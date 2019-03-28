Стили интерьера офиса Как таковые стили интерьера офиса формировались предпочтительно на западе. Существуют основные течения в офисной интерьерной моде, о которых поговорим ниже.

СТИЛЬ «МАНХЕТТЕН»

Просматривая американские фильмы, мы не раз могли видеть, как обустроены офисы в этой стране. Зачастую они выполнены в деловом, строгом стиле, исключающем какие-либо декоративные излишества. Такой дизайн получил название «Манхеттен».

Для него характерно оформление рабочих мест способом OpenSpace, то есть работники располагают в одном помещении, где между ними нет никаких стен или перегородок. Есть отдельные кабинеты для начальства, проведения переговоров, собраний и комнаты, где сотрудники могут отдохнуть.

Благодаря такому способу обустройства офисов американцы прославились как очень практичные люди, которые конструктивно используют каждый свободный метр. Кроме того, предметы в офисах не должны отвлекать сотрудников. Недопустимо использовать лишнее – только то, что необходимо для полноценного и рентабельного труда.

ЛИБЕРАЛЬНАЯ ЕВРОПА

Европейская традиция в оформлении офисов не такая строгая и скучная. Она также предполагает оформление в стиле открытого пространства, однако он корректируется под менталитет Старого Света.

Здесь характерно присутствие перегородок, благодаря которым сотрудники не видят друг друга и чувствуют себя обособленно. Вместе с тем интерьеры не выглядят серыми и слишком строгими, они светлые и легкие для восприятия.

Например, в Германии офисы исключительно продуманные в плане дизайна. Пространство поделено на зоны, эргономичная мебель не «крадет» свободную площадь, используется правильный декор, игра цветом.

ЯПОНСКИЙ СТИЛЬ В ИНТЕРЬЕРЕ СОВРЕМЕННЫХ ОФИСОВ

Наряду с американским и европейским подходом в оформлении офисов, ярко выделяет также японский стиль. Для этой нации характерно очень ответственное отношение к труду, дисциплинированность и целеустремленность. Именно поэтому их офисы отличаются простотой и функциональностью, общей гармонией. Они обустраиваются простой мебелью с соблюдением симметрии и четкости.