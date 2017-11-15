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Светодиодная лента: идеи для творчества в освещении

Ленты со светодиодами в настоящее время получили широкую популярность и их применение не ограничивается лишь дизайном помещений.

Освещение играет важную роль при обустройстве помещения. С помощью света можно визуально расширить или сузить пространство, придать ему желаемую атмосферу, обыграть тот или иной стиль. С этой целью все чаще используется светодиодная лента, которая представляет собой ленту, с расположенными на ней с определенной периодичностью светодиоды. Зачастую такие ленты с оборотной стороны имеют клейкую основу для того, чтобы быстро осуществить крепление на подготовленную поверхность. Выбрать продукцию можно на странице http://elektreka.com.ua/lenta-led-i-aksessuary/svetodiodnaya-lenta-12v.

Ленты с диодами отличаются по форме, размерам и мощности. Цветовая гамма также разнообразна. В качестве преимуществ светодиодных лент по отношению к другим осветительным приборам выступают:

• Компактность и простота в применении;

• Увеличенный срок службы: количество часов свечения достигает порядка 50 -100 тысяч часов;

• Экономичность: освещение и дизайн будут на желаемом уровне, а расход электроэнергии заметно снизится;

• Универсальность и практичность использования: сфера применения диодных лент очень широка. Это может быть как наружное, так и внутреннее освещение;

• Устойчивость к перегревам и влаге: ее можно крепить вблизи воды (бассейны, аквариумы, окна, балконы);

• Простота монтажа: чтобы закрепить источник света необходимо лишь снять защитный слой и клейкой стороной нанести на поверхность;

• Безопасность эксплуатации: риск нанесения вреда здоровью человека сведен к минимуму;

• В рабочем состоянии не происходит вредного ультрафиолетового излучения;

• Стоимость: ценовой диапазон для светодиодных лент сравнительно невысок, поэтому приобрести их может любой желающий.

Ленты со светодиодами в настоящее время получили широкую популярность и их применение не ограничивается лишь дизайном помещений. Это могут быть и витрины магазинов, рекламные стойки, мебель, подсветка в автомобиле и многое другое. Такой интерес к этому виду осветительного устройства объясняется широкими возможностями на фоне низких затрат и минимальных усилий монтирования.

Каталоги продукции нашего магазина устроены таким образом, что найти интересующий вас товар не составит труда. А описание и фото к каждой единице товара сделают выбор, и последующие покупки, максимально приятными не выходя из дома.

Не стоит забывать о качестве продукции. Сейчас рынок переполнен товарами, которые не отвечают условленным требованиям. Обращайтесь к нам, и вы не узнаете, что такое некачественные материалы. 

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"Музеи Ватикана 3D"
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18.00
«Свингер» Миккель Мюнх-Фальс (Дания, 2016)
«Свингер» Миккель Мюнх-Фальс (Дания, 2016)
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«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
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CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
«Субурбикон» Джордж Клуни (Великобритания, США, 2017)
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CINETECH+, 2D - 12:30 17:00 21:20
«Обитель теней» Серхио Х. Санчес (Испания, 2017)
«Обитель теней» Серхио Х. Санчес (Испания, 2017)
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CINETECH+, 2D - 20:00 23:00
«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
«Лига справедливости» Зак Снайдер (США, 2017)
Кино Космос
14:05 – 40 грн. 18:40 – 50 грн.
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
«Клаустрофобия» Уилл Верник (США, 2017)
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CINETECH+, 2D - 19:30
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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