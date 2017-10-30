Бизнес

admin
admin
10.11.2017 21:36422

Виды фанкойлов

Прошли времена, когда фасады администраций, гостиничных комплексов и научно-исследовательских институтов были сплошь усеяны коробками наружных блоков кондиционеров, прикрученных возле каждого окна.

Сегодня на смену локальным системам кондиционирования пришли централизованные схемы, имеющие один холодильник и множество фанкойлов, умеющих поддерживать комфортный микроклимат в каждом из помещений большого комплекса.

Фанкойл (fan-coil, «вентилятор-теплообменник»), как видно из названия, – это аналог автомобильного радиатора, работа которого основана на обдувании пластинчатого теплообменника с помощью мощного вентилятора. По трубкам радиатора циркулирует вода, охлаждённая или подогретая центральной установкой. В некоторых случаях, когда воздух в одних помещениях нужно охлаждать, а в других нагревать, прокладывается дополнительный трубопровод для воды другой температуры. Управление работой фанкойла осуществляется с помощью дистанционного пульта.

По запросу «фанкойл купить» можно получить сотни предложений от разных поставщиков. Лучшие условия предлагает компания M-info, являющаяся системным интегратором инженерных решений в области климатической техники. Специалисты фирмы помогут подобрать фанкойлы для любых условий эксплуатации.

Специфика использования 

1. Система чиллер-фанкойл отличается от сплит-систем тем, что по трубам циркулирует вода, а не фреон, что позволяет прокладывать магистрали любой длины. Расстояние между холодильником и потребителями ограничивается только напорными характеристиками компрессора, нагнетающего хладагент в трубы.

2. Система весьма удобна в эксплуатации: каждый из фанкойлов управляется индивидуально, а за работой центрального холодильника следит автомат.

3. Чиллер можно расположить в любом скрытном месте, за счёт чего архитектурный ансамбль строения не искажается видом габаритных технических устройств.

4. Использование воды в системе позволяет избежать случаев отравления парами фреона при его утечке.

Тип фанкойла http://www.m-info.ua/katalog-oborudovaniya/ определяется условиями эксплуатации:

· Кассетный – используется в залах с подвесным потолком, в теле которого прячется корпус изделия, а наружу выходит только нижняя панель с четырьмя щелями, распределяющими холодный воздух по разным направлениям;

· Канальный – используется там, где в помещения кроме охлаждённой воды подаётся еще и приточный свежий или рециркуляционный воздух (либо их смесь);

· Бескорпусной – монтируется без наружного кожуха;

· Настенный – имеет декоративный корпус, позволяющий использовать агрегат в представительских помещениях – офисах, кабинетах. 

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