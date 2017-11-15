Светодиодная лента: идеи для творчества в освещении Ленты со светодиодами в настоящее время получили широкую популярность и их применение не ограничивается лишь дизайном помещений.

Освещение играет важную роль при обустройстве помещения. С помощью света можно визуально расширить или сузить пространство, придать ему желаемую атмосферу, обыграть тот или иной стиль. С этой целью все чаще используется светодиодная лента, которая представляет собой ленту, с расположенными на ней с определенной периодичностью светодиоды. Зачастую такие ленты с оборотной стороны имеют клейкую основу для того, чтобы быстро осуществить крепление на подготовленную поверхность. Выбрать продукцию можно на странице http://elektreka.com.ua/lenta-led-i-aksessuary/svetodiodnaya-lenta-12v.

Ленты с диодами отличаются по форме, размерам и мощности. Цветовая гамма также разнообразна. В качестве преимуществ светодиодных лент по отношению к другим осветительным приборам выступают:

• Компактность и простота в применении;

• Увеличенный срок службы: количество часов свечения достигает порядка 50 -100 тысяч часов;

• Экономичность: освещение и дизайн будут на желаемом уровне, а расход электроэнергии заметно снизится;

• Универсальность и практичность использования: сфера применения диодных лент очень широка. Это может быть как наружное, так и внутреннее освещение;

• Устойчивость к перегревам и влаге: ее можно крепить вблизи воды (бассейны, аквариумы, окна, балконы);

• Простота монтажа: чтобы закрепить источник света необходимо лишь снять защитный слой и клейкой стороной нанести на поверхность;

• Безопасность эксплуатации: риск нанесения вреда здоровью человека сведен к минимуму;

• В рабочем состоянии не происходит вредного ультрафиолетового излучения;

• Стоимость: ценовой диапазон для светодиодных лент сравнительно невысок, поэтому приобрести их может любой желающий.

Ленты со светодиодами в настоящее время получили широкую популярность и их применение не ограничивается лишь дизайном помещений. Это могут быть и витрины магазинов, рекламные стойки, мебель, подсветка в автомобиле и многое другое. Такой интерес к этому виду осветительного устройства объясняется широкими возможностями на фоне низких затрат и минимальных усилий монтирования.

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