно по ссылке https://quantum-int.com/, способные максимально упростить работу на складах и значительно повысить его продуктивность.

Будущие тенденции оптимизации склада

Прогнозировать будущие тенденции в данной сфере деятельности позволяет оптимизация логистики, поэтому мы предлагаем познакомиться с трендами будущего и уже сегодня начать задумываться о том, что из указанного ниже может помочь вам вывести бизнес на новый уровень.

• Готовность работать с большим объемом данных. Независимо от того, сколько данных вы собираете, вы не получите никакой бизнес-информации, если не проанализируете ее. Системы, разработанные компанией Квантум, предоставляют возможность собирать и хранить подробную информацию и анализировать ее с помощью различных инструментов. Большие данные позволяют выявлять изменения в потребностях клиентов и даже прогнозировать их. Это также помогает в определении необходимых улучшений в продуктах или даже в складских операциях для более быстрого выполнения заказов клиентов.

• Использование автономных транспортных средств и оборудования. В ближайшем будущем произойдет увеличение количества автономных транспортных средств и оборудования, управление которыми будет осуществляться удаленно путем использования программного обеспечения. Автономное оборудование состоит из конвейерных систем, конвейерных весов, систем взвешивания и сортировки и т. д. Многие компании также полагаются на автоматизированные решения для хранения, а некоторые даже сосредоточатся на робототехнике, чтобы улучшить рабочую продуктивность и повысить производительность.



• Мобильные устройства. Уже более десяти лет мобильные технологии являются частью логистики склада, в которых применяются ручные считыватели штрих-кодов. Тем не менее, эта технология развивалась, и теперь она включает в себя множество новых устройств. Планшеты и смартфоны становятся все более популярными устройствами, позволяющими удаленно и эффективно выполнять различные операции на складе. Они экономически эффективны и знакомы для пользователей, что помогает снизить затраты на обучение и обеспечивает широкое распространение среди пользователей.

Недавнее исследование показало, что к концу 2019 года только 12% предпринимателей намерены использовать ручные и бумажные способы ведения учета и контроля в логистике склада. 66% опрошенных планируют использовать портативные мобильные устройства с доступом в реальном времени к системам WMS.

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